Instagram neden çöktü? İnstagram neden çöküyor?

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Instagram'da sorun yaşanıyor. Sosyal ağı kullananlar bunun nedenini araştırmaya başladılar. Peki, İnstagram neden çöküyor? Instagram neden çöktü?

İnstagram'a giren kullanıcılar instagram sürekli olarak duruyor hatası ile karşılaşıyor. Peki, Instagram neden çöktü? İnstagram neden çöküyor?

INSTAGRAM 'DA SORUN MU VAR?

Instagrama giren kullanıcılar instagram uygulamasına girerken sorun ile karşılaşıyor. Konuyla ilgili ise henüz Instagram'dan açıklama yapılmadı. Instagram uygulaması giriş proplemi birçok nedenden kaynaklı olabilir. Konu ile açıklama yapılır ise detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

NSTAGRAM 5XX SERVER ERROR HATASI NEDİR?

İnstagram 5xx server error hatasının Türkçe karşılığı "5xx sunucu hatası" anlamına gelmektedir.

Bu hata isminden de anlaşılacağı gibi tamamen sunuculardan kaynaklanan bir hatadır. Sizin herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Büyük bir ihtimalle "5xx server error" hatası İnstagram sunucularından kaynaklanıyor. Fakat bazen internet hızı ile de alakalı olabiliyor.

INSTAGRAM DURDURULDU HATASI NEDİR?

iOS programı kullanan iPhone cihazlarda ya da android işletim sistemine sahip telefonların ön belleği vardır. Bu ön bellek hali hazırda açık olan uygulamarın anında yüklenmesi ve size açılması için kullanılır. Ön bellek belirli bir alanı kapsayabilir ve birden fazla uygulama açık olduğu zaman kendi kendine kapanabilir. Aşırı yüklenmeden kaynaklı yavaş da çalışabilir. Açılan herhangi bir mobil uygulama tüm telefonlarda ön bellekte açık kalır, siz kapatana kadar aslında hem internet kullanmaya devam eder, hem telefonunuzun şarjını kullanır hem de diğer tüm uygulamaların çalışmasını yavaşlatır. Özellikle sürekli açıp kapattığınız bir uygulama varsa onu direk doğrudan etkiler. Instagram durduruldu hatası genel olarak telefonun ön belleğinin yetersiz kalması, aşırı yoğun çalışması ya da internet bağlantısı kaynaklı olabilir.

Instagram durduruldu hatası: iPhone

iPhone cihazların kapasiteleri 16gb, 32gb ve üzeri olarak gider. Artık 16gb son zamanlarda üretilmiyor desek yanlış olmaz. iPhonelar tasarımları gereği herhangi bir uygulama açıldığında onu direk ön belleğe alır ve siz kapatana kadar onu kapatmaz. Belirli bir süre kullanılmayan uygulamaların maalesef otomatik olarak kapatılma özellikleri yoktur. Bu nedenle iPhone instagram durduruldu hatası aldığınız anda bir çok uygulama aslında aynı anda hata veriyor olabilir.

Instagram durduruldu hatası: Android

Android işletim sistemi kullanan telefonlarda da tıpkı iOS işletim sistemli telefonlar gibi ön bellek sorunu mevcut. Açmış olduğunuz ve kapatmadığınız uygulamalar ön bellekten kullanmaya devam eder. Bu da kullandığınız tüm uygulamaların çalışma performansını etkiler. Android telefonlarda mobil uygulamalar durduruldu hatası oluştuğunda uygulamalar genelikle kendi kendini kapatır. Ya da telefon kilitlenebilir ve uygulama donabilir. Telefon kilitlendiğinde en geç 3-4 dakika arasında kendi kendine yeniden açılır. Ayrıca göz atın; Instagram'da video yükleme hatası

Instagram durduruldu hatası çözümü nedir?

Son bir kaç haftadır takipçilerimizden ısrarla Instagram durduruldu hatası nasıl çözülür? Ne yapılması gerekir gibi sorular gelmekte. Ayrıca takipçilerimizden bir çoğu bu hatanın instagram hesapları çalındığı ya da dondurulduğu için olduğunu düşünmektedir. Instagram hesaplarının çalınması durumunda karışınıza herhangi bir hata ya da durduruldu ekranı çıkmaz. Instagram hesaplarının çalınması durumunda hesap bilgileriniz değişmiş olur ve hesabınıza giremezsiniz onun dışında başka bir hata ekranı çıkmaz.

Eğer instagram hesabınız kapatılmış ise o durumda karşınıza hesabınızın kapatıldığına dair bir bildirim ekranınızda çıkar. Kapatılma nedenine göre de hesabınızı yeniden açtırabilirsiniz.

Instagram durduruldu sorunu diğer uygulamaların ön bellekte aşırı yer kaplaması sonucu ortaya çıkanbir durumdur. Aynı zamanda mobil uygulamaların updat edilmemiş olması, telefonun genel olarak sistemlerinin updat edilmemiş olması da Instagram durduruldu sorununa neden olabilir. Instagram sürekli olarak duruyor ise telefon sisteminizde bir sorun olabilir. Bunun önüne geçmek için ayarlar kısmından telefonununuzun işletim sisteminin güncel olup olmadığını kontrol edin. Eğer yüklenmemiş güncellemeler varsa mutlaka güncellemeleri yükleyin.

Instagram dahil tüm uygulamaların aniden durmaması için telefon hafızanızda yeterince yer olduğundan emin olmanız gerekir. Eğer telefon hafızasında yer yoksa fotoğraflarınızıve videolarınızı bilgisayara ya da google drive a aktarmayı deneyebilirsiniz. Böylelikle telefon hafızanızda yer açılır ve uygulamalar rahat rahat çalışır.

Instagram durmaya devam ediyor ise uygulama o anda duracak ya da kendini kapatacaktır. Donma durumunda ilk olarak uygulamayı kapatın. Sonrasında telefonunuzda açık olan tüm uygulamaları kapatın. Son olarak da telefonunuzu kapatıp 30 saniye kadar bekledikten sonra yeniden açın. Eğer Instagram sürekli olarak duruyor ise hala bu durumda Instagram uygulamasını telefonunuzdan tamamen kaldırıp diğer tüm uygulamaları kapattıktan sonra Instagram'ı telefonunuza yeniden yükleyebilirsiniz.

En Güncel Sürümü Kullanın

Instagram durduruldu hatasının en temel nedenlerinden ikincisi ise uygulamanın updat olmamış olması yani güncellenmemiş olmasıdır. Instagram uygulaması bir çok telefonda kendi kendine zamanı geldiğinde updat edilir ancak bazı eski model telefonlarda ya da belleğin çok dolu olduğu durumlarda uygulama kendini updat etmez. Bu durumun önüne geçmek için ise düzenli olarak Instagram uygulamasını güncelleme kısmından kontrol edebilirsiniz. Eğer otomatik güncelleme gerçekleşmediyse siz manuel olarak güncellemeyi yapabilirsiniz. Bazen telefon hafızalarında yeterince yer olmadığı ve güncel versiyon uygulamalar daha fazla yer kaplayacağı için de uygulama güncellemeleri yapılmaz. Siz telefonunuzda yeterli yer açıp uygulama güncellemelerini kendiniz yapabilirsiniz.

Ek olarak, Crovu'dan tamamen gerçek ve organik Instagram takipçiler alabilirsiniz, buradan paketlerimize göz atın.

5XX SERVER ERROR HATASI ÇÖZÜMÜ

5xx Server Error hatası sunucu taraflı bir hatadır. Yani kullanıcıdan kaynaklanmaz. Bu hata Instagram'da sorun var anlamına gelir. Instagram sunucularındaki bir hatadan dolayı hizmet çalışamaz duruma gelir. Bu durum genelde Instagram yetkililileri tarafından fark edildiğinde düzeltilir. Bazen siber saldırılar Instagram sunucularını çalışamaz duruma getirir.

Instagram kullanıcıları 5xx Server Error hatası alıyorsa bu durumda sadece sorun giderilene kadar beklemelidir. Telefon veya bilgisayar ayarları ile oynamamalıdır. Siz bilgisayar veya telefonda işlem yaparak bu hatayı gideremezsiniz. Instagram yetkilileri sorunu en kısa sürece çözecektir

INSTAGRAM DURDURULDU HATASI ÇÖZÜMÜ NASIL YAPILIR?

Android İnstagram uygulamasını kullananlar cihazlarında "Google sürekli olarak duruyor ve İnstagram durduruldu" hatasını alabiliyor. Bu hata bazı zamanlarda karşımıza çıkabiliyor. Android uygulamalarında verilen "Instagram durduruldu" hatasının birçok nedeni olabilir. Fakat şunu söyleyelim ki bu hata genellikle mobil uygulamalardan veriliyor. Eğer bilgisayar üzerinden instagram'a girmeye çalışırsanız açılacağını göreceksiniz. Kısacası ilk çözüm olarak İnstagram'a PC üzerinden erişim sağlayınız. Büyük bir olasılıkla bilgisayar üzerinden açabileceksiniz.

Bu hata dünya genelinde verilen bir hata olabilir veya sunuculardan kaynaklanan bir hata olabilir. Ama Instagram durduruldu hatası çoğunlukla mobil cihazlarda, uygulamalarda verilmektedir. Bilgisayardan bu hataya rastlamak çok nadirdir. Bu bakımdan çözüm için ilk olarak PC'den İnstagram'a giriş yapabilirsiniz.

Buna ek olarak Samsung markalı cihaz kullanıyorsanız 'Instagram durduruldu' hatasını almamak için Android WebView güncellemesini pasif yapmanız gerekmektedir. Güncellemeyi durdurduğunuzda İnstagram'a giriş yapabileceksiniz.

Alternatif Çözüm Yöntemleri:

Instagram durduruldu hatasının çözümü için öncelikle arkaplanda çalışan uygulamaları kapatabilirsiniz. Bu sayede cihazınızın önbelleğini temizlemiş olursunuz.

Ayrıca İnstagram'ı tamamen kapatıp Google Play Store'a veya iOS Apple Store'a girip İnstagram uygulamasının son versiyonunu, en güncel halini cep telefonunuza yeniden yükleyebilirsiniz.

INSTAGRAM NEDEN YAVAŞ?

Instagrama giren kullanıcılar instagram uygulamasına girerken sorun ile karşılaşıyor. Konuyla ilgili ise henüz Instagram'dan açıklama yapılmadı. Instagram uygulaması giriş proplemi birçok nedenden kaynaklı olabilir. Konu ile açıklama yapılır ise detayları haberimizden takip edebilirsiniz.