Kamyon sürücüsünün çarptığı motosiklet sürücüsü: Böyle bir şey yapacağını hissetsem uyarmazdım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kamyon sürücüsünün çarptığı motosiklet sürücüsü: Böyle bir şey yapacağını hissetsem uyarmazdım

Kamyon sürücüsünün çarptığı motosiklet sürücüsü: Böyle bir şey yapacağını hissetsem uyarmazdım
Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Haberler | Güncel

Kamyon şoförünün direksiyonu üzerine kırdığı motosikletli: Böyle yapacağını hissetsem uyarmazdımNursima ÖZONUR- Muhammet BAYRAM/ANKARA, - ANKARA'da trafikte tartıştığı Tolga Tosun'un kullandığı kamyonun direksiyonu üzerine kırıp çarpması sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Burak Karaağaç...

Kamyon şoförünün direksiyonu üzerine kırdığı motosikletli: Böyle yapacağını hissetsem uyarmazdım

Nursima ÖZONUR- Muhammet BAYRAM/ANKARA, - ANKARA'da trafikte tartıştığı Tolga Tosun'un kullandığı kamyonun direksiyonu üzerine kırıp çarpması sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Burak Karaağaç (26), başındaki kask sayesinde ölümden döndüğünü söyledi. Trafikte kendisini sıkıştırdığı için sürücüyü uyardığını belirten Karaağaç, "Böyle bir şey yapacağını hissetsem hiç uyarmazdım. Bakmakla yükümlü olduğum ailem, çocuklarım var. Şu an hayatta olmayabilirdim. O zaman aileme ne olacaktı?" dedi.

Çevreyolunda önceki gün 34 ZTE 10 plakalı kamyonun şoförü Tarık Tosun ile 06 DP 4648 plakalı motosikletin sürücüsü Burak Karaağaç arasında trafikte yol vermeme nedeniyle tartışma çıktı. Tarık Tosun, tartışma sırasında direksiyonu kırdığı kamyonuyla motosiklete çarptı. Kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulan Burak Karaağaç, yolda metrelerce sürüklenerek yaralandı. Karaağaç, Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından kaçan Tarık Tosun, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Tosun, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

'BENİ SIKIŞTIRDI'Hastanedeki tedavisi tamamlanan evli ve 2 çocuk babası Burak Karaağaç, taburcu edildi. Vücudunda ezilmeler olan, evde tedavisi devam eden Burak Karaağaç, DHA'ya konuştu. 10 yıldır motokuryelik yaptığını belirten Karaağaç, kamyon şoförünün yolda kendisini sıkıştırması nedeniyle yanına yaklaşıp, uyardığını ve çevirme noktasında polise şikayet edeceğini söylediğini anlatarak, "Kendisine 'Ne yapıyorsun, öldürecek misin? İleride çevirmede seni şikayet edeceğim' dedim. Bunu söyler söylemez bana küfretti ve direksiyonu üzerime kırdı. Sonrası zaten görüntülerde olduğu gibi direkt kaçtı. Çevredekiler ileride çevirme noktasında yakalatmış. Kamyon sürücüsünün bana bu şekilde bir şey yapacağını hiç düşünmedim. Sadece sıkıştırdığını söyledim. Böyle bir şey yapacağını hissetsem yanında durmazdım, hiç uyarmazdım. Bakmakla yükümlü olduğum ailem, çocuklarım var. Çok kötü şeyler de olabilirdi. Şu an hayatta olmayabilirdim. O zaman aileme ne olacaktı?" diye konuştu.'HAYATIMI KASK KURTARDI'Burak Karaağaç, başındaki kask sayesinde ölümden döndüğünü belirterek, "Kaskım beni korudu. Ne olursa olsun motosiklet kullanan bütün arkadaşlar kask taksınlar. Bir adım bile olsa gidecekleri yer, kask olmadan binmesinler motorlarına. Hayatımı kask kurtardı. Kask olmasaydı ya bariyerlerde ya yerde daha kötü şeyler olabilirdi. Beyin kanaması geçirebilirdim, çok feci durumlar yaşayabilirdim. Çarpmanın etkisiyle yerde sürüklendiğim için büyük sıyrıklarım var. Sağ diz kapağımda açılma var. Dikiş attılar. Asfaltta sürüklendiğim için derim soyuldu. Allah kimseye böyle bir olay yaşatmasın" ifadelerini kullandı. 'TEKRAR ÇALIŞMAM 3 AYI BULACAK'Motosiklet kullananlara, motokuryelere trafikte diğer sürücülerin saygı göstermediğini söyleyen Burak Karaağaç, "Trafikte motokuryelere önlem gösterilsin. Motosiklet sürücüleri de trafikte düşünülsün. Mesela bariyerlerin altı çok geniş. Oraya da girebilirdim, ölebilirdim. Büyük araç sürücüleri sadece kendi canlarını düşünüyor. Motosiklet sürücülerinin de aileleri, çocukları var. Kamyon hız limiti üzerinde gidiyordu zaten. 80-90 kilometre hızla gidiyordu. O yüzden kaçamadım kamyondan ve şu anda bu haldeyim. Yaklaşık 3 ay çalışmayacağım. Ayağa kalkmam 1,5 ayı bulur. Sonra işe başlarım. Ama o ara çalışmayacağım. Ben ev geçindiriyorum, şimdi ne olacak?" dedi. 'ŞİKAYETİMİZİ GERİ ÇEKMEMİZİ İSTEDİLER'

Burak Karaağaç'ın annesi Kadriye Karaağaç, olay günü köyden döndüklerini, oğlunun motoruna fasulye, yağ, peynir gibi kışlık mutfak ürünlerini yüklediklerini söyleyerek, "Yazık günah değil mi anaları niye ağlatıyorlar? Onun ekmeği o, iki tekerin üzerinde gidiyor. Yazık günah değil mi bu gençlere. Kamyon sürücüsünün çalıştığı şirketin sahibi aradı bizi şikayetimizi geri çekmemiz, şikayetçi olmamamızı istedi. Bana '3 bin lira, 5 bin lira verebilirim, motoru da tanıdığım tamirciler var yaptırabilirim anlaşalım' dediler. Bu sabah da aradı. Kesinlikle kabul etmiyoruz. Bırak 3 bini 3 trilyon verseler de benim oğluma yaşattıklarını silemezler. Bir şey olsaydı ne yapardım ben?" diye konuştu.

Kamyon sürücüsünün çarptığı motosiklet sürücüsü: Böyle bir şey yapacağını hissetsem uyarmazdım
Kamyon sürücüsünün çarptığı motosiklet sürücüsü: Böyle bir şey yapacağını hissetsem uyarmazdım
Kamyon sürücüsünün çarptığı motosiklet sürücüsü: Böyle bir şey yapacağını hissetsem uyarmazdım
Kamyon sürücüsünün çarptığı motosiklet sürücüsü: Böyle bir şey yapacağını hissetsem uyarmazdım
Kamyon sürücüsünün çarptığı motosiklet sürücüsü: Böyle bir şey yapacağını hissetsem uyarmazdım
Kamyon sürücüsünün çarptığı motosiklet sürücüsü: Böyle bir şey yapacağını hissetsem uyarmazdım
Kamyon sürücüsünün çarptığı motosiklet sürücüsü: Böyle bir şey yapacağını hissetsem uyarmazdım
Kamyon sürücüsünün çarptığı motosiklet sürücüsü: Böyle bir şey yapacağını hissetsem uyarmazdım
Kamyon sürücüsünün çarptığı motosiklet sürücüsü: Böyle bir şey yapacağını hissetsem uyarmazdım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur

Henüz 24 yaşındaydı! ''Katilim'' dediği motosikletiyle kaza yapan genç, hayata tutunamadı
Henüz 24 yaşındaydı! ''Katilim'' dediği motosikletiyle kaza yapan genç, hayata tutunamadı
Trafikte tartışığı motosiklet sürücüsüne kamyonuyla çarpıp, kaçtı
Trafikte tartışığı motosiklet sürücüsüne kamyonuyla çarpıp, kaçtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülben Ergen Deniz Akkaya Haluk Levent İbrahim Tatlıses
Spor Eda Erdem Mete Gazoz Merve Çoban Fatih Terim Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kamyon sürücüsünün çarptığı motosiklet sürücüsü: Böyle bir şey yapacağını hissetsem uyarmazdım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 14:59:58. #1.15#

title