Kardeşinin ölümüyle yıkılan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor

Geçtiğimiz sene kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedneiyle kaybeden ünlü şarkıcı Alişan, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Karlı havaları artık sevmediğini söyleyen şarkıcı, "Sen o toprağın altında yatarken üzerine düşen her kar tanesi beni kahrediyor" dedi.

iki çocuk babası Alişan, geçtiğimiz sene temmuz ayında hastanede koronavirüse tedavisi gören kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkıldı. Yaşadığı bu acıyı atlatamayan Alişan, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yürek yaktı.

"ÜZERİNE DÜŞEN HER KAR TANESİ BENİ KAHREDİYOR"

Bahçesindeki karları paylaşan şarkıcı, vefat eden kardeşini anmayı ihmal etmedi. Şarkıcı Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Eskiden çok severdim... Ama şimdi sen o toprağın altında yatarken, üzerine düşen her kar tanesi beni kahrediyor. Sensiz alışmak istemiyorum ne ne kışa ne de yaza..." dedi.

YEĞENLERİNE SAHİP ÇIKTI

Alişan, 41 yaşında vefat eden kardeşinin iki çocuğuna ve eşine sahip çıktı. Sık sık yeğenleriyle zaman geçiren Alişan, o anları da Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

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