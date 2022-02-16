İnstagram gizli hesap görme 2022: İnstagram gizli hesaplara nasıl bakılır? İnstagram gizli hesaplar nasıl görülür?

İnstagram gizli hesaplara bakma konusu çok merak edilen fakat kullanılan yöntemlerin riskler barındırdığı durumların zaman zaman göz ardı edildiği bir istektir. Peki bu mümkün mü? İnstagram gizlilik hesap görme merak edilen konular arasında yer alıyor. Gizli bir instagram hesabının postlarını ve storylerini görüntülemek isteyenler İnstagram gizli hesap görme nasıl yapılır?İnstagram gizli hesaplar nasıl görülür? İnstagram gizli hesaplara nasıl bakılır? İnstagram gizli hesaplar görülebilir mi? yollarını aramaya başladı. İşte detaylar...

İNSTAGRAM GİZLİ HESAPLARA NASIL BAKILIR?

İnstagram'da gizli hesapları görüntüleyebilmek için play store'dan veya app store'dan güvenilir olduğunu düşündüğünüz gizli hesap görüntülüme uygulamalarından birini indirerek gizli profilleri görüntüleyip, postlara ve hikayelere erişebilirsiniz. Ancak kullanacağınız uygulamaların güvenirliliği tartışma konusu olabileceği için kullanacağınız instagram hesabının güvenliği tehlike altına girebilir. Ayrıca bu tarz uygulamaların tam verim alabilmeniz noktasında sizden ücret isteyebilirler.

İnstagram gizli hesap bakma uygulamaları yanı sıra instagram gizli hesaplara bakma siteleri de bulunmaktadır. Fakat bu siteler de uygulamalar gibi sizden kayıt olmanızı ve giriş yapmanı istediği için güvenlik açısından tartışılır boyuttadır.

İNSTAGRAM HESABI GİZLİLİK AYARLARI

İnstagram hesabımı, paylaştıklarımı sadece onaylı takipçilerin göreceği şekilde nasıl gizli yaparım?

İşletme profillerinin hesaplarını gizli yapamayacağını aklınızda bulundurun. İşletme hesabınızı gizli yapmak için öncelikle tekrar kişisel hesaba geçmeniz gerekir.

Varsayılan olarak Instagram hesabınız herkese açıktır ve istediğiniz zaman hesabınızı gizli yapabilirsiniz.

Hesap ayarları şu şekilde çalışır:

Herkese Açık: Profiliniz ve gönderileriniz, Instagram hesabı olmayan kişiler dahil olmak üzere, Instagram'daki ve başka yerlerdeki herkes tarafından görülebilir.

Profiliniz ve gönderileriniz, Instagram hesabı olmayan kişiler dahil olmak üzere, Instagram'daki ve başka yerlerdeki herkes tarafından görülebilir. Gizli: Konu etiketi veya konum sayfalarındaki fotoğraflarınız ve videolarınız da dahil olmak üzere paylaştığınız şeyleri, takipçilerinizi ve takip listelerinizi sadece onayladığınız takipçileriniz görebilir.

Not: Instagram hesabı oluştururken 18 yaşın altındaysanız herkese açık ve gizli hesap arasında seçim yapabilirsiniz ancak varsayılan olarak Gizli seçilir.

Hesabınızı gizli yapmak için:

Gizli hesaplarla ilgili bilmeniz gerekenler

Sosyal ağlarda paylaştığınız gizli gönderiler, bu ağlardaki gizlilik ayarlarınıza bağlı olarak herkese görünür halde olabilir. Örneğin, Instagram'da gizli olarak ayarlanan bir gönderiyi Twitter'da paylaştığınızda, söz konusu gönderiyi Twitter gönderilerinizi görebilen kişiler görebilir.

Hesabınızı gizli olarak ayarladıktan sonra, insanların gönderilerinizi, takipçi listenizi veya takip ettiğiniz kişileri görebilmeleri için size bir takip isteği göndermesi gerekir.

Takip istekleriHareketler'de görünür. Buradan bunları onaylayabilir veya yok sayabilirsiniz.

Birisi siz gönderilerinizi gizli yapmadan önce sizi takip ediyorsa ve bu kişinin gönderilerinizi görmesini istemiyorsanız bu kişiyi engelleyebilirsiniz.

Gönderiyi görebilen herkes, bu fotoğrafı beğendiğinizi de görebilir. Takipçileriniz ayrıca, beğenme sayısı kaç olursa olsun, beğendiğiniz bir fotoğrafın altında kullanıcı adınızı görebilir (ör. [kullanıcı adınız] ve 12 diğer kişi).

4 beğenmeden sonra fotoğraflarda beğenme sayısı ve takip ettikleriniz arasında fotoğrafı beğenen birkaç kişinin kullanıcı adları görünür.

Hesabınız gizli olarak ayarlandıysa:

Beğenmeleriniz ve yorumlarınız dahil olmak üzere, gönderilerinizi sadece onaylı takipçileriniz görebilir.

Herkese açık bir gönderiyi beğenirseniz bu gönderiyi beğendiğinizi herkes görebilir ve kullanıcı adınıza tıklayabilir, ancak gönderilerinizi sadece onaylı takipçileriniz görebilir.

Bir konu etiketi eklersem kimler gizli instagram gönderimi görebilir?

Hesabınızı gizli olarak ayarladıysanız ve gönderinize bir konu etiketi eklediyseniz, ilgili konu etiketi sayfasında gönderiniz herkese açık olarak gözükmeyecektir. Sadece onaylı takipçileriniz, konu etiketi sayfalarındaki veya Instagram Direct mesajlarındaki gönderilerinizi görebilir.

İnstagram'da giriş yaptığım veya bağlantı kurduğum uygulamaların ve internet sitelerinin gizlilik ayarlarını nasıl yönetebilirim?

Instagram ile giriş yaptığınız veya Instagram hesabınızı bağladığınız uygulamalar ve internet siteleri, o anki durumlarına ve bunları ne sıklıkta kullandığınıza bağlı olarak aktif, hesabınızdan kaldırılmış veya süresi dolmuş olabilir.

Bir uygulama veya internet sitesi Instagram'da hangi bilgilere erişebilir?

Hakkınızdaki bazı bilgiler, herkese açık profilinizin bir parçasıdır veya herkese açık hale getirdiğiniz bilgilerdir. Bir uygulama veya internet sitesi, bu herkese açık bilgilere her zaman erişebilir. Diğer bilgiler herkese açık değildir ve bir uygulama veya internet sitesi ancak Instagram hesabınızla giriş yaparken uygulamayla veya internet sitesiyle paylaşmayı tercih ettiyseniz bu bilgilere erişebilir.

Bir uygulama veya internet sitesi şunlardan biri olabilir:

Aktif: Son 90 gün içinde üçüncü taraf bir uygulama veya internet sitesi kullandığınız görülüyorsa bu uygulama veya internet sitesi istediği zaman Instagram'da kendisiyle paylaştığınız bilgilere erişebilir.

Süresi Dolanlar: Gizli olarak ayarlanmış kişisel Instagram hesaplarında, bir uygulamaya veya internet sitesine son 90 gün içinde giriş yapmadığınız görülüyorsa bu uygulamanın veya internet sitesinin herkese açık olmayan bilgilerinize erişiminin süresi otomatik olarak dolar. Aktif durumdayken paylaştığınız herkese açık olmayan bilgileri (fotoğraflarınız veya videolarınız gibi) tutmaya devam edebilir. Bunun birkaç istisnası vardır:

Yalnızca Instagram hesabınızda herkese açık olmasını engelleyebildiğiniz bilgilere erişimin süresi dolar. Kullanıcı adınız, biyografiniz ve profil resminiz gibi Instagram'da her zaman herkese açık olan belirli bilgilere 90 gün boyunca aktif olunmasa da erişilebilir. Bu bilgiler her zaman herkesin erişimine açıktır ve bir uygulama veya internet sitesi, aktif bir kullanıcı olmasanız da bu bilgilere erişebilir.

Bazı uygulamalar ve internet siteleri, Instagram'daki işletme ve içerik üretici hesaplarında bulunan bilgileri izlemek veya yönetmek için kullanılan bazı izinlere sahiptir. Bu uygulamaların ve internet sitelerinin bu ürünlere sürekli olarak erişmesi gerekebileceğinden (yakın zamanda giriş yapmamış olsanız bile) 90 gün boyunca aktif olmadığınızda bunları süresi dolanlar kısmına taşımayız.

Kaldırılanlar: Kaldırdığınız bir uygulama veya internet sitesi ya da uygulama geliştiricisinin kullanımınıza kapattığı bir uygulama, sadece Instagram hesabınızdaki herkese açık bilgilere erişebilir. Şunları unutmayın:

Uygulama veya internet sitesi, kendisini kullandığınız zamana ait bilgilerinizi saklamış olabilir.

Uygulamayı veya internet sitesini kaldırmanız, sadece Instagram aracılığıyla herkese açık olmayan bilgilere erişimin devam etmesini önler.

Şunları unutmayın:

90 gün boyunca aktif olmazsanız ancak daha sonra uygulamayı veya internet sitesini kullanmaya yeniden başlarsanız bu uygulama veya internet sitesi tekrar aktif olabilir ve daha önce paylaşmayı seçtiğiniz herkese açık olmayan bilgilere erişebilir.

Bir uygulama veya internet sitesi, erişimi sona erdikten sonra herkese açık olmayan bilgilerinize erişmeye devam etmek için izninizi isteyebilir. Bu talebi doğrudan ya da istediğiniz zaman Instagram ayarlarınızı güncelleyerek onaylayabilir veya reddedebilirsiniz.

Bir uygulamayı veya internet sitesini 90 gündür kullanmadığınızı her zaman doğru şekilde tespit edemediğimizden, bazen son 90 gün içinde kullanmış olsanız bile bir uygulamanın veya internet sitesinin herkese açık olmayan bilgilerinize erişimini durdurabiliriz.

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