Karabük'te gezilmesi gereken yerler nerelerdir? Karabük meşhur yemekleri nelerdir? Karabük hakkında her şey
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karabük'te gezilmesi gereken yerler nerelerdir? Karabük meşhur yemekleri nelerdir? Karabük hakkında her şey

Karabük ekonomik yapısı nedir? Karabük geleneksel yiyecekleri nelerdir? Dumanlı şehir Karabük hakkında bilinmeyenler

Karabük'te gezilmesi gereken yerler nerelerdir? Karabük meşhur yemekleri nelerdir? Karabük hakkında her şey
16.06.2020 10:22 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:29

Karabük ili, Batı Karadeniz Bölgesi'nde bulunur. Komşu illeri, Bartın, Kastamonu, Çankırı ve Bolu'dur. Ülkemizin 78 plaka kodunun sahibidir. Karabük nüfusu 2019 yılına göre 248.458'dir. Türkiye'nin önemli ormanlık alanı olan "Yenice Ormanları" himayesindedir. Karabük ilinin en önemli ilçesi Safranbolu, doğal ve tarihi güzellikleri ile bir çok ziyaretçiyi kendine hayran bırakmaktadır.

KARABÜK İKLİMİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

Karadeniz Bölgesi'nde olmasına rağmen karasal ikliminde sıkça görülmektedir. Kıyıdan içeride kaldığı için karasal iklim ağır basmaktadır. En soğuk ay Ocak ayıdır. En sıcak ay ise Temmuz'dur. Karadeniz iklimden dolayı her ay yağış görülsede özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında kuraklık meydana gelir.

İlin yüzölçümünün % 60'ı ormanlarla kaplıdır. Türkiye'de eşine rastlanmayan Yenice Ormanları, birçok farklı bitki türüne sahiptir.

Karabük'te gezilmesi gereken yerler nerelerdir? Karabük meşhur yemekleri nelerdir? Karabük hakkında her şey

KARABÜK'TE GEZİLECEK YERLER

Safranbolu Evleri: Karabük dendiğinde akla ilk gelen turist yer, Safranbolu Evleri'dir.UNESCO tarafından 17 Aralık 1994 tarihinde Dünya Kültür Mirası listesine alınmış. Dayanıklı ve ihtişamlı dizayn edilmiş bu evler, birbirlerinin önlerini hiçbir şekilde kapatmıyorlar.

Karabük'te gezilmesi gereken yerler nerelerdir? Karabük meşhur yemekleri nelerdir? Karabük hakkında her şey

Şeker Kanyonu: Doğa severlerin sıklıkla tercih ettiği bu yer, belli kısmı araba ile giderken, geri kalan kısmında yürümeniz gerekmektedir. Kanyon kaya tırmanışı için oldukça elverişlidir.Adrenalin sporlarını sevenler için ideal bu yer, ziyaretçilerini beklemektedir.

Eğriova Göleti: Eğriova Göleti, Batı Karadeniz'in en yüksek tepesidir. Gölün derinliği 7 metredir. Kamp alanı bulunan bu doğa harikası, fotoğraf tutkunları için iyi bir seçenektir.

İncekaya Su Kemeri: İncekaya Su Kemeri, Safranbolu ilçesinde yer alır. Yapım tarihi kesin olarak bilinmese de, 16. yüzyılda tadilat edildi. Burada bulunan su, kentte bulunan çeşmelere dağıtılmıştır. Bu noktadan halka dağıtılan su suya bölgede yaşayan eskiler paşa suyu delermiş.

Kristal Cam Teras Safranbolu: Kanyonun üzerinde buluna cam teras yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir.Kanyonun üzerine kurulan cam terasın yüksekliği 80 m iken, genişliği ise 11 m'dir. Manzarasına hayran kalacağınız bu yer, oldukça güvenlidir. 400 kişiyi taşıyacak kapasitede olmasına rağmen, gezi sırasında en fazla 30 kişinin çıkılmasına izin verilmektedir.

Safranbolu Hıdırlık Tepesi: Geleneksel yaşamı hissettiren Karabük, Hıdırlık tepesi ile hem tarihi hem de doğal güzellikleri bir arada sizlere sunmaktadır. Bu tepede türbeleri ziyaret edebilir, stresten uzak yeşillikler arasında yürüyüş yapabilirsiniz.

Yenice Ormanları: Her mevsim ayrı bir güzel olan orman, belediye tarafından özenle korunmaktadır. 5 kamplı, 15 yürüyüş ve 7 bisiklet rotası mevcuttur. Hayvan ve bitki oldukça fazladır.

Karabük'te gezilmesi gereken yerler nerelerdir? Karabük meşhur yemekleri nelerdir? Karabük hakkında her şey

Sorgun Yaylası: Geniş bir alanı kapsayan ve sarp ve dik kayalıkları ile çevrilidir. Yazın yoğun turist akınına uğramaktadır.

KARABÜK GELENEKSEL YEMEKLERİ

Safranbolu Bükmesi: Kıyma , pazı ve ıspanak ile hazırlanır. Hafta Sonu ailelerin sıklıkla tercih ettiği Karabük yemeğidir.

Höşmerim: Un, yumurta ve ceviz içi ile hazırlanır.

Karabük'te gezilmesi gereken yerler nerelerdir? Karabük meşhur yemekleri nelerdir? Karabük hakkında her şey

Safranlı Zerde: Nişasta, pirinç, zerde ve fıstık ile hazırlanır.

Bandırma: Tavuk, ekmek, tereyağı ile hazırlanır. Karabük ilinde çokça tüketilir.

Mısır Çöreği: Mısır unu, buğday unu ve karbonat karışımında elde edilir.

Dilme Pakla

Şehzade Pilavı

Karabük'te gezilmesi gereken yerler nerelerdir? Karabük meşhur yemekleri nelerdir? Karabük hakkında her şey

Cevizli Keşli Yayım

Zeytinyağlı Kapuska

Sirkeli Kelle Paça

Karabük'te gezilmesi gereken yerler nerelerdir? Karabük meşhur yemekleri nelerdir? Karabük hakkında her şey

KARABÜK HAKKINDA BİLİNMEYENLER

-Karabük adı, coğrafi ortamdan gelmektedir.

-Karabük' e Türkler'in yerleşmesi ise ilk olarak, Selçuklular tarafından gerçekleşmiştir.

-Karabük'ün çoğu ormanlar ile kaplıdır.

-Demir-çelik sektörü oldukça gelişmiştir.

-Karabük' ün Türkiye ekonomisine en büyük katkısı ise, 1939 yılında kurulan Karabük Demir Çelik İşletmeleri'dir.

-UNESCO tarafından dünya miras listesine girmiştir.

-Dumanlı şehir olarak bilinir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yıllar önce çekilen fotoğrafı paylaşan Mahsun Kırmızıgül, ünlüleri ifşa etti Haber
Yıllar önce çekilen fotoğrafı paylaşan Mahsun Kırmızıgül, ünlüleri ifşa etti
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu Haber
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Sevgilisiyle tatile çıkan Aleyna Tilki, gazetecileri görünce köşe bucak kaçtı Haber
Sevgilisiyle tatile çıkan Aleyna Tilki, gazetecileri görünce köşe bucak kaçtı
Bingöl depremini aylar öncesinden bilen Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: Bölgede 2 büyük deprem bekliyoruz Haber
Bingöl depremini aylar öncesinden bilen Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: Bölgede 2 büyük deprem...
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu Haber
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu Haber
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
Son Dakika: İstanbul'da haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
Son Dakika: İstanbul'da haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
Sokak ortasında başını taşla ezip öldürdü! Kan donduran olayı kamera anbean kaydetti
Sokak ortasında başını taşla ezip öldürdü! Kan donduran olayı kamera anbean kaydetti
Süt kazanına düşen 3 yaşındaki İrem, feci şekilde can verdi
Süt kazanına düşen 3 yaşındaki İrem, feci şekilde can verdi
Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı
Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Dur ihtarına uymayan sürücünün aracından 1 milyon lira değerinde uyuşturucu çıktı
Dur ihtarına uymayan sürücünün aracından 1 milyon lira değerinde uyuşturucu çıktı
Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Thiago Silva'yı Tottenham'a istiyor
Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Thiago Silva'yı Tottenham'a istiyor
Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak
Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak
Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunulmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri serbest bırakıldı
Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunulmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri serbest bırakıldı
G.Saray'da Muslera 16 Haziran'da ameliyat oluyor! Andone'de çifte yırtık tespit edildi
G.Saray'da Muslera 16 Haziran'da ameliyat oluyor! Andone'de çifte yırtık tespit edildi
Galatasaray'dan Rize maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya çok sert tepki: Cellat başıdır
Galatasaray'dan Rize maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya çok sert tepki: Cellat başıdır
Son Dakika: Normalleşme kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün denetlenecek
Son Dakika: Normalleşme kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün denetlenecek
2 öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı
2 öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı
Beykoz'da yağmur sonrası İstanbul Boğazı'na çamurlu su aktı
Beykoz'da yağmur sonrası İstanbul Boğazı'na çamurlu su aktı
İstanbul Üniversitesi, Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı
İstanbul Üniversitesi, Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı
Kırşehir İl Emniyet Müdürü ve Akpınar İlçe Kaymakamı koronavirüse yakalandı
Kırşehir İl Emniyet Müdürü ve Akpınar İlçe Kaymakamı koronavirüse yakalandı
ABD'de tepki çeken görüntü! Polis, 7 yaşındaki çocuğa biber gazıyla müdahale etti
ABD'de tepki çeken görüntü! Polis, 7 yaşındaki çocuğa biber gazıyla müdahale etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara koronavirüsle mücadele çağrısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara koronavirüsle mücadele çağrısı
Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle evi çöplüğe dönen kadın hüngür hüngür ağladı
Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle evi çöplüğe dönen kadın hüngür hüngür ağladı
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, 'Bana bir şey olmaz' düşüncesindeki tehlikeye dikkat çekti
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, "Bana bir şey olmaz" düşüncesindeki tehlikeye dikkat çekti
Çıldır Gölü kıyısında görüntülenen boz ayı paniğe neden oldu
Çıldır Gölü kıyısında görüntülenen boz ayı paniğe neden oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Ali Babacan Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Türkan Şoray Gülben Ergen
Spor Ozan Tufan Bülent Uygun Gökhan Gönül Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Daha Fazla Bursa Deprem Bingöl Karlıova
Şu an buradasınız: Karabük'te gezilmesi gereken yerler nerelerdir? Karabük meşhur yemekleri nelerdir? Karabük hakkında her şey - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 10:30:00. #1.15#
title