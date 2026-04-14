Bir devrin başlangıcı! İlk antrenmanına çıktı, beğeni yağdı
Bundesliga tarihinde ilk kadın teknik direktör olan Marie-Louise Eta, Union Berlin ile ilk antrenmanına çıktı. Tarihi anlara sahne olan çalışma, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.
BEĞENİ YAĞDI
Marie-Louise Eta’nın sahadaki görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Binlerce beğeni alan görüntüler, futbolseverlerden yoğun ilgi gördü.
ALMAN FUTBOLUNDA YENİ BİR DÖNEM
Bundesliga'da teknik direktörlük görevine gelen ilk kadın isim olan Eta’nın bu adımı, spor dünyasında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.