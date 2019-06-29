İptal Edilen Spider-Man 4 Filminin Muhteşem Hikayesi

Orijinal Spider-Man üçlemesi, çizgi roman filmleri için büyük önem taşıyor. Zira 2002'de yayımlanan ilk Spider-Man filmi, çizgi roman filmlerinin bir gişe belası olmadığını kanıtlayan ilk filmdi. Kazandığı akıl almaz başarı, serinin devam filmleri için dev bütçeler ayırılmasına sebep oldu. Hatta 2007'de vizyona giren Spider-Man 3, döneminin en masraflı filmiydi. Evet, Titanik ve Karayip Korsanları gibi devleri sollamıştı.

Diğer filmler arasında 900 milyon dolarla en yüksek gişeyi elde etmesine rağmen Spider-Man 3, serinin itibarını kaybettirdi. Tabii işler burada bitmedi, 3. filmin ardından bir de 4.sü gelecekti.

Yönetmen Sam Raimi'nin sözü dinlenmedi:

Bilindiği gibi Spider-Man 3, tam bir kötü adam karmaşasıydı ve bunun arkasında sadece bir sebep vardı. Üçlemenin tamamını yöneten Sam Raimi, aslında son filmdi 3 adet kötü adam istememişti. O sadece yan hikâyesinin sonlanması için Harry Osborn'u ve ana kötü olarak da Sandman'i gösterecekti. Yani Venom gibi büyük bir topu filmde harcamayacaklar, o siyah kostüm falan filan da olmayacaktı.

Ardından yapımcı Avi Arad, Sam Raimi'ye eğer hayranların filmini sevmelerini istiyorsa, filme onların favori karakterini koyması gerektiğini söyledi. Bu karakterle kastı elbette Venom'du. Avi Arad paranın sahibi olduğundan Raimi'nin seçeneği kalmadı. Stüdyo Raimi'yi zorladıkça zorlamaya devam etti ve sonunda, iki tarafı da 'mutlu' edecek bir anlaşmaya vardılar:

Raimi'nin aklındaki iki kötü adama dâhil olarak, 3. kötü adam da filme geldi: Venom

Ancak Sandman, Venom ve Harry Osborn üçlüsü istenilen etkiyi yaratamadı ve Spider-Man 3, IMDb ve Rotten Tomatoes gibi sitelerde adeta süründü. Birçok hayran yapımı beğenmedi ve hayal kırıklığına uğradı.

Bu yıkım birazdan orijinal çizimleriyle okuyacağınız Spider-Man 4 senaryoya dönüşmesini engelledi...

Spider-Man 4 yapım aşaması:

Evet, yanındaki Mysterio.

Raimi'nin 3. yapımı beğenmediğini ve dördüncüyü en iyi şekilde yapmak istediğini hepiniz tahmin edersiniz. Hatta o zamanlar Raimi'nin 6. filme kadar ulaşan yeni bir üçleme yapmak istediği konuşuluyordu ancak Raimi bunları yalanladı. O sadece Sony ile anlaşması kapsamında yapabileceği en iyi Spider-Man filmini yapmak istiyordu. Takıntılıydı adam...

Spider-Man 4'ün prodüksiyonu ilerledikçe Sony, yeni bir aktörle yeniden çekimin daha iyi olacağını düşünmeye başladı. Raimi ise çalışmaya devam etti. Spider-Man 4'ün senaryosu için James Vanderbilt'i işe aldı. Onun ardından sanatçı Jeffrey Henderson, resimli taslakları hazırlaması için işe alındı ve hatta senaryodan esinlenerek çizdiği bazı sahneleri de paylaştı.

Tobey Maguire, Kirsten Dunst gibi oyuncular geri dönmeye hazırdı. Spider-Man 3 sırasında Raimi, Vulture karakterini Ben Kingsley ile filminde istiyordu ancak stüdyo buna pek taraf olmadı. Raimi'nin aklında sadece bir tane kötü adam yoktu, gözü aynı zamanda Anne Hathaway'de idi.

Raimi, Anne Hathaway'i Felicia Hardy, yani Black Cat olarak filme dahil edecekti:

Hatta Jeffrey Henderson'un çizimlerinden anlaşıldığı kadarıyla filmin başında Mysterio'yu da görecektik. Mysterio ise Raimi'nin çok yakın arkadaşı olan ve neredeyse her Spider-Man filminde görünen Bruce Campbell tarafından oynanacaktı.

Spider-Man 4 hikayesi:

Bu konudaki bilgiler genellikle söylentilerden, biraz resmi açıklamalardan ve resimli taslaklardan oluşuyor. Eldeki bilgiler ise yalnızca filmin giriş sahnesinden ve bir dövüş sahnesinden bahsediyor. Raimi, filmin Spider-Man'in ana kötü karakter olmayan, yan karakterleri yakalamasıyla başlayacağını söylemişti. Bunların arasında Mysterio, Shocker, Prowler, Rhino ve Still-Man bulunacaktı.

Bütün bu çerezlik kötü kahramanların ardından ise ana kötümüz Vulture sahneye çıkacaktı. Raimi, Vulture'ı çizgi romandakinden farklı bir şekilde istiyordu, zira bu neslin çocukları onu sadece yeşil tayt giymiş yaşlı bir dede olarak anımsayacaktı. Bu yüzden onu aynı Spider-Man: Homecoming'deki gibi daha mekanik ve robotik tasarlatmıştı.

Peter, Vulture'ı çevreyi kullanarak yenmeye çalışıyordu. Ardından Vulture, kanatlarından jilet tüyleri fırlatıp Spider-Man'e ciddi hasar veriyordu. Sonrasında Catwoman Spider-Man'i kurtarıyordu. Maalesef hiç çekilmeyen Spider-Man 4 hakkındaki bilgiler sadece bu kadar. Jeffrey Henderson tarafından çizilen resimli taslakların tamamını buradan inceleyebilirsiniz.

Parayı veren düdüğü çalıyor, ama düdük üretmeyi bilmiyor:

Raimi, projeyi devam ettirmek için yeterli sayıda eleman işe almıştı ve her şey yolunda görünüyordu. Ancak Raimi, neredeyse 10 yıldır Spider-Man serisinde çalıştığı için artık bitkin düşmüştü ve stüdyonun da baskısıyla birlikte artık pes etmeye başlamıştı.

Görünüşe göre stüdyo, Lizard karakterini, yani Curt Connors'u istiyordu ve Raimi'yi de buna ikna etmeye çalışıyordu, ancak kendisi canından bezmişti. Stüdyo, yeni bir oyuncu kadrosu ile seriye yeniden başlanılması fikrini Raimi'ye aşılamaya çalışmaya devam etti.

Raimi ise 'artık yeter' dedi, senaryo onun istediği gibi gitmiyordu ve Sony yeniden çekim için ısrarcıydı. Olaylar hakkında Raimi'nin açıklamaları ise şöyle:

"Spider-Man 3 konusunda çok mutsuzdum ve Spider-Man 4'ü en iyi kalitede yapmak istiyordum, en iyi Spider-Man filmi olmalıydı. Ancak senaryoyu benim hatalarım yüzünden zamanında bir araya getiremedim ve Sony'ye 'Harika olmayan bir film yapmak istemiyorum, bu yüzden bu filmi çekmemeliyiz. Siz gidin filmi yeni kadroyla yeniden çekin, zaten hep bunu istiyordunuz' dedim. Sony'nin başkan yardımcılarından biri olan Amy Pascal ise bana 'Teşekkür ederiz. Stüdyonun parasını ve zamanını boşa harcamadığın için sana gerçekten teşekkür ederiz' dedi."

Ardından Raimi'nin Spider-Man 4'ü yazması için tuttuğu James Vanderbilt, Sony tarafından yeniden çekilecek olan Spider-Man filmi için işe alındı. Raimi projeyi iptal eder etmez Sony, Spider-Man'in yeniden çekilmiş bir halde geleceğini kamuoyuna duyurdu.

Hikâyeden anladığımız kadarıyla Raimi oldukça sabırlı ve iyi niyetli bir insan, Sony ise yönetmenlerin sözünü dinlemeyen bir yapım şirketi. Bir neslin kahramanı olan orijinal Spider-Man'ı ve onu canlandıran Tobey Maguire'ı bir kenara atıp, role birçok kişi tarafından uygun görülmeyen Andrew Garfield'ı getirmek ne kadar akıl kârıdır bilinmez. Bir şeyden eminiz ki, herkes Tobey'i en az bir kere daha Spider-Man olarak görmek isteyecektir.