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Karayolları'ndan güncel yol durumuyla ilgili açıklama

Karayolları'ndan güncel yol durumuyla ilgili açıklama

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Türkiye'deki önemli karayolu güzergahlarındaki güncel yol durumunu açıkladı.

İSTANBUL (İHA) - Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Türkiye'deki önemli karayolu güzergahlarındaki güncel yol durumunu açıkladı.

KGM tarafından yapılan yazılı açıklamada, " İstanbul'a Anadolu ve Trakya yönünden araç kısıtlamaları kaldırılmıştır. Kuzey Marmara ve Tem Otoyolları tüm araçlar için çift yönlü olarak ulaşıma açılmıştır. TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) Otoyolu Ankara istikameti yağış ve yol durumuna göre tır trafiğine kontrollü olarak verilmektedir. Muğla-Kale Yolu ulaşıma açılmıştır. Keçiborlu-Uluborlu Yolu ulaşıma açılmıştır. Kağızman-Ağrı Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Akçakoca-Düzce Yolu Kabalak Mevkii zincir takılı olmayan tır trafiğine kapatılmıştır. Taşkent-Sarıveliler Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Kulu-Şereflikoçhisar-Aksaray Yolu ulaşıma kapatılmıştır" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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