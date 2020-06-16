Karabük'te gezilmesi gereken yerler nerelerdir? Karabük meşhur yemekleri nelerdir? Karabük hakkında her şey Karabük ekonomik yapısı nedir? Karabük geleneksel yiyecekleri nelerdir? Dumanlı şehir Karabük hakkında bilinmeyenler

Karabük ili, Batı Karadeniz Bölgesi'nde bulunur. Komşu illeri, Bartın, Kastamonu, Çankırı ve Bolu'dur. Ülkemizin 78 plaka kodunun sahibidir. Karabük nüfusu 2019 yılına göre 248.458'dir. Türkiye'nin önemli ormanlık alanı olan "Yenice Ormanları" himayesindedir. Karabük ilinin en önemli ilçesi Safranbolu, doğal ve tarihi güzellikleri ile bir çok ziyaretçiyi kendine hayran bırakmaktadır.

KARABÜK İKLİMİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

Karadeniz Bölgesi'nde olmasına rağmen karasal ikliminde sıkça görülmektedir. Kıyıdan içeride kaldığı için karasal iklim ağır basmaktadır. En soğuk ay Ocak ayıdır. En sıcak ay ise Temmuz'dur. Karadeniz iklimden dolayı her ay yağış görülsede özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında kuraklık meydana gelir.

İlin yüzölçümünün % 60'ı ormanlarla kaplıdır. Türkiye'de eşine rastlanmayan Yenice Ormanları, birçok farklı bitki türüne sahiptir.

KARABÜK'TE GEZİLECEK YERLER

Safranbolu Evleri: Karabük dendiğinde akla ilk gelen turist yer, Safranbolu Evleri'dir.UNESCO tarafından 17 Aralık 1994 tarihinde Dünya Kültür Mirası listesine alınmış. Dayanıklı ve ihtişamlı dizayn edilmiş bu evler, birbirlerinin önlerini hiçbir şekilde kapatmıyorlar.

Şeker Kanyonu: Doğa severlerin sıklıkla tercih ettiği bu yer, belli kısmı araba ile giderken, geri kalan kısmında yürümeniz gerekmektedir. Kanyon kaya tırmanışı için oldukça elverişlidir.Adrenalin sporlarını sevenler için ideal bu yer, ziyaretçilerini beklemektedir.

Eğriova Göleti: Eğriova Göleti, Batı Karadeniz'in en yüksek tepesidir. Gölün derinliği 7 metredir. Kamp alanı bulunan bu doğa harikası, fotoğraf tutkunları için iyi bir seçenektir.

İncekaya Su Kemeri: İncekaya Su Kemeri, Safranbolu ilçesinde yer alır. Yapım tarihi kesin olarak bilinmese de, 16. yüzyılda tadilat edildi. Burada bulunan su, kentte bulunan çeşmelere dağıtılmıştır. Bu noktadan halka dağıtılan su suya bölgede yaşayan eskiler paşa suyu delermiş.

Kristal Cam Teras Safranbolu: Kanyonun üzerinde buluna cam teras yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir.Kanyonun üzerine kurulan cam terasın yüksekliği 80 m iken, genişliği ise 11 m'dir. Manzarasına hayran kalacağınız bu yer, oldukça güvenlidir. 400 kişiyi taşıyacak kapasitede olmasına rağmen, gezi sırasında en fazla 30 kişinin çıkılmasına izin verilmektedir.

Safranbolu Hıdırlık Tepesi: Geleneksel yaşamı hissettiren Karabük, Hıdırlık tepesi ile hem tarihi hem de doğal güzellikleri bir arada sizlere sunmaktadır. Bu tepede türbeleri ziyaret edebilir, stresten uzak yeşillikler arasında yürüyüş yapabilirsiniz.

Yenice Ormanları: Her mevsim ayrı bir güzel olan orman, belediye tarafından özenle korunmaktadır. 5 kamplı, 15 yürüyüş ve 7 bisiklet rotası mevcuttur. Hayvan ve bitki oldukça fazladır.

Sorgun Yaylası: Geniş bir alanı kapsayan ve sarp ve dik kayalıkları ile çevrilidir. Yazın yoğun turist akınına uğramaktadır.

KARABÜK GELENEKSEL YEMEKLERİ

Safranbolu Bükmesi: Kıyma , pazı ve ıspanak ile hazırlanır. Hafta Sonu ailelerin sıklıkla tercih ettiği Karabük yemeğidir.

Höşmerim: Un, yumurta ve ceviz içi ile hazırlanır.

Safranlı Zerde: Nişasta, pirinç, zerde ve fıstık ile hazırlanır.

Bandırma: Tavuk, ekmek, tereyağı ile hazırlanır. Karabük ilinde çokça tüketilir.

Mısır Çöreği: Mısır unu, buğday unu ve karbonat karışımında elde edilir.

Dilme Pakla

Şehzade Pilavı

Cevizli Keşli Yayım

Zeytinyağlı Kapuska

Sirkeli Kelle Paça

KARABÜK HAKKINDA BİLİNMEYENLER

-Karabük adı, coğrafi ortamdan gelmektedir.

-Karabük' e Türkler'in yerleşmesi ise ilk olarak, Selçuklular tarafından gerçekleşmiştir.

-Karabük'ün çoğu ormanlar ile kaplıdır.

-Demir-çelik sektörü oldukça gelişmiştir.

-Karabük' ün Türkiye ekonomisine en büyük katkısı ise, 1939 yılında kurulan Karabük Demir Çelik İşletmeleri'dir.

-UNESCO tarafından dünya miras listesine girmiştir.

-Dumanlı şehir olarak bilinir.