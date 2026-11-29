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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 3-0 kazandı.

FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI

15. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sağdan kullanılan serbest atışta savunmanın uzaklaştırdığı meşin yuvarlak Levent Mercan'da kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleciden seken topa Muric ayak koydu, kaleci Ertuğrul yine gole izin vermedi. Dönen topu Skriniar tamamlamak istedi ancak top yan ağlarda kaldı.

KANARYA YİNE GOLE YAKLAŞTI

25. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu kapan Oğuz Aydın'ın ceza sahasına ortasında Kerem Aktürkoğlu direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda kaleye giden meşin yuvarlak, Muric'e çarpıp auta çıktı.

TOP AZ FARKLA DIŞARIDA

41. dakikada Levent ile paslaşan Oğuz Aydın, soldan ceza sahasına ortaladı, savunmanın arasından iyi yükselen Muric'in kafa vuruşunda top, kale direğinin üstünden az farkla oyun alanını terk etti.

OĞUZ AYDIN'DAN MUHTEŞEM BİR GOL

53. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Greenwood'un pasında topu alan Oğuz Aydın, uzak mesafeden müthiş bir vuruş çıkardı ve köşeye giden topu ağlara yolladı. Milli oyuncu, 2025 yılından bu yana ilk kez ceza sahası dışından gol attı.

SKRINIAR İLE FARK 2'YE ÇIKTI

59. dakikada skor 2-0 oldu. Greenwood'un kullandığı kornerde ceza sahasına gelen topa Milan Skriniar müthiş yükseldi ve kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

KAPANIŞI GREENWOOD YAPTI

87. dakikada fark 3'e çıktı. İrfan Can Kahveci'nin uzun pasında topu çok şık bir şekilde kontrol eden Mason Greenwood, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu doksana gönderdi.

GREENWOOD'DAN 3 GOLE KATKI

Fenerbahçe'nin İngiliz yıldızı Mason Greenwood, karşılaşmayı 1 gol ve 2 asistlik performansıyla tamamlayarak gecenin yıldızı oldu.

KADIKÖY'DE GALİBİYET FENERBAHÇE'NİN

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Fenerbahçe kazandı. Bu sonuçla birlikte 23 puana yükselen sarı-lacivertli ekip, maç fazlasıyla lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 8'e indirdi. Erzurumspor FK ise 14 puanda kaldı.

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