İstanbul karlar altında! Gece yarısı bastıran yağış Megakent'i beyaza bürüdü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için yapılan uyarıda, karın etkisini arttıracağı ve önümüzdeki günlerde, karın sağanak şekilde yağmasına karşı vatandaşlara tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulunmuştu. Bu uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı çarşamba gününden itibaren etkisi göstermeye başlamıştı.

D-100 KARAYOLU VE TEM'DE ETKİLİ OLDU

Bu gece (11 Mart) ise şiddetini iyice artırdı. Kar yağışı gece saatlerinde etkisini kentin birçok noktasında gösterdi. Anadolu yakasında lapa lapa yağan karın etkisiyle sokaklar beyaza büründü. Megakent'te etkili olan kar yağışı gece saatlerinde de etkisini D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunun belirli kesimlerinde etkili oldu.

KAR YAĞIŞI GÜN İÇİNDE DAHA DA ŞİDDETLENECEK

Zaman zaman tipinin etkili olduğu noktalarda görüş mesafesi düşerken seyir halindeki araçların da hızını yavaşlattığı görüldü. Kar yağışının sabah erken saatlerde başlayıp gün içerisinde de şiddetini arttıracağı öğrenildi.

TIR VE KAMYONLARIN İSTANBUL'A GİRİŞİ YASAKLANDI

Kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden tır ve kamyonların Megakent'e girişi durduruldu. İkinci bir duyuruya kadar İstanbul içinde bulunan tır ve kamyonların trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecek. Kararı Twitter hesabından duyuran İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Hareket halindeki bu araçların en yakın park alanları ve Otoyol Hizmet Tesislerinde (OHT) beklemeleri gerektiğini duyurdu.

OTOGARLARDAN OTOBÜS ÇIKIŞLARI DURDURULDU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı bir başka paylaşımda da Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki otobüslerin çıkışların durdurulduğunu ifade etti.

CUMARTESİ 18.00 İLE PAZAR 06.00 ARASINA DİKKAT

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kar yağışının cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı geçebileceğini ifade etti.

AFAD: ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), soğuk ve yağışlı havanın başta İstanbul olmak üzere, 37 ilde etkili olacağını belirterek, il AFAD merkezlerinin teyakkuz durumuna geçirildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması istendi.

AKOM'DAN AÇIKLAMA: 87 KIŞI OLMASA DA İKİNCİ SIRAYA YERLEŞİR

Afet Koordinasyon Merkezi Meteoroloji Mühendisi Osman Çaylak, kentte beklenen karla ilgili, "1987 yılı özel bir yıldı. Şu anki beklenen durum 87 yılı kadar olmasa da ikinci sıraya yerleşir" dedi.

SÜRMELİ'DEN "VORTEX" UYARISI

Haber Global Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, "Vortex'in giriş ihtimali yükseldi, gücü zayıflasa da ne kadar zayıflarsa zayıflasın, güçlü bir kar sağanağı ihtimali yüksek. Cumartesi günü İstanbul, Tekirdağ çevrelerinden başlayarak Zonguldak alanlarında risk söz konusu" dedi.

11 MART PERŞEMBE HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Çanakkale'nin batısı ve Güney Ege kıyıları dışında tüm bölgelerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bolu, Adana'nın kuzey ve doğusu, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Nevşehir, Niğde, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Muş, Adıyaman, Diyarbakır'ın doğusu, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Akdeniz kıyıları dışında ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Antalya'nın doğusu, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Muş, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Van'ın güney çevreleri, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, ve yer yer yoğun olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Ege ile Akdeniz'in iç, İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, İskenderun Körfezi ve çevresinde güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Marmara, Ege'nin iç kesimleri ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'a turuncu, 56 kente ise sarı kodlu uyarıda bulundu.