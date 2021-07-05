Jeff Bezos kimdir? Jeff Bezos kaç yaşında, nereli? Jeff Bezos biyografisi!

Dünya çapında faaliyet gösteren teknoloji şirketi Amazon'un kurucusu olan Jeff Bezos şirketin 27'nci kuruluş yıl dönümünde üst yöneticilik (CEO) görevinden ayrıldı. Bu ayrılığın ardından Jeff Bezos'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Jeff Bezos kimdir? Jeff Bezos kaç yaşında, nereli? Jeff Bezos mesleği nedir? Jeff Bezos hayatı ve biyografisi nedir?

Jeffrey Preston Bezos (/'be?zo?s/ BAY-zohss; doğum Jeffrey Preston Jorgensen, 12 Ocak 1964), dünya çapında faaliyet gösteren teknoloji şirketi Amazon'un kurucusu, CEO'su ve başkanı olarak bilinen Amerikalı internet girişimcisi, sanayici, medya sahibi ve yatırımcıdır. 2017 öncesi, Forbes servet endeksindeki listesindeki ilk yüz milyarderden olan Bezos, 2017 sonrası ise dünyanın en zengin kişisi olmuştur. Peki, Jeff Bezos kimdir? Jeff Bezos kaç yaşında, nereli? Jeff Bezos mesleği nedir? Jeff Bezos hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

JEFF BEZOS KİMDİR?

Jeffrey Preston Bezos (/'be?zo?s/ BAY-zohss; doğum Jeffrey Preston Jorgensen, 12 Ocak 1964), dünya çapında faaliyet gösteren teknoloji şirketi Amazon'un kurucusu, CEO'su ve başkanı olarak bilinen Amerikalı internet girişimcisi, sanayici, medya sahibi ve yatırımcıdır. 2017 öncesi, Forbes servet endeksindeki listesindeki ilk yüz milyarderden olan Bezos, 2017 sonrası ise dünyanın en zengin kişisi oldu ve Temmuz 2018'de net serveti 150 milyar Amerikan dolarını geçti. Geliştirdiği bu girişimin başarı doğurmasıyla, Time tarafından 1999'da Yılın Kişisi seçildi. Blue Origin'in de kurucusu ve sahibi olan Bezos, 2013 yılında The Washington Post gazetesini satın alarak medya sektörünede giriş yaptı.

Bezos, Albuquerque, New Mexico'da doğdu ve Houston, Teksas'ta büyüdü. 1986 yılında Princeton Üniversitesi'nin elektrik ve bilgisayar bilimi mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1986 yılından 1994'ün başlarına kadar Wall Street'te çeşitli alanlarda çalıştı. 1994'ün sonunda New York'tan Seattle'a doğru şehirler arası bir yolculuk sırasında Amazon'u kurdu. Şirket, çevrimiçi bir kitap mağazası olarak başladı ve o zamandan beri alanını video ve ses yayını, bulut bilişim ve yapay zeka da ek olmak üzere çeşitli e-ticaret ürünlerine ve hizmetlerine doğru genişletti.

27 Temmuz 2017'de, toplam serveti $90.000.000.000'ı geçince yaşayan en zengin insan unvanını aldı. Serveti, 24 kasımda ilk kez $100.000.000.000'ı aştı. Forbes dergisi, 6 Mart 2018'de, $112 milyar servetiyle Bezos'u dünyanın en zengin insanı olarak belirledi.

ERKEN DÖNEM

Jeffrey Preston Jorgensen, 12 Ocak 1964'te Albuquerque, New Mexico'da Jacklyn (evlilik öncesi soyadı Gise) ve Ted Jorgensen'in oğlu olarak dünyaya geldi. Doğduğu sırada annesi 17 yaşında bir lise öğrencisiydi ve babasının bir bisiklet dükkanı vardı. Anne ve babası boşandıktan sonra annesi Kübalı göçmen Miguel "Mike" Bezos ile Nisan 1968'de evlendi. Düğünden kısa bir süre sonra Mike, soyadı Bezos olarak değiştirilen dört yaşındaki Jorgensen'i evlat edindi. Aile, Mike New Mexico Üniversitesi'nden bir derece aldıktan sonra Exxon için mühendis olarak çalıştığı Houston, Teksas'a taşındı. Bezos, dördüncü sınıftan altıncı sınıfa kadar Houston'daki Oaks Nehri İlkokuluna gitti.

Bezos'un anne tarafından büyükbabası, Albuquerque'deki ABD Atom Enerjisi Komisyonu'nun (AEC) bölge müdürü Lawrence Preston Gise idi. Gise, Bezos'un gençliğinde birçok yaz geçireceği Teksas, Cotulla yakınlarındaki ailesinin çiftliğine erken emekli oldu. Bezos daha sonra bu çiftliği satın alacak ve 25.000 dönümden (10.117 hektar) 300.000 dönüme (121.406 hektara) genişletecekti. Anneannesi, ülke şarkıcısı George Strait'in kuzeni olduğu Mattie Louise Gise'dir (evlilik öncesi soyadı Strait).

Bezos sık sık bilimsel ilgi ve teknolojik yeterlilik sergiledi ve bir zamanlar küçük kardeşlerini odasından uzak tutmak için bir elektrikli alarm kurdu. Aile, Bezos'un Florida'daki Pinecrest yakınlarındaki Miami Palmetto Lisesi'ne gittiği Miami, Florida'ya taşındı.Bezos lisedeyken, McDonald's'ta kahvaltı vardiyasında kısa sipariş sıra aşçısı olarak çalıştı. Florida Üniversitesi Öğrenci Bilim Eğitim Programına katıldı. Lise birincisi, Ulusal Başarı Bursu ve 1982'de Gümüş Şövalye Ödülü sahibi. Bezos, mezuniyet konuşmasında dinleyicilere, insanlığın uzayı kolonileştireceği günü hayal ettiğini anlattı. Yerel bir gazete, "bütün insanları yeryüzünden çıkarmak ve buranın büyük bir milli parka dönüştüğünü görmek" niyetinden alıntı yaptı. 1986'da Princeton Üniversitesi'nden 4,2 not ortalaması ve elektrik mühendisliği ve bilgisayar bilimi dallarında Mühendislik dalında Lisans derecesi (B.S.E.) ile zirve cum laude mezun oldu; o da Phi Beta Kappa üyesiydi. Princeton'da iken Bezos, Quadrangle Club'ın bir üyesiydi. Ayrıca, Tau Beta Pi'ye seçildi ve Uzay Keşif ve Geliştirme Öğrencileri'nin (SEDS) Princeton bölümünün başkanıydı.

İŞ KARİYERİ

Bezos, üniversite mezuniyeti sonrasında profesyonel olarak çalışmaya başladı. 1986-1994 yılları arasında Wall Street'te farklı şirketlerde çalıştı. Bir yatırım şirketi olan D. E. Shaw ile birlikte finans dünyasına adım attı. 1990'da şirketin tarihindeki en genç kıdemli başkan yardımcısı oldu.

AMAZON

1993'ün sonlarında Bezos bir çevrimiçi kitapçı kurmaya karar verdi. D. E. Shaw'daki işinden ayrıldı ve 5 Temmuz 1994'te garajında Amazon'u kurdu, iş planını New York City'den Seattle'a bir arazi sürüşü üzerine yazdıktan sonra. Bezos, Seattle'a yerleşmeden önce, vergi ödemekten kaçınmak için şirketini San Francisco yakınlarındaki bir Hindistan yerleşim yerinde kurmayı planladı. Bezos, başlangıçta yeni şirketine Cadabra adını verdi, ancak daha sonra adını Güney Amerika'daki Amazon Nehri'nden sonra Amazon olarak değiştirdi, bunun nedeni kısmen adın alfabenin başındaki A harfiyle başlamasıydı. Ebeveynlerinden tahmini 300.000 $ kabul etti ve Amazon'a yatırım yaptı. Birçok erken yatırımcıyı Amazon'un iflas edeceği veya iflas edeceği ihtimalinin %70 olduğu konusunda uyardı. Amazon başlangıçta çevrimiçi bir kitapçı olmasına rağmen, Bezos her zaman diğer ürünlere açılmayı planlamıştı. Bezos Amazon'u kurduktan üç yıl sonra, ilk halka arz (IPO) ile onu halka açtı. Fortune ve Barron's'tan gelen eleştirel raporlara yanıt olarak Bezos, İnternet'in büyümesinin Borders ve Barnes & Noble gibi daha büyük kitap perakendecilerinin rekabeti geride bırakacağını ileri sürdü.

1998'de Bezos, çevrimiçi müzik ve video satışına yöneldi ve yıl sonunda şirketin ürünlerini çeşitli diğer tüketim mallarını içerecek şekilde genişletti. Bezos, şirketin 1997 hisse senedi arzında toplanan 54 milyon doları, daha küçük rakiplerin agresif bir şekilde satın alınmasını finanse etmek için kullandı. 2000 yılında Bezos, nakit bakiyeleri yalnızca 350 milyon dolara düştüğü için bankalardan 2 milyar dolar borçlandı 2002'de Bezos, Amazon'u hava durumu kanallarından ve web sitesi trafiğinden veri derleyen Amazon Web Services'i başlatmaya yönlendirdi. 2002 yılının sonlarında, Amazon'un hızlı harcamaları, gelirler durgunlaştığında finansal sıkıntıya neden oldu.Şirket neredeyse iflas ettikten sonra dağıtım merkezlerini kapattı ve Amazon işgücünün %14'ünü işten çıkardı. 2003 yılında Amazon, finansal istikrarsızlıktan dolayı toparlandı ve 400 milyon dolar kar elde etti. [doğrulama başarısız] Kasım 2007'de Bezos, Amazon Kindle'ı piyasaya sürdü. 2008 Zaman profiline göre Bezos, video oyunları deneyimine benzer şekilde okumada "akış durumuna" izin veren bir cihaz yaratmak istedi. 2013 yılında Bezos, Amazon Web Services adına Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ile 600 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı. O yılın Ekim ayında Amazon, dünyanın en büyük çevrimiçi alışveriş perakendecisi olarak kabul edildi. Mayıs 2016'da Bezos, şirketteki bir milyondan biraz fazla hissesini 671 milyon dolara sattı. Bu, Amazon hisselerinin bir kısmını satarak elde ettiği en büyük meblağ. 4 Ağustos 2016'da Bezos, hisselerinin bir milyonunu 756,7 milyon dolara sattı. Bir yıl sonra Bezos, şirketin dağıtım merkezlerinde işe alımları hızlandırarak 130.000 yeni çalışanı işe aldı. 19 Ocak 2018 itibariyle, Amazon hisseleri 109 milyar doların biraz üzerinde değer kazanmıştı; aylar sonra diğer şirketler için, özellikle de Blue Origin için nakit toplamak amacıyla hisse senedi satmaya başladı. 29 Ocak 2018'de Amazon'un Super Bowl reklamında yer aldı. 1 Şubat 2018'de Amazon, 2 milyar dolarlık üç aylık kazançla bugüne kadarki en yüksek kârını bildirdi. Alibaba'nın Çin'deki büyümesi nedeniyle Bezos, Amazon'u Hindistan'a genişletmekle ilgilendiğini sık sık dile getirdi. 27 Temmuz 2017'de Bezos, tahmini net değeri 90 milyar doların biraz üzerine çıktığında, Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'e göre bir an için dünyanın en zengin kişisi oldu. Serveti ilk kez 24 Kasım 2017'de 100 milyar doları aştı ve 6 Mart 2018'de Forbes tarafından 112 milyar dolarlık net değerle resmi olarak dünyanın en zengin insanı seçildi.