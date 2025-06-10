İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? 10 Haziran 2025 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi SON depremler listesi!

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? 10 Haziran 2025 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi SON depremler listesi!
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10 Haziran 2025 Salı günü deprem mi oldu? Marmara Denizi ve çevresinde son günlerde artan sismik hareketlilik, bölge halkında tedirginliğe yol açmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ise meydana gelen depremleri anlık olarak izlemekte ve kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, İstanbul'da az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Son dakika deprem mi oldu, nerede oldu? İşte, detaylar…

10 Haziran 2025 Salı günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 10 Haziran 2025 Salı günü az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İstanbul'da deprem nerede oldu Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? 10 Haziran 2025 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi SON depremler listesi!Kandilli Rasathanesi son depremler

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? (SON DAKİKA)

Bugün itibarıyla İstanbul'da herhangi bir deprem meydana gelmediği, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi verileriyle netleşmiş durumda. Buna rağmen Marmara Bölgesi genelinde küçük çaplı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? 10 Haziran 2025 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi SON depremler listesi!İstanbul'da deprem mi oldu AFAD

Öte yandan, bugün Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 13.15'te 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu deprem çevre illerde de hissedilirken, İstanbul'da herhangi bir etkisi olmadı. Ancak bu tür gelişmeler, İstanbul'daki olası bir Marmara depremine dair endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

İstanbul'da en son büyük deprem, 23 Nisan 2025 tarihinde Marmara Denizi Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde meydana gelmişti. Bu deprem, megakent başta olmak üzere birçok ilde hissedilmişti. Uzmanlar, bölgedeki artçı sarsıntıların zaman zaman hissedilebileceğini belirtiyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? 10 Haziran 2025 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi SON depremler listesi!AFAD son depremler

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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