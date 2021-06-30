Joachim Löw kimdir? Joachim Löw kaç yaşında, aslen nerelidir? Löw'ün başarıları nelerdir? Löw hangi takımları çalıştırdı? İşte Löw'ün kariyeri!

İngiltere'yle oynayan ve 2-0 kaybeden Almanya Joachim Löw yönetimindeki son maçına çıktı. EURO 2020'ye mağlubiyetle veda eden Almanya, geçtiğimiz sezon Bayern Münih'i çalıştıran Alman teknik adam Hans-Dieter Flick ile anlaştığını daha önce duyurmuştu. Almanya'nın elenmesinin ardından en çok merak edilen isimler arasında yer alan Joachim Löw ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Temmuz 1998'de Stuttgart takımından ayrılan Löw, Fenerbahçe'nin de teknik direktörlük yaptı. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Almanya'ya dönen Löw, Türkiye'ye geri dönerek 2000-2001 sezonunda Adanaspor'u çalıştırdı. Löw yönetimindeki Adanaspor sonuncu olarak küme düştü. 2014 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Löw'ün Almanya Milli Takımı ile son maçına çıkmasının ardından internette en çok merak edilen isimler arasında yer aldı. Peki, Joachim Löw kimdir? Joachim Löw kaç yaşında, aslen nerelidir? Löw'ün başarıları nelerdir? Löw hangi takımları çalıştırdı? İşte Löw'ün kariyeri

JOACHİM LÖW KİMDİR?

Joachim Löw, 3 Şubat 1960 yılında Frieburg'a bağlı Schönau im Schwarzwald'da dünyaya gelmiştir. Alman eski futbolcu ve teknik direktör. Şu an Almanya millî futbol takımını çalıştırmaktadır. Almanya, 2014 yılında Brezilya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nı almayı başarmıştır.

Löw 1978 yılında kariyerine 2. Bundesliga takımlarından SC Freiburg'da başladı. İki kez döndüğü (1982, 1985) takım en çok gol attığı takım oldu. 1980 yılında Bundesliga'da mücadele eden VfB Stuttgart takımına transfer oldu. Ama ilk 11'e girmekte zorluk yaşayan futbolcu sadece dört maçta forma giydi.

1981-82 sezonunda Eintracht Frankfurt'ta oynadı. Oynadığı 24 maçta 5 gol attı. Sonraki yıl Freiburg'a döndü. 1982-83 sezonunda 2. Bundesliga'da 34 maça çıktı ve 8 gol attı. 1983-84 sezonunda yine 2. Bundesliga'da 31 maçta 17 gol attı. 1984-85 sezonunu Bundesliga'da Karlsruher SC takımında geçirdi. Çıktığı 24 maçta 2 gol attı. Sonraki sezon yine Freiburg'a döndü. Dört yıl boyunca 116 maça çıktı ve 38 gol attı. Kariyerini İsviçre'de FC Schaffhausen (1989-1992) ve FC Winterthur (1992-1994) takımlarında oynayarak bitirdi.

Löw ayrıca dört kez Almanya 21 yaş altı millî futbol takımı adına forma giydi.

İlk yılları

Löw teknik direktörlük kariyerine hâlâ futbol oynarken FC Winterthur'un genç takımında başladı. 1994-95 sezonunda FC Frauenfeld takımında futbol oynarken teknik direktörlük yaptı.

VfB Stuttgart

1995-96 sezonunda VfB Stuttgart'ta teknik direktör Rolf Fringer'in yardımcılığını yaptı. Fringer İsviçre millî takımına geçince Ağustos 1996'da geçici teknik direktörlük yaptı. Sonra kalıcı oldu. "Sihirli üçgen" adı verilen Krasimir Balakov, Giovane Élber, ve Fredi Bobic'in oynadığı takım 1996-97 sezonunda DFB-Pokal'i kazandı. Sonraki sezon Bundesliga'da dördüncü olan takım Kupa Galipleri Kupası'nda finale kadar geldi. Finalde Chelsea'ye 1-0 yenildiler.

Türkiye yılları ve Kralsruher SC

Temmuz 1998'de Stuttgart takımından ayrılan Löw, Süper Lig'de mücadele eden Fenerbahçe'nin başına geçti. Sezon sonunda Süper Lig'i üçüncü bitiren takım UEFA Kupası'nın birinci turunda Parma'ya toplamda 3-2 yenilerek elendi. Teknik direktör, Ekim 1999'da Karlsruher SC takımının başına geçti. Ama takımın üçüncü lige düşmesine engel olamadı ve görevden alındı. 2000-01 sezonunda Türkiye'ye dönerek Adanaspor'u çalıştırdı. Adanaspor sonuncu olarak küme düştü.

Avusturya kariyeri

Ekim 2001'de Tirol Innsbruck takımına geçti. 2001-02 sezonunda takım Avusturya Bundesliga şampiyonu oldu. 2002 yılında iflasını ilan etmek zorunda kalan kulüp kapatıldı. Boşta kalan Löw 2003-04 sezonunda Austria Wien takımının başına geçti. Takım ligin sonunda ikinci oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü ön elemesinde Olympique de Marseille'ya toplam 1-0 yenildiler ve UEFA Kupası'na kaldılar. UEFA Kupası'nın birinci turunda Borussia Dortmund'a toplam 3-1 yenilerek elendiler.

Almanya millî futbol takımı

Euro 2008

2006 yılında Löw ve onun yardımcısı Hans-Dieter Flick.

13 Temmuz 2006 tarihinde Klinsmann sözleşme yenilememe kararı aldıktan sonra Almanya teknik direktörlüğü için Löw'ün adı geçti. İki yıllık sözleşme imzalayan Löw, Klinsmann'ın ofansif oyun tarzını devam ettirmek istediğini açıkladı. Löw, özellikle oyuncularının topu ayağında fazla tutmasından endişeliydi. Görev süresince bunu azaltarak oyun hızını artırdı. Euro 2008'i kazanmak istediğini söyledi. Takımın başındaki ilk maçına 16 Ağustos 2006 tarihinde Gelsenkirchen'de İsveç karşısında çıktı. Miroslav Klose'nin attığı iki gol ve Bernd Schneider'in bir golüyle maçı 3-0 kazandılar.

Euro 2008 elemelerine İrlanda ve San Marino galibiyetleriyle başladı. 7 Ekim 2006 tarihinde Rostock'ta Ostseestadion'da oynanan Gürcistan maçını 2-0 kazandılar. Böylece ilk dört maçından galibiyetle ayrılan Löw Almanya millî takımının en iyi başlangıç yapan teknik direktörü oldu. Takımın 11 Ekim'de Euro 2008 elemelerinde Bratislava'daki Slovakya maçını da 4-1 kazanmasıyla bu rekoru geliştirdi. Slovakya'dan Stanislav Varga'nın attığı gol Löw'ün çalıştırdığı Almanya'nın yediği ilk gol oldu.

Löw'ün rekoru 15 Kasım'da yine elemelerle Lefkoşa'daki 1-1 berabere kaldıkları Kıbrıs maçıyla sona erdi. Löw, takımın başındaki ilk mağlubiyetini sekizinci maçında, 28 Mart 2007 tarihindeki Danimarka karşısında 1-0 yenilerek aldı.Euro 2008 elemelerinde grubu birinci bitiren takım doğrudan turnuvaya gitmeye hak kazandı.

Almanya Euro 2008'deki ilk maçında Polonya'yı 2-0 yenerken iki golü de Lukas Podolski attı. İkinci maçta Sleven Bilic'in çalıştırdığı Hırvatistan'a 2-1 yenildiler. Grubun son maçı olan Avusturya maçında Löw, hakem Manuel Enrique Mejuto Gonzalez ve Avusturyalı dördüncü hakem Josef Hickersberger tarafından tribünlere yollandı. Almanya Michael Ballack'ın golüyle 1-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Löw gruplarda kullandığı 4-4-2 sistemini 4-2-3-1'e çevirerek Mario Gomez'i ilk 11'den çıkardı. Maçı kenardan izlemek zorunda kalmasına rağmen Portekiz'i 3-2 yenmeyi başardılar. Yarı finalde Türkiye'yi de 3-2 yenen Almanya 29 Haziran 2008 tarihinde oynanan finalde İspanya'ya 1-0 yenilerek finalist oldu.

2010 FIFA Dünya Kupası

Güney Afrika'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası'nın elemelerinde grupta namağlup giden Almanya birinci oldu. 10 Ekim 2009 tarihinde grubun sondan bir önceki maçında Guus Hiddink'li Rusya'yı 1-0 yenerek play-offlara yolladılar.

2010 FIFA Dünya Kupası'nda Löw, yeni oyuncuları kadroya çağırdı ve Almanya turnuvanın en genç ikinci takımı oldu. 1934 yılından beri de Almanya'nın en genç kadrosuydu. D grubuna düşen Almanya; Gana, Avustralya ve Sırbistan'ın bulunduğu bu grubu lider bitirerek son 16 turunda İngiltere ile karşılaştı. İngiltere'yi 4-1 yenip çeyrek finale yükselen takım çeyrek finalde Arjantin'i 4-0 mağlup etti. Yarı finalde İspanya'ya 1-0 yenildiler. 10 Temmuz 2010 tarihinde Uruguay ile yaptıkları üçüncülük maçını 3-2 kazanarak turnuvayı üçüncü bitirip bronz madalya aldılar.

Euro 2012

Löw'lü Almanya, Euro 2012 elemelerinde düştüğü A grubunda on maçın onunu da kazanarak birinci oldular. Elemeler sırasında Löw sözleşmesini 2014'e kadar uzattı. Euro 2012'de B grubunda Almanya Portekiz'i 1-0, Hollanda ve Danimarka'yı 2-1 yenerek üçte üç yaptı. Çeyrek finalde Yunanistan'ı 4-2 yenerek yarı finale yükseldi. Ama yarı finalde İtalya'ya 2-1 yenilerek elendi.

2014 FIFA Dünya Kupası

Elemeleri yine namağlup olarak geçen Almanya 2014 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Portekiz'i 4-0 yendi. İkinci maçta Gana'yla 2-2 berabere kaldılar. Üçüncü maçta eski teknik direktörleri Jürgen Klinsmann'ın çalıştırdığı ABD'yi Thomas Müller'in attığı golle 1-0 yenerek üçte üç yaptılar. Son 16 turunda Cezayir ile karşılaştıkları maçta Cezayir'in yakaladığı fırsatlarla Almanya defansını kırmaya çalışmasıyla Löw'ün taktikleri sorgulanmaya başladı. Yine de uzaltmalara kalan maçı Almanya 2-1 kazandı. Çeyrek finalde Fransa'yı 1-0 yenerek yarı finale yükseldiler.

Yarı finalde, Brezilya'yı 7-1 yenerek finale yükseldiler. Bu sonuç Brezilya'nın FIFA Dünya Kupası tarihindeki en kötü sonucu oldu. Finalde Arjantin ile karşılaşan Almanya uzaltmalarda 1-0 kazandı ve Löw'ün ilk kez kazandığı FIFA Dünya Kupası Almanya'nın dördüncü FIFA Dünya Kupası oldu.

Euro 2016

Almanya Euro 2016 elemelerine 2-1'lik İskoçya galibiyetiyle başladı. Sonraki maçta Almanya Polonya'ya 2-0 yenildi. Maçta 28 şutu olmasına rağmen yenilen takım grupta dördüncü sıraya düştü. 14 Ekim 2014 tarihinde İrlanda ile 1-1 berabere kaldılar. John O'Shea, 90+4'te attığı golle beraberliği sağlamış oldu. Sonraki ay Cebelitarık'ı 4-0 yendiler. 13 Mart 2015 tarihinde Löw sözleşmesini 2018 yılına kadar uzattı. 29 Mart 2015 tarihinde Gürcistan'ı 2-0 mağlup ettiler. Böylece Almanya ikinci sıraya yükseldi. 10 Haziran 2015 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'yle yaptıkları hazırlık maçında 2-1 yenildiler. Bu galibiyetle ABD, tarihinde ilk kez Almanya'yı yenmiş oldu.

Kişisel yaşamı

Löw'ün 1986 yılından beri evli olduğu Daniela ile çocukları olmamıştır. 1978 yılında beri çıkan çift, sekiz yıl sonra evlenmiştir.

Löw, araba aşırı hız ve telefonla konuşmasından dolayı biri 2006'da (bir ay), biri de 2014 yılında (altı ay) olmak üzere iki kez sürücü belgesini kaybetmiştir.