İş elbisesiyle minibüse binen yolcuya tepki gösteren sürücünün 'şoför kartı' iptal edildi (2)

BODRUM, MUĞLA (DHA) - 'ŞOFÖR KARTI' GERİ VERİLSİN'

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, fayans ustası olarak çalışan Hasan Duman (38), iş kıyafetleriyle minibüsüne bindiği için "Bu pantolonla, bu koltuğa oturamazsın" diyerek, indirmek isteyen Sait Demir'e (62) sahip çıktı. Duman, yaşanan tartışmanın bir başka yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülenmesinden ve konunun haber olarak basında yer almasının ardından Demir'in, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edilen 'şoför kartı'nın geri verilmesini istedi.

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla),