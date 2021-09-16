Karnı iyice belirginleşen Aslışah Alkoçlar, bebeğini kucağına alacak günü bekliyor

Yeşilçam'ın duayen isimleri arasında yer alan ünlü sanatçı Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu açıkladı. 2021 yılının Şubat ayında da Kaan Demirağ ile dünyaevine giren Alkoçlar, kısa süre sonra dünyaya gelecek bebeğini sabırsızlıkla kucağına almayı bekliyor.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Aslışah Alkoçlar da tıpkı anneannesi gibi güzelliğiyle baş döndürüyor. Şimdilerde karnı burnunda olan Aslışah Alkoçlar, annelik heyecanı yaşıyor. Instagram hesabından sık sık hayatına dair kareler paylaşan Aslışah Alkoçlar, yorum ve beğeni yağmuruna tutuluyor.

Alkoçlar'ın paylaştığı fotoğraflar şu şekilde:

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