Karnı iyice belirginleşen Aslışah Alkoçlar, bebeğini kucağına alacak günü bekliyor - Haberler Magazin
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Karnı iyice belirginleşen Aslışah Alkoçlar, bebeğini kucağına alacak günü bekliyor

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Ünlü sanatçı Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, Kaan Demirağ ile 2021'in Şubat ayında dünyaevine girdi. Bu evliliğinden bir çocuk bekleyen ve karnı iyice belirginleşen Alkoçlar'ın sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflara güzel yorumlar yağdı.

Yeşilçam'ın duayen isimleri arasında yer alan ünlü sanatçı Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu açıkladı. 2021 yılının Şubat ayında da Kaan Demirağ ile dünyaevine giren Alkoçlar, kısa süre sonra dünyaya gelecek bebeğini sabırsızlıkla kucağına almayı bekliyor.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Aslışah Alkoçlar da tıpkı anneannesi gibi güzelliğiyle baş döndürüyor. Şimdilerde karnı burnunda olan Aslışah Alkoçlar, annelik heyecanı yaşıyor. Instagram hesabından sık sık hayatına dair kareler paylaşan Aslışah Alkoçlar, yorum ve beğeni yağmuruna tutuluyor.

Alkoçlar'ın paylaştığı fotoğraflar şu şekilde:

Karnı iyice belirginleşen Aslışah Alkoçlar, bebeğini kucağına alacak günü bekliyor

Karnı iyice belirginleşen Aslışah Alkoçlar, bebeğini kucağına alacak günü bekliyor

Karnı iyice belirginleşen Aslışah Alkoçlar, bebeğini kucağına alacak günü bekliyor

Karnı iyice belirginleşen Aslışah Alkoçlar, bebeğini kucağına alacak günü bekliyor

Karnı iyice belirginleşen Aslışah Alkoçlar, bebeğini kucağına alacak günü bekliyor

Karnı iyice belirginleşen Aslışah Alkoçlar, bebeğini kucağına alacak günü bekliyor

Karnı iyice belirginleşen Aslışah Alkoçlar, bebeğini kucağına alacak günü bekliyor
Haberler.com - Magazin Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin Haberleri
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Haber: Karnı iyice belirginleşen Aslışah Alkoçlar, bebeğini kucağına alacak günü bekliyor - Haberler Magazin
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