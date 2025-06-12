Kadir İnanır sağlık durumu SON DAKİKA: Kadir İnanır'ın hastalığı nedir?

Kadir İnanır sağlık durumu SON DAKİKA: Kadir İnanır'ın hastalığı nedir?
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Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın sağlık durumu sosyal medyada gündem oldu. Hakkında çıkan iddialar sonrası "Kadir İnanır'ın hastalığı ne, son durumu nasıl?" soruları merakla araştırılıyor. Peki, Kadir İnanır sağlık durumu nasıl? Kadir İnanır'ın hastalığı nedir? İşte, Kadir İnanır'ın son durumuna ilişkin detaylar…

Türk sinemasının efsane isimlerinden Kadir İnanır'ın sağlık durumu gündemden düşmüyor. Son dönemde sosyal medyada yayılan haberler sonrası usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili gelişmeler, sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. " Kadir İnanır'ın hastalığı nedir, son durumu nasıl?" soruları gün boyu en çok aratılan konular arasında yer aldı. Peki, Kadir İnanır sağlık durumu nasıl? Kadir İnanır'ın hastalığı nedir? İşte, detaylar…

KADİR İNANIR'IN HASTALIĞI NEDİR, SAĞLIK DURUMU NASIL? (SON DAKİKA)

Usta oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumu, son dönemde kamuoyunun en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Yeşilçam'ın efsane ismi, 24 Mart 2024 tarihinde İstanbul'daki evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tetkikler sonucunda beyin damarına pıhtı atması nedeniyle inme geçirdiği belirlenmişti.

Kadir İnanır sağlık durumu SON DAKİKA: Kadir İnanır'ın hastalığı nedir?Kadir İnanır sağlık durumu nasıl

İnanır, acil müdahalenin ardından yoğun bakımda tedavi altına alındı ve entübe edildi. Sağlık durumu zamanla iyileşme gösterdi; 27 Mart'ta solunum cihazından ayrıldı, 1 Nisan'da yoğun bakımdan normal servise alındı ve 4 Nisan'da taburcu edildi.

Ancak Ağustos 2024'te bu kez akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı. Uzmanların kontrolünde uygulanan tedavi sürecinin ardından taburcu edilen İnanır, şu anda evinde dinleniyor ve fizik tedavi desteği almaya devam ediyor.

Kadir İnanır sağlık durumu SON DAKİKA: Kadir İnanır'ın hastalığı nedir?Kadir İnanır'ın hastalığı nedir

Sanatçının hayat arkadaşı Jülide Kural, kamuoyuna yaptığı açıklamada,"Hayati bir risk söz konusu değil. Kadir İnanır, iyileşme sürecine kararlılıkla devam ediyor" ifadelerini kullandı. Son durum itibarıyla, Kadir İnanır'ın genel sağlık durumunun stabil olduğu ve moralinin yüksek olduğu bildiriliyor.

İşte, Kadir İnanır'ın son hali...

Kadir İnanır sağlık durumu SON DAKİKA: Kadir İnanır'ın hastalığı nedir?Kadir İnanır'ın son hali

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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