JGK KPSS 60 puan ile en az lise mezunu memur alım ilanı! Başvurular devam ediyor!

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı en az KPSS 60 puanla memur alımı yapacağını duyurdu. Adaylardan en az lise mezunu olma şartı aranırken diğer başvuru şartları ve başvuru tarihine ilişkin tüm detaylara haberimizde yer verdik. JGK KPSS 60 puan ile en az lise mezunu memur alım ilanı! Başvurular şartalrı nelerdir?

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı en az KPSS 60 puanla memur alımı yapacağını duyurdu. Adaylardan en az lise mezunu olma şartı aranırken diğer başvuru şartları ve başvuru tarihine ilişkin tüm detaylara haberimizde yer verdik. JGK KPSS 60 puan ile en az lise mezunu memur alım ilanı! Başvurular şartalrı nelerdir? İşte detaylar haberimizde...

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Jandarma Genel Komutanlığı memur alımı başvuruları28 Aralık 2020 tarihi le başlayacak ve 15 Ocak 2021 tarihinde sona erecek. Başvurular yalnızca https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ''Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi Başkanlığı İşçi Temin Sistemi'' üzerinden e-Devlet kapısı üzerinden alınacak.

Kıyı Güvenlik Komutanlığı memur alımı başvuruları 28 Aralık 2020 tarihi le başlayacak ve 05 Ocak 2021 tarihinde sona erecek. Kelam konusu başvurular https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı üzerinden online olarak yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Jandarma Genel Komutanlığı 2 Devlet Memuru ve 9 Kontratlı Personel Sahil Güvenlik komutanlığı ise 15 memur ile toplamda 56 memur alımı yapacak içte müracaat kuralları;

Jandarma Genel Komutanlığı Başvuru Şartları;

a. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci hususunda belirtilen genel ve özel kaideler ile Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asıllar Hakkında Bakanlar Heyeti Kararı'nda belirtilen kaidelere sahip olmak.

c. Müracaat tarihi [(internetten yapılan müracaatın son günü (15 Ocak 2021)] itibariyle 18 yaşını tamamlamış yahut Türk Uygar Kanunun 12'nci unsuruna nazaran kazai rüşt kararı almış olmak.

ç. Türk Ceza Kanununun 53'üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal tertibe ve bu nizamın işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkûm olmamak.

d. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

e. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, Kıyı Güv.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sıhhat nedenleri hariç rastgele bir nedenle çıkarılmamış olmak,

f. Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temeller Hakkında Bakanlar Heyeti Kararında Kontratlı işçinin "Hizmet mukavelesi asıllarına muhalif hareket etmesi nedeni ile kurumlarınca mukavelesinin feshedilmesi yahut mukavele devri içinde mukaveleyi tek taraflı feshetmesi halinde fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının kontratlı işçi konumlarında tekrar istihdam edilemez" kararı amirdir. Adayların müracaatlarında bu karar asılları doğrultusunda hareket edecektir.

g. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş (tecilli) yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak yahut yapmış sayılacak formda muaf olmak.

ğ. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal yahut yasadışı uzantılarının hareketlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

h. Müracaat tarihinde rastgele bir siyasi partiye üye olmamak,

ı. Müracaat kılavuzundaki Tablo-1'deki takım unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak.

i. Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi imtihanı ve/veya mülakat imtihanında başarılı olmaları durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı, Shl.Güv.K.lığı Sıhhat Yeteneği Yönetmeliği kararlarına nazaran "Devlet Memuru Adayı Olur" kararlı sıhhat raporu almış olmak.

j. 2020 yılında yapılan Kamu Çalışanı Seçme İmtihanına (2020 KPSS) girmiş olmak ve Tablo1'deki unvanların karşısında belirtilen puan çeşidinden en az 60 puan almış olmak.

k. Yabancı Lisan İmtihanı (YDS) puanı istenilen unvanlara başvuran adaylar için, son beş yıl içerisinde YDS'ye girmek ve Tablo-1'deki unvanların karşısında belirtilen puan çeşidinden en az B seviyesinde puan almış olmak.

l. Dizgi Operatörü (Elektronik Dizgi Operatörü) unvanına başvuracak adaylar için Tablo-1'de belirtilen 3308 Sayılı Kanuna Nazaran Dizgi Kısmında Ustalık-Kalfalık Evrakına Sahip Olmak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Başvuru Şartları;

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci hususunda belirtilen genel koşullara sahip olmak.

b. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul prestijiyle tahsil kaidesini taşımak ve bu tahsille ilgili olarak KPSS'ye girmiş olmak.

c. Alım yapılacak unvanların karşısındaki puan tiplerinden, belirtilen minimum KPSS notunu almış olmak.

ç. "Hizmetli" unvanında yapılacak müracaatlarda 2020 yılı KPSS imtihanına ilişkin KPSSP94 puan tipi; öbür unvanlardaki müracaatlarda ise 2020 yılı KPSS imtihanına ilişkin KPSSP03 puan tipi kullanılacaktır (Alım yapılacak unvanlar B Kümesi takım statüsünde olduğundan üstte belirtilen puan çeşitleri kullanılmaktadır).

d. Müracaat bitiş tarihi prestijiyle düzeltilmemiş nüfus kaydına nazaran 18 yaşını tamamlamış (05 Ocak 2003 ve daha evvel doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilir).

e. Rastgele bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi misyonlarda çalışmamış olmak ve kontratlı subay, kontratlı astsubay, uzman erbaş yahut kontratlı er olarak mukavelesi feshedilmiş yahut hala çalışıyor olmamak.

f. Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

g. İlan edilen takım unvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.

ğ. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığı Sıhhat Yeteneği Yönetmeliği'ne nazaran "Sahil Güvenlik Komutanlığında Devlet Memuru Olur." kararlı sıhhat raporu almak.

h. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak.

NOT-3: Adayların müracaattaki bilgilerinin uygunluğundan/doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek tüzel sorumluluklardan adaylar sorumludur. Müracaat kurallarını taşımadıkları anlaşılan yahut evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların müracaatları (ataması yapılmış olsa dâhi) hangi kademede olursa olsun geçersiz sayılmaktadır.

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

Jandarma Genel Komutanlığı Alım Yapılacak Kadrolar;

Sözleşmeli Olarak;

1 Fizyoterapist,

1 Dizgi Operatörü (Elektronik Dizgi Operatörü),

1 Veteriner Tabip,

1 Mütercim-Tercüman (Rusça),2 Diyetisyen,

1 Mühendis,

1 Mütercim-Tercüman (Arapça),

1 Kütüphaneci,

Devlet memuru Olarak;

16 Uzman,

2 Veteriner,

1 Tahmil Tahliye Memuru,

2 Avukat,

3 İstatistikçi,

8 Psikolog,

Sahil Güvenli Komutanlığı alım yapılacak kadrolar;

1 Çevre Mühendisi,

1 Makine Mühendisi,

1 Yüzme Öğretmeni,

1 Eğitim Geliştirme Uzmanı,

1 Spiker, Radyo ve Televizyon Uzmanı,

2 Uzman,

1 Avukat,

6 Hizmetli ,