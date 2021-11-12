KOCAELİ (DHA) - İYİ Partili Dervişoğlu: Onların hazırlığı varsa bizim de hazırlığımız var

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Meclis'e gönderilen fezlekeye ilişkin, "Sayın Türkkan'ın yargılanmasını sağlayabilirler. Bundan rahatsızlığımız yok. O yargılama esnasında iktidarın hangi kirli pazarlıklarla partimize kumpas kurduğunu da mahkemede dile getirmekten geri durmayacağız. Onların nasıl hazırlığı varsa bizim de o konuyla ilgili hazırlıklarımız var" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın toplantısı düzenledi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yıl dönümünde yaptığı konuşmayı hatırlatarak, "İbret verici bulduk. 10 Kasım günü bile hem Cumhuriyetimizin banisi üzerinden milleti ayrıştırmaktan hem de siyasi rant peşinde koşmaktan geri durmadılar. Neymiş? Gazi Mustafa Kemal; Suriye, Libya, Irak ve Kafkasya'da görev yapmış ve AK Parti iktidarı da bu nedenle o bölgelerde etkinlik sağlamaya çalışıyormuş. Sayın Cumhurbaşkanının konuşma metinlerini kimler yazıyor bilmem ama kendisinin yerinde olsam bu tarih cahili ve milletin aklıyla alay eden zevatı sorgularım. Biz Türkiye'nin menfaati ve güvenliği söz konusu olduğu müddetçe dünyanın her yerinde olmaya elbette 'evet' deriz. Ancak Mustafa Kemal'in adı üzerinden sayılan coğrafyalar, o yıllarda Osmanlı toprağıydı. Yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk, askeri olduğu imparatorluğun topraklarında bir başka deyişle yani toprağında görev yapıyordu" dedi.

Toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Dervişoğlu, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Meclis'e gönderilen fezlekeye ilişkin ise "Bu kadar kısa zamanda hem yargının hareket geçmesi hem de TBMM ve iktidar partisinin bu denli vaziyet almasını Sayın Cumhurbaşkanının talimatlarıyla ilişkilendiriyorum. İktidara söylüyorum; yargılamadan rahatsızlığımız yok, öyle anlaşılıyor ki, fezlekeyi Meclis gündemine getirecekler, çoğunlukları yeterlidir. Sayın Türkkan'ın yargılanmasını da sağlayabilirler. Bundan rahatsızlığımız yok, o yargılama esnasında iktidarın hangi kirli pazarlıklarla partimize kumpas kurduğunu da mahkemede dile getirmekten geri durmayacağız. Onların nasıl hazırlığı varsa bizim de o konuyla ilgili hazırlıklarımız var. Mahkemede her şey belli olur" dedi.