'İyi gelmez mi hiç deniz havası!'

Kademeli normalleşme kararları doğrultusunda artık hafta içi sokağa çıkabiliyoruz, Boğaz'ın tadını çıkarma vakti!

Kademeli normalleşme kararları doğrultusunda artık hafta içi sokağa çıkabiliyoruz, Boğaz'ın tadını çıkarma vakti! İstanbul'u denizden gezelim... Rüzgarı ve güneşi yüzümüzde hissedelim... Martıların ve köpüklerin sesini dinleyelim... Etrafı salaş balıkçılar ya da çaycılarla süslü nostaljik iskelelerimizde inip kendimize güzel bir rota belirleyelim... İstanbul'da özellikle iki iç hat seferi var ki vapurla kenti bir uçtan diğer uca gezebiliyoruz. Üstelik bunu İstanbul Kart'ı bir defa kullanarak, son derece hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. Çengelköy - İstinye Ring Hattı sayesinde Kandilli - Bebek arası vapurla sadece beş dakika... Bir vapur klasiği olan ince belli bardakta çay, pandemi nedeniyle yerini karton bardağa bıraktı, evet ama olsun... Karton bardakta içmek istemezseniz, termosunuzu yanınıza alın ve yola çıkın... "Hangi iskelede ne yapmalı, neleri keşfetmeli" sorusunun yanıtı içinse gezi yazarı Melih Uslu'nun önerilerine bir göz atın.

ÇENGELKÖY - İSTİNYE RİNG HATTI

Çengelköy'den kalkan vapur Arnavutköy, Bebek, Kandilli, Anadoluhisarı, Kanlıca, Emirgan'dan sonra İstinye'ye varıyor. İstanbul'un en güzel iskelelerine uğraya uğraya devam eden 45 dakikalık bu yolculukta çayımızı içerken Boğaz'ın en güzel yalılarını seyre dalıyoruz. İstersek ara duraklardan birinde inip Bebek'te koşumuzu yapıp, Kanlıca'ya geçip yoğurduğumuzu yiyebiliyoruz. Bu hatta vapurun tüm iskelelerde durduğu üç sefer var. Çengelköy'den kalkış saatleri: 7.25, 9.25 ve 12.25...

İSTER BÖREK ALIN, İSTER SİMİT

Çengelköy

İskeleye yaklaşık 100 metre mesafedeki Peynirci Mehmet'e uğrayın. Dilpeyniri, Trakya kaşarı, soslu zeytin... Lezzetli bir 'seyyar sofra' için ihtiyacınız olan her şey burada... Seçiminizi yaptıysanız, çıtır böreklerinden almak için Çengelköy Börekçisi'ne gidin. Canınız börek yerine simit isterse, istikametiniz Tarihi İsmail'in Has Ekmek Fırını olmalı. Simit alırken martıları da unutmaz, bir tane de onlara alırsınız belki... Bütün bunları Çınaraltı Çay Bahçesi'nde yemek şahane olurdu ama işletme pandemi nedeniyle kapalı. Çengelköy İskelesi'nde bulduğunuz ilk boş banka oturun.

SEMT ECZANESİNİ DE GÖRÜN Arnavutköy

Melih Uslu'nun "Arnavutköy'ün içlerine, dik yokuşlarına doğru tırmanmayı göze alırsanız, birbirinden güzel ahşap evler ve küçük esnaf lokantalarıyla karşılaşabilirsiniz" diyerek anlattığı semtteki en meşhur lokantalardan biri Köfteci Alibaba. Ekmek arası köftenizi ve ayranınızı alıp meydandaki Öner Yılmaz Güven Parkı'nda yiyebilirsiniz. Başka bir seçenek isterseniz, İtalyan restoranı Antica Locanda'nın pizzalarını deneyin. Canınız yemek değil, tatlı isterse de Girandola'ya uğrayıp dondurma alabilirsiniz. Uslu, Arnavutköy Eczanesi'ni görmenizi de tavsiye ediyor. Bir asrı çoktan geride bırakan bu mekan İstanbul'un en eski eczanelerinden biri ve tıpkı bir müze gibi; eski İstanbul'a dair nostaljik izler taşıyor.

FUZULİ HEYKELİNE SELAM VERİN

Bebek

Semtin simge mekanlarından olan Bebek Kahve şu an kapalı ama Kahve Dünyası'ndan kahve alıp parkta bir ağaç altına kurulabilirsiniz. Meşhur Bebek Badem Ezmesi'nden ezme alabilir veya Baylan Pastaneleri'nin en meşhur tatlısı kup griyeden (bu şubede 45 lira) tadabilirsiniz. "Hazır dışarı çıkmışken güzelce bir yürüyüş de yapayım" derseniz, Bebek sahili ve Rumelihisarı arasında birkaç tur atabilirsiniz. Aradaki mesafe sadece iki kilometre... Melih Uslu, Bebek Kahve açıldığında çayınızı yudumlarken oyunbaz martıları izlemenizi tavsiye ediyor... Bir de Bebek Parkı'ndaki Fuzuli heykeline bir selam vermenizi...

Çengelköy - İstinye hattında Bebek İskelesi'nde inip koşu yapabilir, yeniden vapura atlayıp beş dakika sonra Kanlıca'da yoğurt yiyebilirsiniz.

RENGARENK SOKAKLARINI GEZİN

Kandilli

Sokakları rengarenk çiçeklerin süslediği bugünlerde semtin ahşap evleri bir başka güzel görünüyor. Uslu'nun tavsiyesi özellikle Adile Sultan Sarayı'nı ziyaret edip buradan muhteşem Boğaz manzarasını fotoğraflamanız... Meydanda tarihi Kandilli Camisi'ni ve Sultan I. Mahmut Çeşmesi'ni de göreceksiniz. Kandilli Suna Abla'nın Yeri'nde deniz ürünleri yiyebilirdiniz ama mekan şu anda açık değil. Osmanlı mutfağından seçenekler sunan Borsa Restoranı'ndan paket yaptırabilirsiniz. Pandemi nedeniyle alınan kısıtlama kararları sona erdiğinde, Uslu'nun önerisiyle, Kandilli sahilindeki restoranlarda balık ve salata ziyafeti yapabilirsiniz.

SANDAL TURU YAPIN

Anadoluhisarı

Yıldırım Bayezid Parkı tadilat dolayısıyla kapalı ama Melih Uslu, "Küçüksu Kasrı'nın değerli taşlarla süslü şömine, ayna ve avizelerini inceleyin. Göksu Çayı'nda sandal turu yaparak Osmanlı döneminde mesire şenliklerinin düzenlendiği tarihi Baruthane çayırını görün" diyor. Özen Börek'ten kolböreği ya da yoğurtlu yalancı mantı alıp Küçüksu Mesire Alanı'nda kuş sesleri eşliğinde karnınızı doyurabilirsiniz.

ÇEŞİT ÇEŞİT YOĞURT YİYİN Kanlıca

Vapurdan iner inmez ilk işiniz Asırlık Kanlıca Yoğurdu'ndan yoğurt almak olsun. Reçelli ve pekmezli yoğurdunun da tadına bakın. Leylakları, hanımelleri, yalıları, Mihribad Korusu ve arnavutkaldırımlı sokaklarıyla ünlü Kanlıca için Melih Uslu'nun önerileri İsmail Ağa Kahvesi'nde semaverde çay keyfi yapmak ve açıldıklarında sahildeki balık lokantalarında iskorpit çorbasını denemek.

TARİHİ ÇEŞMEYİ İNCELEYİN

Emirgan

İskelenin hemen 50 metre ilerisindeki Emirgan Sütiş'ten çay ve börek alıp sahilde yiyebilir, Sabancı Müzesi'ne uğrayabilirsiniz. Uslu, lalelerle bezeli Emirgan Korusu'nda gezinmenizi ve tarihi Pembe Köşk'ü ziyaret etmenizi öneriyor. I. Abdül-

hamit Külliyesi'nin bir parçası olan tarihi çeşmenin üzerindeki hatların güzelliğini incelemeniz de bir diğer önerisi...

HALİÇ HATTI

Üsküdar'dan kalkan vapur sırasıyla Karaköy, Kasımpaşa, Fener, Balat, Hasköy, Ayvansaray ve Sütlüce'ye uğrayıp Eyüp'e ulaşıyor. 55 dakika süren bu yolculukta İstanbul sokaklarında tarihte bir yolculuğa çıkacak, eski mahalle kültürüne tanıklık edeceksiniz. Şehri tepeden izlemeyi, Balat'ta işkembe çorbası içmeyi unutmayın. Bu hatta ilk kalkış ve varış saati, 7.30-8.25... Her saatte bir sefer var. Son vapurun kalkış ve varış saatiyse 20.45-21.40...

Piyer Loti tepesinden Haliç manzarasını izlemeyi ihmal etmeyin.

KAMONDO MERDİVENLERİ'NDE FOTOĞRAF ÇEKTİRİN Karaköy

Tarihi Galata Simitçisi'nin çıtır simitlerinden veya Karaköy Güllüoğlu'nun leziz baklavalarından alın. Kılıç Ali Paşa Camisi'nden başlayıp Karaköy'ün kafelerle süslü sokaklarını geçin, SALT Galata'ya uğrayın. Bir Karaköy klasiği olan Kamondo Merdivenleri'nde fotoğraf çektirmeden olmaz! Uslu "Eski Osmanlı Bankası Müzesi'ndeki para koleksiyonunu gezi listenize ekleyin. Karaköy'de eski apartmanların çatı katlarındaki Rus çatı şapellerini görün. 1917 Bolşevik İhtilali'nden sonra Rusya'da çöken bir imparatorluktan kaçıp Osmanlı devletine sığınan Rusların, yaşadığı ve ibadet ettiği mekanlara tanıklık etmek için Aya Panteleymon, Aya İlya ve Aya Andrea kiliselerini ziyaret edin" diye ekliyor.

TURABİBABA KÜTÜPHANESİ'NİN HİKAYESİNİ ÖĞRENİN

Kasımpaşa

Kasımpaşa İskelesi'ne iner inmez Tarihi Kasım Paşa Börekçisi'nin 25 kat hamurdan yaptığı böreği deneyin. Canınız börek istemezse Anteplizade'nin meşhur halka tatlısını da deneyebilirsiniz. Kasımpaşa'da Aynalıkavak Kasrı'nı gezebilir, Turabibaba Kütüphanesi'ni görebilirsiniz. Bu kütüphane Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin ilk okunduğu yerlerden biri... Uslu, Kasımpaşa İskelesi'nin karşısındaki parkta bulunan Cezayirli Gazi Hasan Paşa'nın aslanlı heykelini görmenizi de tavsiye ediyor.

İBADETHANE İŞLEVİNİ SÜRDÜREN TEK BİZANS YAPISINI TANIYIN

Fener

Vapurdan inince ister Haliç Şair Nedim Parkı'nda dinlenin, isterseniz sahilde yürüyüş yapın. Yürüyüş yaparsanız sizi ilk önce Sveti Stefan Bulgar Kilisesi karşılayacak. Cumbalı eski evlerle bezeli ara sokaklara karışın. Melih Uslu "Paris için Eyfel Kulesi neyse Haliç için de Kırmızı Mektep olarak bilinen Fener Rum Lisesi o! Kırmızı Mektep'in sıradışı mimarisini inceleyin. Fener Rum Okulu'na kadar çıkmışken İstanbul'un en önemli kiliselerinden birine uğramayı ihmal etmeyin. Tarihte Moğol Kilisesi, halk arasındaysa Kanlı Kilise olarak anılan bu mabet, 13'üncü yüzyılda İstanbul'un fethinden önce inşa edilmiş. Kilisenin en önemli özelliği, halen Rum Ortodoks ibadethanesi işlevini sürdüren tek Bizans yapısı olması" diyor.

ANTİKACILARA GİRİN

Balat

Antikacıları gezin, acıkırsanız Köfteci Arnavut'tan köfte alıp Bulgar kilisesinin bulunduğu parkta soluklanın. İstanbul'un en eski semtlerinden birindesiniz, bol bol fotoğraf çekin. Uslu'nun tavsiyesiyle Balart Sanat Evi'ndeki etkinliklerine göz atın. Bizans'tan günümüze kalan tek yer, altı zindan olan Anemas da

Balat'a yürüyüş mesafesinde... Anemas Zindanı, Bizans döneminin en büyük saray komplekslerinden olan Blakhernai'nin bir bölümü.

AYNALIKAVAK KASRI'NA GİDİN

Hasköy

İskeleden iner inmez Rahmi M. Koç Müzesi'ni göreceksiniz, antika otomobil koleksiyonunu gezin. Uslu, "Osmanlı'nın Dolmabahçe, Topkapı ve Üsküdar'daki saraylarının ardından İstanbul'daki dördüncü büyük saray olarak nitelendirilen Aynalıkavak Kasrı'nı gezin" diyor.

ANEMAS ZİNDANLARI'NI GÖRÜN Ayvansaray

Bölgedeki en önemli yapı Tekfur Sarayı Müzesi ama pandemi nedeniyle şu an kapalı. Uslu "Rivayete göre Topkapı Sarayı Hazine Dairesi'nde sergilenen Kaşıkçı Elması burada bulunmuş" diye anlatıyor.

ENERJİ MÜZESİ'Nİ GEZİN

Sütlüce

Santralistanbul'daki EspressoLab'den kahvenizi alıp 10.00 - 17.00 saatleri arasında Enerji Müzesi'ni gezebilirsiniz. Uslu'nun önerileri Küçük Çavuşbaşı Camisi ve Hasırizade Elif Efendi Tekkesi'ni görmeniz. Miniatürk şu an kapalı.

CÜLÜS YOLU'NDA YÜRÜYÜN

Eyüp

Ayakkabıcı, çömlekçi, çiçekçi ve yoğurtçuların olduğu dükkanları ve Eyüp Oyuncakçılar Çarşısı'nı gezin. Piyer Loti Tepesi'nden Haliç manzarasını izlemeyi ihmal etmeyin. Melih Uslu "Osmanlı padişahlarının kılıç kuşanmazdan önce yürüdüğü Cülüs Yolu'nu keşfedin" diye ekliyor.

BUNLAR DA VAR

Eminönü - Rumelikavağı Hattı:

Vapur; Beşiktaş, Arnavutköy, Emirgan, İstinye, Büyükdere ve Sarıyer'den sonra Rumelikavağı'na varıyor. İstinye'de gezmek isterseniz örneğin, 11.00'de Eminönü'nden kalkan ilk vapura bindiğinizde 55 dakika sonra İstinye'desiniz. Gitmişken İskele Çay Bahçesi'nin lokma tatlısını tadın.

Bu hattın kalkış ve varış saatleri 11.00-12.35, 18.25-20.00 şeklinde... Sefer saatlerine önden bakın; belli seferlerde vapur Bebek'e ve Rumelikavağı'na uğramıyor, son durak Sarıyer oluyor.

Anadolukavağı - Rumelikavağı - Sarıyer Ring Hattı:

Bu hattı kullanarak Belgrad Ormanı'na yürüyüş yapmaya gidebilir, yolunuzu Tarihi Sarıyer Börekçisi'ne düşürebilirsiniz. Anadolukavağı'ndan 06.40'ta hareket eden vapur 7.00'de Sarıyer'e varıyor. 22.45'te kalkan son sefer Rumelikavağı'na uğramıyor.

Kaynak: Hürriyet