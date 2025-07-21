İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? 21 Temmuz 2025 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi SON DAKİKA deprem listesi!

21 Temmuz 2025 Pazartesi günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 21 Temmuz 2025 Pazartesi günü az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Son dakika deprem İstanbul'da nerede oldu? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

Kandilli Rasathanesi son depremler

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? - SON DAKİKA

Deprem haberlerini yakından takip eden vatandaşların merak ettiği " İstanbul'da bugün deprem oldu mu?" sorusu yanıt buldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, 21 Temmuz 2025 Pazartesi günü İstanbul genelinde herhangi bir sismik hareketlilik kaydedilmedi.

Uzmanlar, Marmara Bölgesi'nde zaman zaman küçük ölçekli sarsıntıların yaşandığını ancak bugün itibarıyla İstanbul'da hissedilen ya da kayıtlara geçen bir depremin söz konusu olmadığını belirtti. Vatandaşların endişe etmesini gerektirecek bir durum bulunmuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

AFAD son depremler