İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? 24 Haziran 2025 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi SON depremler listesi!
24 Haziran 2025 Salı günü deprem mi oldu? Marmara Denizi ve çevresinde son günlerde artan sismik hareketlilik, bölge halkında tedirginliğe yol açmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ise meydana gelen depremleri anlık olarak izlemekte ve kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, az önce İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, detaylar…
24 Haziran 2025 Salı günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 24 Haziran 2025 Salı günü az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Son dakika deprem İstanbul'da nerede oldu? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.
İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? - SON DAKİKA
İstanbul'da sabah saatlerinde meydana gelen hafif şiddetteki depremler, vatandaşlar arasında kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, 24 Haziran 2025 Salı günü Marmara Denizi açıklarında, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi yakınlarında art arda iki küçük ölçekli deprem kaydedildi.
AFAD verilerine göre, saat 04.57'de 2.1 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşanırken, bu depremi saat 05.24'te meydana gelen 1.5 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı izledi. Depremler, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Yaşanan sarsıntıların, şiddet olarak düşük olması nedeniyle büyük ölçüde hissedilmediği, şu ana kadar herhangi bir can ya da mal kaybının bildirilmediği belirtildi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.