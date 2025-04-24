Bakan Kurum sayı verip uyardı: İstanbul için vakit daralıyor

Bu ifadeyi ilk kez kullandı: İstanbul için vakit daralıyor
Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı

Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Fatura kültür müdürüne kesildi
Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbulluları korkutacak sözler

Japon deprem uzmanından İstanbulluları korkutacak sözler
Bu nasıl vicdansızlık! İstanbul'daki deprem anında hırsızlığa geldiler

Deprem anında büyük rezillik! Kamera her şeyi kaydetti

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA: 24 Nisan Perşembe az önce deprem nerede oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD güncel deprem listesi!

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA: 24 Nisan Perşembe az önce deprem nerede oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD güncel deprem listesi!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

24 Nisan 2025 Perşembe günü deprem mi oldu? Marmara Denizi ve çevresinde son günlerde artan sismik hareketlilik, bölge halkında tedirginliğe yol açmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ise meydana gelen depremleri anlık olarak izlemekte ve kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, deprem mi oldu? Son dakika deprem nerede oldu? İşte, detaylar…

24 Nisan 2025 Perşembe günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 24 Nisan 2025 Perşembe günü deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? Deprem nerede oldu Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA: 24 Nisan Perşembe az önce deprem nerede oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD güncel deprem listesi!KANDİLLİ SON DEPREMLER

İSTANBUL'DA BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Güncel verilere göre, 24 Nisan 2025 Perşembe günü İstanbul'da kaydedilmiş şiddetli bir deprem bulunmamaktadır. Ancak 23 Nisan'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki Silivri açık merkezli deprem sonrası, İstanbul genelinde artçı sarsıntılar hissedilmeye devam etmektedir.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA: 24 Nisan Perşembe az önce deprem nerede oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD güncel deprem listesi!23 NİSAN İSTANBUL DEPREMİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA: 24 Nisan Perşembe az önce deprem nerede oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD güncel deprem listesi!AFAD SON DEPREMLER

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.