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İddiaya göre Ankara Yenimahalle'de taksici, müşterisini evinin önünde silahla vurdu

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İddiaya göre Ankara Yenimahalle'de taksici, müşterisini evinin önünde silahla vurdu
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Ankara Yenimahalle Demetevler'de alışveriş sonrası taksiyle evine gelen S.G., iddiaya göre eşyalarını bagajdan aldıktan sonra taksicinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan S.G. hastaneye kaldırılırken saldırı anı kamerada, kaçan şüpheli için çalışma başlatıldı.

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, alışveriş sonrası taksiyle evine gelen S.G., eşyalarını bagajdan alıp binaya yürüdüğü sırada şoförün silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan S.G. hastaneye kaldırılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi Demetevler semtinde meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş yaptıktan sonra taksiyle evine gelen S.G., kendisini evine bırakan ve kimliği henüz belirlenemeyen taksicinin silahlı saldırısına uğradı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olduğu belirlenen S.G., ambulansla hastaneye kaldırıldı. S.G.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

S.G.'nin taksinin bagajından eşyalarını aldıktan sonra binaya doğru yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradığı anlar, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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