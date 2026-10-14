Haberler

Döner, hamburger ve köfte siparişinde yeni dönem! Artık zorunlu olacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Döner, hamburger ve köfte siparişinde yeni dönem! Artık zorunlu olacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı, internetten verilen yemek siparişlerinde gramaj bilgilerinin eksik sunulmasına yönelik şikâyetler üzerine harekete geçti. Hamburger, döner, iskender ve köfte gibi hazır gıdalarda kullanılan kırmızı ve beyaz etin miktarının açıkça belirtilmesini isteyen Bakanlık, ilgili federasyonlara uyarı yazısı göndererek gerekli düzenlemelerin ivedilikle tamamlanmasını talep etti.

  • Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden satılan hazır gıdalarda gramaj bilgilerinin eksik verilmesine yönelik şikâyetler üzerine ilgili federasyonlara uyarı yazısı gönderdi.
  • Hamburger, döner, iskender ve köfte gibi ürünlerin internet satışında kullanılan et miktarının doğru ve eksiksiz belirtilmesi istendi.
  • Mesafeli satışlarda tüketicilerin ürünün temel özellikleri hakkında açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirilmesinin yasal zorunluluk olduğu hatırlatıldı.

Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden satılan hazır gıdalarda gramaj bilgilerinin eksik verilmesine yönelik şikâyetler üzerine harekete geçti. Bakanlık, hamburger, döner, iskender ve köfte gibi ürünlerde kullanılan et miktarının tüketiciye açık ve eksiksiz şekilde bildirilmesi için ilgili federasyonlara uyarı yazısı gönderdi.

BAKANLIK ŞİKAYETLER ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

Türkiye gazetesinin haberine göre, internet üzerinden verilen yemek siparişlerinde ürünlerin gramajına ilişkin yaşanan belirsizlikler Ticaret Bakanlığı'nın gündemine taşındı.

Bakanlık tarafından ilgili federasyonlara gönderilen yazıda, tüketime hazır kırmızı ve beyaz et içeren bazı ürünlerde gramaj bilgisinin yer aldığı, bazılarında ise bu bilginin eksik olduğu veya hiç paylaşılmadığı belirtildi.

HAMBURGER, DÖNER VE KÖFTEDE GRAMAJ BİLGİSİ YER ALACAK

Bakanlık, hamburger, döner, iskender ve köfte gibi ürünlerin internet üzerinden satışında kullanılan et miktarının doğru ve eksiksiz biçimde belirtilmesini istedi.

Böylece tüketicilerin sipariş vermeden önce satın alacakları ürünün ne kadar et içerdiğini öğrenebilmesi amaçlanıyor.

İLGİLİ FEDERASYONLARA UYARI GÖNDERİLDİ

Mesafeli satışlarda tüketicilerin ürünün temel özellikleri hakkında açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirilmesinin yasal bir zorunluluk olduğu hatırlatıldı.

Ticaret Bakanlığı, dijital platformlarda satışa sunulan hazır gıdalardaki kırmızı ve beyaz etin gramaj bilgilerinin eksiksiz paylaşılması için gerekli çalışmaların ivedilikle tamamlanmasını talep etti.

Kaynak: Haberler.com
Lamine Yamal'ın stada gelişini görenler aynı yorumu yaptı

Ne bu hal Yamal? Herkes aynı yorumu yapıyor
Mersin’de 16 milyon TL’lik dolandırıcılık operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

360 kişiyi dolandırdılar, hesaplarından 25 milyar TL çıktı!
TSK'nın Suriye'de köylere dönüşleri engellediği iddiasına yalanlama

TSK ile ilgili Suriye iddiasına net dille yalanlama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan Suudi Arabistan'a saldıran Husilerle ilgili açıklama! Seçimlerden sonrasını işaret etti

Trump, İran'dan sonra Orta Doğu'da yeni savaşa hazırlanıyor
İzmir'de toplu zehirlenme şüphesi! Aynı firmanın yemeğini yiyen 80 işçi hastanelik oldu

80 işçi peş peşe hastanelik oldu! Yemekleri aynı firmadan gelmiş
69 yaşındaki yazar, DEAŞ operasyonunda ters kelepçeyle gözaltına alındı! Görüntülere soruşturma başlatıldı

Görüntüler tepki çekti, soruşturma için talimat geldi
Şampiyon şef restoranını geçici olarak kapatıyor: Nedeni duyanları duygulandırdı

MasterChef şampiyonu restoranını geçici olarak kapatıyor
Bu adam 34 yaşında! Aboubakar şov yapmaya devam ediyor

Bu adam 34 yaşında! Aboubakar Türkiye'yi sallamaya devam ediyor
Trafikte terör estirdi! 180 bin TL ceza yiyip ehliyetinden oldu

Trafikte kabadayılığın bedeli ağır oldu! Cezası dudak uçuklattı
Azerbaycan'daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye'den tepki: Hicab yasaklanamaz!

Azerbaycan'ın kararı Türkiye'yi ayağa kaldırdı: 2 şehrimizde protesto