Gaziantep FK'de Burak Yılmaz ile yollar resmen ayrıldı

Gaziantep FK'de Burak Yılmaz ile yollar resmen ayrıldı Haber Videosunu İzle
Gaziantep FK'de Burak Yılmaz ile yollar resmen ayrıldı
Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının ardından istifa eden teknik direktör Burak Yılmaz ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kırmızı-siyahlı kulüp, genç hocaya emekleri için teşekkür ederek kendisine gelecek kariyerinde başarılar diledi.

Süper Lig ekibi Gaziantep FK, ligin 29. haftasında 2-1 kaybedilen Çaykur Rizespor maçının ardından istifa eden teknik direktör Burak Yılmaz ile yolların ayrıldığını açıkladı.

''YOLLARIMIZ KARŞILIKLI ANLAŞARAK AYRILMIŞTIR''

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz'de teknik direktörlük görevini yürüten Burak Yılmaz ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Göreve geldiği günden bu yana kulübümüzün başarısı için yoğun bir emek veren Burak Yılmaz ve ekibine gönülden teşekkürlerimizi sunar, kariyerlerinin bundan sonraki aşamalarında sonsuz başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." ifadelerine yer verildi. 

32 MAÇTA 12 GALİBİYET ALDI 

Takımının başında tüm kulvarlarda toplamda 32 maça çıkan Burak Yılmaz, 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. 40 yaşındaki çalıştırıcı, 1.44 puan ortalaması yakaladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı

19 yaşındaki saldırganın kana buladığı okul için düğmeye basıldı
Şanlıurfa'da liseye silahlı baskın! 16 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti

Liseye silahlı baskın! 16 yaralı var, saldırgan intihar etti
500

Tekstil devi aileyi yıkan haber! 10 yaşındaki Selin Toplusoy hayatını kaybetti

Tekstil devi aileyi yıkan haber! Henüz 10 yaşında hayatını kaybetti
Mert Hakan Yandaş aylardır beklediği ana kavuştu

Aylardır beklediği an geldi
Mesai biter bitmez evine giden çalışanlarıyla dalga geçti

Mesai biter bitmez evine giden çalışanlarıyla böyle dalga geçti
Bir devrin başlangıcı! İlk antrenmanına çıktı, beğeni yağdı

Bir devrin başlangıcı! Dev kulüp artık ona emanet
Tekstil devi aileyi yıkan haber! 10 yaşındaki Selin Toplusoy hayatını kaybetti

Tekstil devi aileyi yıkan haber! Henüz 10 yaşında hayatını kaybetti
Çiftliklerine Sivas kangalı alan Filipinli aile, ilk gün neye uğradığını şaşırdı

Çiftliklerine Sivas kangalı alan Filipinli aile, ilk gün şoke oldu
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den ilk açıklama

Oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Sonel'den ilk açıklama