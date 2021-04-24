Karaismailoğlu: "28 bin 200 kilometrelik bölünmüş yol yaparak hiçbir şey olmasa bile binlerce can kurtardık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kop Tüneli'nin proje maliyetinin 1 milyar 850 milyon lira olduğunu belirterek, "Tünel inşaatında bugüne kadar, 6 bin 986 metre kazı-destekleme, 4 bin 498 metre nihai kaplama betonu imalatı gerçekleştirdik.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kop Tüneli'nin proje maliyetinin 1 milyar 850 milyon lira olduğunu belirterek, "Tünel inşaatında bugüne kadar, 6 bin 986 metre kazı-destekleme, 4 bin 498 metre nihai kaplama betonu imalatı gerçekleştirdik." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Trabzon-Aşkale Yolu Kop Dağı Tünelli Geçişi ve Tünel Varyant Yolu Projesi Kop Tüneli şantiyesinde incelemelerde bulundu, çalışmaların son durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada, bugüne kadar Bayburt'un ulaşım ve iletişim yatırımları için 2 milyar 592 milyon 736 bin liranın üzerinde harcama gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bayburt'ta 2003 yılına kadar sadece 2 kilometrelik bölünmüş yol bulunduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, bugün ise il genelindeki bölünmüş yol uzunluğunu 105 kilometreye çıkardıklarını vurguladı.

Karaismailoğlu, son 19 yılda Bayburt'ta 114 kilometre tek yol yapım ve iyileştirmesi, uzunluğu 8 bin 250 metre olan 1 adet çift tüp tünel ve toplamı 300 metre uzunluğunda 8 adet köprü yaptıklarının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Hükümetlerimiz döneminde Bayburt'ta 125 kilometrelik Bayburt-Erzurum yolunu, 52 kilometrelik Köse-Bayburt yolu, 9,9 kilometrelik Demirözü-Gökçedere yolunu ve 4,2 kilometre uzunluğundaki Araklı-Dağbaşı-Uğrak-Salmankaş Tüneli ve bağlantı yollarını yaparak halkımızın hizmetine sunduk. Toplam uzunluğu 83,6 kilometre olan Trabzon-Aşkale Yolu Kale-Maden-Karayolları 12. Erzurum Bölge hududu yolunun bugüne kadar 59,6 kilometrelik bölümünü tamamlandık. Projenin bu yıl içinde tamamlanmasını öngörüyoruz. Yapımı devam eden Bayburt-Gümüşhane Havalimanında fiziki gerçekleşme yüzde 83'leri aştı."

"19 yılda ülkemizin ulaşım ve haberleşme yatırımları için 1 trilyon 86 milyar lira yatırım yaptık"

Ziyaret ettikleri Kop Tüneli'nin, Trabzon-Aşkale Yolu Kop Dağı Tünelli Geçişi ve Tünel Varyant Yolu işi kapsamında yer aldığına işaret eden Karaismailoğlu, "Kop Tünelinin proje maliyeti 1 milyar 850 milyon liradır. Tünel inşaatında bugüne kadar, 6 bin 986 metre kazı-destekleme, 4 bin 498 metre nihai kaplama betonu imalatı gerçekleştirdik. Kop Tüneli inşaatında bu yıl, 1100 metre kazı ve 2 bin 260 metre nihai beton imalatı gerçekleştireceğiz. 6,5 kilometre uzunluğunda ve çift tüp şeklindeki Kop Tüneli'nin yapılmasıyla, güzergah 6,5 kilometre kısalacaktır. Doğu Karadeniz'i, Doğu Anadolu'ya bağlayan transit taşımacılıkta Gürbulak

Sınır Kapısı'na kadar kesintisiz ulaşım, liman ticaretinde rahatlama sağlayarak yol ağını güçlendirecek, bölgedeki ulaşım sorununa çözüm olacaktır." diye konuştu.

Karaismailoğlu, 2021 yılında tünelde 1100 metre kazı ve 2 bin 260 metre nihai beton yapılmasını hedeflediklerini yineleyerek, "Tünelin hizmete girmesiyle birlikte, zorlu hava şartlarında dahi güvenli seyahat imkanı doğacak. Projemizi, 2023 yılı itibariyle tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunacağız. Tünelin hizmete girmesiyle zamandan 27 milyar 475 milyon lira, yakıttan da 21 milyar 708 milyon lira olmak üzere bir yılda 49 milyar 183 milyon lira tasarruf sağlayacağız." dedi.

Hizmet politikası ürettiklerini ve halka hizmeti Hak'ka hizmet olarak gördüklerini belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Yaptığımız yolların, yapıldıkları bölgenin üretimine, istihdamına, ticaret, eğitim ve kültürüne katma değer sağladığını hep birlikte görüyorsunuz. Son 19 yılda ülkemizin ulaşım ve haberleşme yatırımları için 1 trilyon 86 milyar lira yatırım yaptık. 2003 yılı öncesi mevcut 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızla sadece 6 ilimiz birbirine bağlıyken bugün bölünmüş yol ağımızı 28 bin 204 kilometreye ulaştırdık. 50 kilometre olan tünel uzunluğunu 602 kilometreye, 311 kilometre olan köprü ve viyadük uzunluğunu 703 kilometreye ulaştırdık. 2023 yılına kadar ülke genelindeki bölünmüş yol uzunluğunu 30 bin kilometreye, tünel uzunluğunu 647 kilometreye, köprü ve viyadük uzunluğunu 771 kilometreye çıkaracağız."

Karaismailoğlu, bugün Bayburt ve Gümüşhane'de yoğun programları olduğunu dile getirerek, "Bizler, halkımıza hizmette 7/24 esasına göre çalışıyoruz. Bu duygularla, Kop Tüneli ile birlikte tüm Bayburt ve Gümüşhane'deki tüm projelerimizde mühendisinden, işçisine, yüklenicisinden tedarikçisine emeği geçen tüm arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

"Ankara'da yerli, milli uydu çalışmalarımız devam ediyor"

Bakan Adil Karaismailoğlu, açıklamasının ardından şantiyede teknik gezi yapan üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'de, dünyanın en önemli teknolojik eserlerinin yapıldığını vurgulayan Karaismailoğlu, yıllar önce bu işlerin ithal projelerle, ithal mühendislerle yapıldığını, günümüzde ise tamamen yerli, milli teknolojilerle yapıldığını söyledi.

Karaismailoğlu, bir tarafta Çanakkale Köprüsü, bir tarafta Kop Dağı Tüneli, bir tarafta da Zigana Tüneli'nin inşasının sürdüğünü dile getirerek, bunların geçmişte hayal dahi edilemeyecek projeler olduğunu aktardı.

Türkiye'nin genelinde 2002 yılı öncesinde 50 kilometre tünel bulunduğunu anımsatan Karaismailoğlu, "Şuanda biz 600 kilometre tünel işletiyoruz, dile kolay yani 50 kilometre nerede, 600 kilometre nerede? 200 kilometre daha devam eden tünel inşaatımız var." dedi.

Karaismailoğlu, Kömürhan Köprüsü gibi en teknolojik köprülerin inşa edildiğine dikkati çekerek, ülkenin doğusu batısı, kuzeyi güneyi fark etmeden bütün her tarafa eşit imkanlarla yatırımlara devam ettiklerini, Türkiye'nin, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesi için uğraştıklarını vurguladı.

Kara yolu yatırımlarının yanında demir yolunda da büyük atılımlar olduğunu, hava yolu altyapısını da büyük ölçüde tamamladıklarını dile getiren Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir taraftan da uzay çalışmalarımız devam ediyor. Uydularımızı bir bir atıyoruz, uydularımızı yörüngesine yerleştirip onların testlerini yapıyoruz. Yeni uyduların imalatlarının hazırlıklarına devam ediyoruz. Ayrıca Ankara'da yerli, milli uydu çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah hep birlikte topyekun bir atılımla, 19 yıldır devam eden büyük devrim niteliğindeki atılımları bizde üzerine koyarak devam ettirmeye çalışıyoruz. Sorumluluğumuz çok büyük, bu sorumluluğun altından kalkmak için biz de gece gündüz memleketin her noktasında çalışma arkadaşlarımızla beraber olup onları motive ediyoruz hem de yaptığımız işleri, hizmetleri, çalışmaları burada vatandaşlarımıza anlatmak için bölgeleri sık sık ziyaret ediyoruz. İnşallah sizler de okullarınızı bitireceksiniz bizim ekibimize katılacaksınız, siz de memleketin geleceği için birer taş koyacaksınız. Bu çok önemli bir vatandaşlık görevi."

"28 bin 200 kilometrelik bölünmüş yol yaparak hiçbir şey olmasa bile binlerce can kurtardık"

Karaismailoğlu, bir öğrencinin, "Kop Tüneli gibi projelerin sürüş güvenliği imkanı sağlayacağını ve bölge aracılığıyla ticareti canlandıracağını düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

"Tabi ki. Trabzon-Erzurum arası mevcutta 278 kilometrelik yol, konfor standardını bir taraftan artırıp bölünmüş yol haline getiriyorsunuz, yolu 50 kilometre kısaltıyorsunuz, bunun zamandan, yakıttan ne kadar tasarruf ettiğini biliyorsunuz. Bu projelerin kısa sürede geri dönüşü oluyor, sırf bu yaptığınız tasarrufları eklediğinizde bu projelerin finansman olarak da geri dönüşü kısa sürede sağlanmış oluyor. Bu kadar yüksek güvenlikli, konforlu bir yol haline getiriyorsunuz, trafik kazalarını ortadan kaldırıyorsunuz. Biz 28 bin 200 kilometrelik bölünmüş yol yaparak hiçbir şey olmasa bile binlerce can kurtardık."

Yıllar önce trafik kazasında ölüm haberleri duyan bir ülkede artık bu tür ölüm haberlerini unutturduklarını belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"İnşallah bunun üzerine daha da koyarak devam edeceğiz. Böyle yüksek nitelikli, konforu, güvenliği yüksek yolları yapmaya devam edeceğiz. Hem mesafeleri kısaltıyoruz insanları sevdiklerine kavuşturuyoruz hem sosyal hem de ekonomik anlamda da çok büyük katkıları oluyor bu projelerin. Bizim hep kullandığımız bir kelime var, ulaştırma altyapı projeleri bir akarsu gibi gittiği yere hareketlilik getiriyor, canlılık getiriyor, üretimi, istihdamı, ekonomiyi, turizmi artırıyor. İnşallah bunları artırarak devam ettireceğiz."

"Yerli ve milli 5G'ye girmek için çok yoğun bir çalışmamız var"

Öğrencilerden biri Bakan Karaismailoğlu'na, "Mevcutta 4.5G internet ağını kullanıyoruz, pandemi ile birlikte internete yüklenme daha da arttı, 5G teknolojisine geçişimiz kaç yıl içerisinde olur ve internet hızlarını artırma üzerine çalışma yapılıyor mu?" sorusunu yöneltti.

Karaismailoğlu, dijital bir çağda yaşandığını ve internetin artık hayatın ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

Koronavirüs salgınının bu süreci daha da hızlandırdığını anlatan Karaismailoğlu, 2023 yılında her eve 100 megabit hızında internet verme hedefleri olduğunu ve buna ilişkin olağanüstü bir çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Karaismailoğlu, 5G'nin ise Türkiye'de ve dünyada tartışılmaya devam ettiğinin altını çizerek, "Ama biz yerli, milli imkanlarla 5G'ye girme inancındayız. O yüzden yerli, milli imkanları da geliştirmek için önemli çalışmalarımız var. Hem özel sektör olsun hem kamu kurumları olsun yerli ve milli 5G'ye girmek için çok yoğun bir çalışmamız var, önümüzdeki yıllarda bu gelişerek artacak. 5G de tabi tam netleşmiş değil aslında sürekli üzerine koyuluyor, o yüzden bizimde o konuda önemli çalışmalarımız var." diye konuştu.

İnterneti hızlandırma noktasındaki çalışmaların da sürdüğünü belirten Karaismailoğlu, "Çünkü özellikle bu pandemi süreci bu ihtiyacı daha da hızlandırdı, artık hayatımızın olmazsa olmaz parçasından bir tanesi oldu internet." dedi.

Karaismailoğlu, bakanlığın üniversiteler ile işbirliği içinde çeşitli projeler yürüttüğünü, üniversitelerin ayrılmaz bir parçaları olduğunu söyledi.

Bu kapsamında pazartesi günü Boğaziçi Üniversitesi ile akıllı ulaşım sistemleriyle ilgili işbirliği protokolü imzalayacaklarını vurgulayan Karaismailoğlu, bölge üniversiteleriyle de bu tür iş birliklerini artıracaklarını sözlerine ekledi.

Bakan Karaismailoğlu'na incelemeleri sırasında Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül ve diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara