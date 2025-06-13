İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? 13 Haziran 2025 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi SON DAKİKA deprem listesi!

13 Haziran 2025 Cuma günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 13 Haziran 2025 Cuma günü az önce İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Son dakika deprem nerede oldu Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

Kandilli Rasathanesi son depremler

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? (SON DAKİKA)

AFAD'ın "Son Depremler" listesine göre, Marmara Bölgesi genelinde zaman zaman düşük şiddetli sarsıntılar yaşanmakla birlikte, 13 Haziran 2025 tarihinde İstanbul merkezli kayda değer bir deprem kaydedilmedi. 12 Haziran'da Marmara Denizi açıklarında 1.9 büyüklüğünde küçük çaplı bir deprem gerçekleştiği bildirildi.

İstanbul'da deprem mi oldu

İstanbul'da son olarak 23 Nisan 2025 tarihinde, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, hem kent genelinde hem de çevre illerde ciddi şekilde hissedilmişti. Bu büyük depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı kaydedilmişti.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

AFAD son depremler