İzmir'de 23 Nisan kutlamaları
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İzmir'de 23 Nisan kutlamaları

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması altında gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlamalarında, İzmir'deki belediyeler çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

23.04.2020 15:46 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:13
İzmir'de 23 Nisan kutlamaları

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması altında gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlamalarında, İzmir'deki belediyeler çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. İzmirliler, 23 Nisan coşkusuna balkonlarından ortak oldu.

İzmir'de çeşitli belediyelerin düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlamaları, korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle farklı görüntülere sahne oldu. İzmirliler, evlerinin balkonlarından 23 Nisan'ı kutladı.

Aliağa'da bayram coşkusu tören ve 23 Nisan şarkılarıyla başladı

Aliağa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Cumhuriyet Meydanı'nda sınırlı katılımla gerçekleştirilen çelenk koyma töreni ile başladı. Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan'ın Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayan resmi tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. Resmi törenin ardından Aliağalı vatandaşlar, balkonlarından ellerinde ay yıldızlı Türk bayraklarıyla saygı duruşunda bulunduktan sonra hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. İstiklal Marşı'nın ardından belediye hoparlörlerinden yayınlanan '23 Nisan Kutlu olsun' şarkısı ve 'Harmandalı Zeybek Havası'na vatandaşlar alkışlarıyla ve ellerindeki bayrakları sallayarak eşlik etti. Belediye hoparlörlerinden her saat başı ve süslenmiş belediye araçlarından ise 15.00-18.00 saatleri arasında yayınlanacak 23 Nisan şarkıları Aliağa'da 23 Nisan coşkusunun tüm gün sürmesini sağlayacak. Aliağa Belediyesi bando ekiplerinin de Helvacı'da 12.30-13.30 saatleri arasında, Yeni Şakran Mahallesinde ise 15.00-16.00 saatleri arasında yapacağı bando gösterileri coşkuyu kent geneline yayacak. Ayrıca, Aliağa Belediyesi Milletin Ekibi de 15.00-18.00 saatleri arasında tüm dış mahallelerde de vatandaşlara bayrak dağıtımı yapacak. 23 Nisan coşkusu akşam saatlerinde de sürecek. Aliağa Belediyesi tarafından yapılan organizasyon ile saat 18.30 ile 19.00 saatleri arasında bando eşliğinde, 'Zeybek Oynayan Atatürk Anıtı' etrafında balonlar uçurulacak. 18.30-19.30 saatlerinde İstiklal Caddesi'nde bando eşliğinde 23 Nisan marşları çalınacak. Saat 21.00'de ülke genelinde olduğu gibi Aliağa'da da hep bir ağızdan balkonlardan İstiklal Marşı okunacak. Ardından bandolar eşliğinde 23 Nisan şarkıları söylenecek.

Balçova'da muhteşem bayram coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı Balçova'da muhteşem bir coşkuyla kutlandı. Balçova Belediyesinin süslenen araçları ve masal kahramanı kıyafeti giyen bando takımı, sokak sokak gezerek çocukların bayramını kutladı. Balçova'nın her sokağına giren araçlar çocukların bayramını kutladı. Bayramı evde geçirecekleri için üzgün olan Balçovalı çocuklar ise yapılan sürpriz karşısında çok mutlu oldu. Özenle süsledikleri balkon ve pencerelerinden geçen korteje el sallayan çocuklar şarkılara eşlik etti. İki gün boyunca etkinliği sürdüreceklerini ifade eden Balçova Belediye Başkanı, "Çocuklarımızın bu bayramı buruk geçirmelerini istemedik. Balçova'daki tüm çocuklara ulaşıp bayramlarını kutladık. Bir de çocuklarımızın gönderdikleri fotoğrafları kitap haline getirerek 100. yıl onuruna kendilerine dağıtacağız. Ayrıca internet sitemiz üzerinden izleyebilecekleri bir tiyatro oyunu hazırladık" dedi.

Bayraklı'da 23 Nisan coşkusu balkonlardan taştı

Bayraklı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gezici 23 Nisan tırıyla kutladı. Mahallelerdeki boş alanlara kurulan sahnede şarkılarla, marşlarla, danslarla görsel şölene dönüşen kutlamaya vatandaşlar da evlerinin balkonlarından eşlik etti. Etkinliklere katılan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, çocukların gününü kutlayıp vatandaşlarla selamlaştı. Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan program kapsamında Körfez, Postacılar, Mansuroğlu ve Manavkuyu Mahallelerindeki uygun alanlara 23 Nisan tırı kurularak, sahne oluşturuldu. Belediyenin Gitar Eğitmeni Doğa Eryarar, Halk Oyunları Eğitmeni Ege Keç, Piyano Eğitmeni Özlem Menokan, Türk Halk Müziği Koro Şefi Erkan Demir ve Türk Sanat Müziği Koro Şefi Dr. Halil Altınköprü'den oluşan ekibin hazırladığı gösteri, vatandaşların beğenisini kazandı. Sosyal mesafe kuralına özen gösterilen etkinliklere mahalle muhtarları da katıldı. Çocuk şarkılarıyla başlayan etkinlikler, marşlar, şarkılar ve türkülerle devam etti. Evlerinin balkonlarından, pencerelerinden alkışlarla destek veren vatandaşlar, şarkılara da eşlik etti. Pencereleri, balkonları Türk bayrakları ve süslerle donatan çocuklar, aileleriyle hoşça vakit geçirdi. Birbirinden değerli eserlerle keyifli anlar yaşayan vatandaşlar, danslar edip bu anları telefonlarının kameralarıyla da ölümsüzleştirdi. Etkinliklere oğlu Yağız Sandal ile katılan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, çocukları ve aileleri selamlayarak günlerini kutladı, vatandaşlara moral verdi.

Gaziemir'in balkonlarında 23 Nisan coşkusu

Gaziemir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı, bandonun çaldığı marşlar eşliğinde balkonlardan coşku ve gururla kutlandı. Gaziemir Belediyesinin düzenlediği etkinlikte Pozitif Bando, üstü açık otobüsle ilçenin dört bir yanında dolaşarak marşlar çaldı. Bando ekibiyle birlikte ilçeyi dolaşan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, eşi Deniz Arda ile birlikte vatandaşların bayramını kutladı. Gün boyunca marşlar çalarak ilçenin sokaklarında dolaşan bandoya vatandaşlar evlerinin balkonlarından eşlik etti. Ellerine bayraklarını alarak balkonlarına ve pencerelerine çıkan Gaziemirliler, bandonun çaldığı marşlara eşlik etti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bayram armağan ettiği çocuklar da kutlama etkinliğine yoğun ilgi gösterdi. Evlerinin balkonlarını Türk bayraklarıyla donatan ve yaptıkları özel resimler ve balonlarla süsleyen çocuklar, marşlar eşliğinde bayramlarını coşku ve mutlulukla kutladı. Korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan Gaziemirliler özel etkinlik sayesinde hem moral buldu hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını gururla kutladı. Gaziemirlilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızın 100. yılını, dünya çocuklarıyla birlikte büyük bir coşkuyla kutlamak için tüm hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Bu yıl 23.'sünü düzenlemeyi planladığımız, tüm hazırlıklarını tamamladığımız Gaziemir Uluslararası Çocuk Şenliği'mizi korona virüs salgını nedeniyle iptal etmek zorunda kaldık. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızın 100. yılını korona virüs salgını nedeniyle okullarda, sokaklarda, alanlarda festivaller düzenleyerek, gönlümüzce kutlayamasak da hep birlikte bandonun müzikleri eşliğinde balkonlarda kutladık. Salgın nedeniyle evlerimizden çıkamasak da bandonun çaldığı marşlar eşliğinde bayram coşkumuzu yaşadık, Atatürk'e ve cumhuriyetimize bağlılığımızı bir kez daha coşkuyla haykırdık. Bu kötü günler geride kalacak ve dünya çocukları, kendilerine armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yine bir araya gelecek. Çocuklarımız dünyanın dört bir yanında şenliklerde buluşacak, Atamızın armağanı olan bayramlarını yüz yıllar boyunca kutlamaya devam edecek. Egemenliğimizin sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızın 100. yılı kutlu olsun" diye konuştu.

Başkan Kayalar'dan doğum günü sürprizi

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Menderes'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda doğan çocuklara meclis üyeleriyle birlikte sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Pasta ve hediye ile evlere giden Başkan Kayalar'ı kapıda gören doğum günü çocukları ve aileleri büyük bir mutluluk yaşadı. Çocukların mutluluğuyla mutlu olduklarını kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızın 100. yılını bu sene korona virüs nedeniyle evlerimizde kutluyoruz. Salgın nedeniyle dışarıda kutlamalarımızı bu yıl ertelerken, bu anlamlı günde doğan çocuklarımıza sürpriz doğum günü kutlaması yaparak çifte mutluluk yaşamak istedik. Meclis üyelerimizle birlikte çocuklarımızın evlerine giderek doğum günü pastalarını ve hediyelerini kendilerine taktim ettik. Evlatlarımızın her şeyimiz. Onların mutluluğu için biz görevimizin başındayız. Tüm evlatlarımıza uzun, sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Çiğli 23 Nisan'ı coşkuyla kutluyor

Çiğli Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen vatandaşların bayram coşkusunu yaşayabilmeleri için Başkan Utku Gümrükçü, üstü açık otobüsle Çiğli'nin cadde ve sokaklarını gezecek. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı 1920 yılına gönderme yaparak bu akşam saat 19.20'den itibaren başlayacak gezide Başkan Gümrükçü'ye bando eşlik edecek. Bandonun çalacağı marşlar eşliğinde balkonlara çıkacak halkla birlikte bayram coşkusu hep birlikte yaşanacak. Ayrıca Çiğli Belediyesi binasının ön cephesinde yapılacak lazer ışık gösterisi ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı kutlanacak. Atatürk, Türk bayrağı ve Türkiye haritası görselleri de günün anlamını pekiştirecek şekilde belediye binasına yansıtılacak. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, çocukları da unutmadı. Egemenliğin 100. yılını sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde geçirecek olan Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi öğrencilerine yapboz ve bayrak dağıtıldı. Gümrükçü, 'Birinci Meclis'in önünde çekilmiş simge fotoğrafın yer aldığı ulusal egemenliğin 100. yılına özel logolu yapboz ile çocukların bayramını kutladı. Ulusal egemenlik kutlamalarının salgın nedeniyle çocuklar olmadan kutlanması nedeniyle üzgün olduğunu ifade eden Gümrükçü, "Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatan toprakları uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ulusal egemenliğimiz 100 yaşında. 100. yaşını büyük coşkuyla ve en önemlisi çocuklarımızla kutlamak için hazırlıklar yapıyorduk. Maalesef salgın nedeniyle kutlama programlarımızı değiştirdik. Çocuklarımız madem sokağa çıkamıyorlar, biz onlara gidelim dedik. Üstü açık bir otobüsle bando ekibinin çalacağı marşlarla sokaklarda olacağız, çocuklarımızı da balkonlarına bekliyoruz. Çocuklarımızın coşkusunu biz hissediyoruz ve onlara söz veriyorum salgın süreci bittiğinde en coşkulu en büyük katılımlı bayramı hep birlikte kutlayacağız. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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