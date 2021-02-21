Kardeşlerim dizisi ne zaman, saat kaçta? Kardeşlerim hangi gün, hangi kanalda? Kardeşlerim konusu nedir?

ATV ekranlarının yeni dizisi Kardeşlerim bu akşam başlıyor! Haftalardır izleyicilerin merak ettiği dizi saat 20:00'da ATV ekranlarında olacak! Peki, Kardeşlerim dizisi ne zaman, saat kaçta? Kardeşlerim hangi gün, hangi kanalda? Kardeşlerim konusu nedir?

ATV'nin merakla beklenen dizisi Kardeşlerim dizisinin ilk bölümü bu akşam izleyicilerle buluşuyor. Merakla beklenen Kardeşlerim dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kardeşlerim konusu nedir?

KARDEŞLERİM DİZİSİ NE ZAMAN?

Kardeşlerim dizisi her hafta Cumartesi günleri saat 20:00'da ATV ekranlarında yer alacak!

KARDEŞLERİM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Hayata ve ailesine sevgiyle tutunan dört kardeşi bekleyen acı haber!

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Anneleri Hatice, babaları Veli ile mutlu ve huzurlu bir hayat süren, cepleri boş ama kalpleri sevgi dolu dört güzel kardeş… Ta ki hayatlarını karartan, onları kimsesiz, boynu bükük bırakan o kara güne kadar…

Nereye savrulacakları belli olmayan, birbirlerinden başka tutunacak kimseleri olmayan bu dört kardeş, yaşananların ardından ayakta kalabilmek için mücadele verirken, Akif Atakul ise yaptıklarının bedelini ödemeden sıyrılmanın yollarını aramaktadır.

KARDEŞLERİM OYUNCULARI KİMLER?

Celil Nalçakan - Akif Atakul

Halit Özgür Sarı - Kadir Eren

Ahu Yağtu - Suzan Manyaslı

Cüneyt Mete - Orhan Eren

Fadik Sevin Atasoy - Şengül Eren

Su Burcu Yazgı Coşkun - Asiye Eren

Yiğit Koçak - Ömer Eren

Aylin Akpınar - Emel Eren