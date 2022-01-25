Kardeşinin ölümüyle yıkılan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kardeşinin ölümüyle yıkılan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz sene kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedneiyle kaybeden ünlü şarkıcı Alişan, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Karlı havaları artık sevmediğini söyleyen şarkıcı, "Sen o toprağın altında yatarken üzerine düşen her kar tanesi beni kahrediyor" dedi.

iki çocuk babası Alişan, geçtiğimiz sene temmuz ayında hastanede koronavirüse tedavisi gören kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkıldı. Yaşadığı bu acıyı atlatamayan Alişan, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yürek yaktı.

"ÜZERİNE DÜŞEN HER KAR TANESİ BENİ KAHREDİYOR"

Bahçesindeki karları paylaşan şarkıcı, vefat eden kardeşini anmayı ihmal etmedi. Şarkıcı Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Eskiden çok severdim... Ama şimdi sen o toprağın altında yatarken, üzerine düşen her kar tanesi beni kahrediyor. Sensiz alışmak istemiyorum ne ne kışa ne de yaza..." dedi.

Kardeşinin ölümüyle yıkılan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor

YEĞENLERİNE SAHİP ÇIKTI

Alişan, 41 yaşında vefat eden kardeşinin iki çocuğuna ve eşine sahip çıktı. Sık sık yeğenleriyle zaman geçiren Alişan, o anları da Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

Kardeşinin ölümüyle yıkılan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor

Kardeşinin ölümüyle yıkılan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor

Kardeşinin ölümüyle yıkılan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
Haberler.com - Magazin Haberleri

Selçuk Tektaş, Koronavirüs, Alişan, Ölüm, kar, Magazin, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title