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Hindistan'da alabora olan teknede ölen 11 kişinin 18 yaşından küçük olduğu açıklandı

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Bihar eyaletinin Vaishali bölgesinde Ganj Nehri'nde 25 kişiyi taşıdığı tahmin edilen tekne alabora oldu. İlk belirlemelere göre 11 kişinin cesedine ulaşılırken ölenlerin tamamının 18 yaşından küçük olduğu açıklandı, kaybolanlar için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Hindistan'ın Bihar eyaletinde teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti.

Hindustan Times gazetesinin yerel yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, Bihar eyaletinin Vaishali bölgesinde tekne kazası yaşandı.

Ganj Nehri'nde 25 kişiyi taşıdığı tahmin edilen tekne, henüz belirlenemeyen nedenle akşam saatlerinde alabora oldu.

Şimdiye kadar 11 kişinin cesedine ulaşıldı.

Hayatını kaybedenlerin tamamının 18 yaşından küçük olduğu açıklandı.

Kaybolanlar için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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