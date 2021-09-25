Karnından basket topu büyüklüğünde tümör çıkarıldı

İSTANBUL (DHA) - BANDIRMA'da yaşayan Murat Güney, 4 ay önce başlayan kusma şikayetleri üzerine doktora gitti, çekilen MR sonucu karnında büyük bir kitle olduğu anlaşıldı. İstanbul Lütfi Kırdar Kartal Şehir Hastanesi Üroonkoloji Kliniği'nde Doç. Dr. Oktay Akça'nın başında bulunduğu ekibin ameliyat ettiği Güney'in karnından 7.5 kilo ağırlığında tümör çıkarıldı. Doç. Dr. Akça, "Normalde böbrek üstü bezi tümörleri bu kadar büyümeden belirti verir. Basket topu büyüklüğünde bir kitleydi. Literatürde de çok nadir görülen bir vaka" dedi. Radyoterapi ile tedavisine devam eden Güney ise "10 kilo hafifledim, ikiz bebek kadar bir kitle çıkmış karnımdan" diye konuştu.

Bandırma'da yaşayan ve bir kamu kuruluşunda ziraat memuru olarak çalışan Murat Güney (58), yaklaşık 4 ay önce şiddetli kusma şikayetiyle Bandırma'da doktora gitti. Çekilen MR'ında karın bölgesinde büyük bir kitle olduğu anlaşılarak, ameliyat için başka bir merkeze sevk edildi. Gittiği hastanede de bu kadar büyük çaplı bir ameliyat gerçekleştirilemeyince, bir arkadaşının tavsiyesiyle İstanbul Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Üroloji Kliniği Şefi Doç. Dr. Oktay Akça'ya giden Güney'e acilen ameliyat planlaması yapıldı ve 2 Ağustosta gerçekleştirilen operasyonla karnındaki dev kitle çıkarıldı.

"HASTA AMELİYATTAN SONRA 106 KİLODAN 95 KİLOYA DÜŞTÜ"

"MİDESİNDE BOŞLUK KALMAYACAK ŞEKİLDE BASKI YAPINCA FARKETMİŞ"

"İKİZ BEBEK BÜYÜKLÜĞÜNDE TÜMÖR ÇIKARMIŞLAR"

"Karnımdan resmen ikiz bebek çıkardılar" diyen Murat Güney, mide bulantısı şikayetiyle ilk olarak doktora başvurduğunu söyleyerek süreci şöyle özetledi: "Dahiliye polikliniğine gittim. Doktor arkadaşımız bize MR çektirdi. Kitle olduğu anlaşılınca 'Almamız gerekiyor ama bizim burada onu alacak teşkilatımız yok daha büyük bir merkeze başvurun' dedi. Onun üzerine yine Bandırma'da başka bir hastaneye başvurduk. Orada da yapılamadı, daha sonra burada Kartal Şehir Hastanesi'ndeki bir arkadaşım sayesinde Oktay Hoca ile görüştük. Oktay Hoca bize kitlenin çok büyük olduğunu, o yüzden hemen pazartesi gelip ameliyata alınmam gerektiğini söyledi. Hiçbir belirti, emare yoktu. 2 tane ikiz bebek çıkmış karnımdan sanki. Şöyle söyleyeyim, kitle ve tek böbreğim dahil 10 kilo civarında bir şey alındı bedenimden."