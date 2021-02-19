Kadir Ezildi kimdir, kaç yaşında? Ne iş yapıyor, nereli? Temizlik Benim İşim-Kadir Ezildi kimdir?
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Kadir Ezildi kimdir, kaç yaşında? Ne iş yapıyor, nereli? Temizlik Benim İşim-Kadir Ezildi kimdir?

19.02.2021 15:11 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:15
Kadir Ezildi kimdir, kaç yaşında? Ne iş yapıyor, nereli? Temizlik Benim İşim-Kadir Ezildi kimdir?

Sosyal medyada paylaştığı videolarla popüler olan Kadir, katıldığı televizyon programı ile geniş kitlelere ulaşarak herkesin sevgisini kazandı. Temizlik konusundaki takıntıları, ailesi ve komşularıyla olan ilişkileri, sempatik kişiliği ile Kadir Ezildi kimdir, kaç yaşında? Ne iş yapıyor, nereli? Temizlik Benim İşim-Kadir Ezildi kimdir?

Sosyal medyada paylaştığı videolarla popüler olan Kadir, katıldığı televizyon programı ile geniş kitlelere ulaşarak herkesin sevgisini kazandı. Temizlik konusundaki takıntıları, ailesi ve komşularıyla olan ilişkilerini yansıtan videolarıyla mahalle kültürüne olan özlemimizi gidererek "ailemizin çocuğu" olmayı başardı. Kadir Ezildi kimdir, kaç yaşında? Ne iş yapıyor, nereli? Temizlik Benim İşim-Kadir Ezildi kimdir? Kadir Ezildi hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

KADİR EZİLDİ KİMDİR?

24 yaşındaki Kadir Ezildi, özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak çalıştı. İstanbul'da annesi ve erkek kardeşi ile birlikte yaşıyor. Sosyal medyada paylaştığı videolarla popüler olan Kadir, katıldığı televizyon programı ile geniş kitlelere ulaşarak herkesin sevgisini kazandı. Temizlik konusundaki takıntıları, ailesi ve komşularıyla olan ilişkilerini yansıtan videolarıyla mahalle kültürüne olan özlemimizi gidererek "ailemizin çocuğu" olmayı başardı. Özlü sözleri, esprili üslubu ve günlük yaşamdaki maceralarıyla o artık bir fenomen!

Kadir Ezildi'nin temizlik konusundaki takıntısı anne ve babasının ayrılmasından sonra başlamış. Kadir evini çok seviyor ve sürekli temizlik yapıyor. Ne var ki annesi ve erkek kardeşi bu durumdan pek de memnun değiller! Zira kendilerini evlerinde misafir gibi hissediyorlar! Bir yeri kirletmemek için sürekli diken üstünde yaşıyorlar!

Temizliğin yanı sıra düzen konusunda da takıntılı olan Kadir Ezildi, kazandığı tüm parayı temizlik malzemelerine ve evin dekorasyonuna harcıyor. Öyle ki evdeki mobilyaları kendi temizlik anlayışına uymadığı gerekçesiyle baştan aşağıya yenilediğini söylüyor. Market alışverişi sırasında temizlik ürünlerinin olduğu reyonda çok fazla zaman geçiriyor. Tüm ürünleri yakından inceliyor. Evin bütün temizliğini kendisi yapıyor. Yere kıl döküleceği gerekçesiyle erkek kardeşine ağda yaptıracak derecede takıntılı bir temizlik hastası! Çamaşır suyuyla ilişkisini "Temiz olması için çiçeklere bile döküyorum" diyerek açıklıyor. Ondan habersiz eve misafir gelemiyor. Gelen misafirlerin ilk olarak banyoya gitmelerini rica ediyor. Misafirlerden ayaklarını yıkayarak çoraplarını değiştirmelerini istiyor. Temizlik konusunda takıntılı olduğunun farkında fakat tedavinin bu duruma bir çözüm olacağını düşünmüyor. Bu takıntısı nedeniyle evlenecek birini bulmakta zorlanacak olması ise annesinin en büyük korkusu…

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