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Galatasaray taraftarından Uğurcan Çakır'a destek

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Galatasaray taraftarından Uğurcan Çakır'a destek
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Barcelona'ya 4-1 kaybetti. Sarı-kırmızılıların deneyimli kalecisi Uğurcan Çakır, mücadeleyi 8 isabetli kurtarışla tamamladı. Galatasaraylı taraftarlar milli kaleci için, ''Maçı kaybettik ama sonunda Uğurcan eski formuna döndü'', ''Uğurcan olmasaydı daha büyük fark yerdik'' şeklinde yorumlarında bulunarak yıldız ismi destekledi.

Uefa Şampiyonlar Ligi 2. haftasındaki dev mücadelede Galatasaray, sahasında konuk ettiği dünya devi Barcelona’ya 4-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar sahadan puansız ayrılsa da mücadeleye damga vuran isim tecrübeli kaleci Uğurcan Çakır oldu.

UĞURCAN'DAN 8 KRİTİK KURTARIŞ

Karşılaşma boyunca Katalan ekibinin tehlikeli ataklarına karşı kalesinde adeta devleşen milli eldiven, yaptığı 8 net ve kritik kurtarışla farkın açılmasını önledi. Sergilediği üst düzey performansla maçın en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan Uğurcan, taraftarlardan da tam not aldı.

''OLMASAYDI DAHA BÜYÜK FARK YERDİK''

Mücadele boyunca milli kaleciye övgü yağdı. Yenilgiye rağmen Uğurcan'ın performansını takdir eden sarı-kırmızılı taraftarlar, "Maçı kaybettik ama sonunda Uğurcan eski formuna döndü" ve "Uğurcan olmasaydı daha büyük fark yerdik" şeklinde yorumlar yaparak yıldız kaleciye moral ve destek verdi. Ayrıca maç sonunda da tribünlerden Uğurcan'a özel destek verildi. 

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