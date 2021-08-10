İngiliz kraliyet ailesine büyük darbe: Virginia Roberts'tan Prens Andrew'a cinsel saldırı davası

Henüz 17 yaşındayken Prens Andrew ile cinsel ilişkiye girmeye zorlandığını ileri süren Virginia Roberts, New York'ta dava açtı.

Henüz 17 yaşındayken Prens Andrew ile cinsel ilişkiye girmeye zorlandığını ileri süren Virginia Roberts, New York'ta dava açtı. Roberts, 18 yaşından küçük kızlara cinsel istismarda bulunduğu ve fuhuş ağı oluşturduğu suçlamasıyla tutuklanan ve hapishanede intihar eden milyarder iş adamı Jeffrey Epstein'ın mağdurları arasında yer alıyor.

İDDİALARINI MAHKEMEYE TAŞIDI

Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Andrew'la 17 yaşındayken cinsel ilişkiye zorlandığı iddialarıyla geçtiğimiz dönemde dünya kamuoyunun gündemine oturan Roberts, bu iddiaları ilk kez mahkemeye taşıdı. 2001 yılında 17 yaşındayken cinsel tacize uğradığını öne süren Roberts, New York'ta dava açtı.

ÜÇ KEZ İLİŞKİYE ZORLANDIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Epstein'ın talimatıyla Prens Andrew'la bir araya geldiğini söyleyen Roberts, Londra, New York ve Karayipler'de olmak üzere üç kez cinsel ilişkiye zorlandığını savundu. Açtığı davanın ardından ABD medyasına konuşan Roberts, "Prens Andrew'u bana yaptıklarından dolayı sorumlu tutuyorum. Güçlü ve varlıklı kişiler eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmekten muaf tutulmamalı. Umarım diğer kurbanlar da korku ve sessizlik içinde yaşamamanın mümkün olduğunu görürler. Konuşarak adalet isteyip hayatlarını geri alabilirler. Bu kararı vermek kolay olmadı. Bir anne ve eş olarak ailem her zaman önce gelir. Attığım bu adımın Prens Andrew'un benimle ilgili saldırılarını artıracağını biliyorum. Ancak bunu yapmasaydım, diğer kurbanları da yüzüstü bırakmış olurdum" dedi.

KRALİÇE AKTİF GÖREVLERİNDEN ALDI

Prens Andrew bu konudaki iddiaları daha önce reddetmişti. Fakat Kraliçe 2. Elizabeth, Andrew'u bu skandalın adından aile içindeki aktif görevlerinden men etmişti. Andrew'nun adının ön sıralarda yer aldığı bu skandal bugün 35 yaşında olan Virginia Roberts'ın basına konuşmasıyla gündemin ilk sıralarında yer almıştı. Böylece yıllardır gizlenen bu gerçek de ortaya çıktı. Prens Andrew saraydan kovuldu. Bu skandalın hemen ardından Prens Harry ile Meghan'ın ayrılık kararı alması Prens Andrew olayının bir anda unutulmasına yol açtı. Birçok kişi "Aile, Prens Harry'ye teşekkür etmeli" yorumunu yaptı.

İLK SKANDALI DEĞİL: YETİŞKİN FİLM YILDIZIYLA AŞK

Prens Andrew'un yıllar önce yaşanan ama hala hafızalardaki tazeliğini koruyan başka bir skandalıyla konuya devam edelim.Prens, 1980'lerde yetişkin film yıldızı Koo Stark ile birliktelik yaşadı. Elbette bu ilişki uzun süre manşetlerde inmedi ve ailenin skandallar tarihine kalın harflerle yazıldı. Stark bir süre önce tekrar basının gündemindeydi. Bu kez geçinemediği için devlete başvurmuştu. Çocuğunun bakımı için yardım talep ediyordu.

SKANDAL FOTOĞRAFLAR

Prens Andrew demişken eski eşi Sarah Ferguson'ı atlamak da olmaz. Ferguson, 1992 yılında Teksaslı işadamı John Bryan ile görüntülenmişti. Skandal sadece yakalanmaları yüzünden çıkmadı elbette. Foto muhabirleri onları görüntülediğinde Sarah Ferguson'ın ayak parmağı Bryan'ın ağzındaydı.

AİLENİN SKANDALLAR TARİHİNDEN

İşin gerçeği İngiliz kraliyet ailesinin tarihi çeşitli skandallarda dolu. Gelin tarihin tozlu sayfalarına da uzanarak, dünyada milyonlarca kişinin gözünü kırpmadan izlediği bu ailenin unutulmasını istediği o olaylara bir göz atalım.

İHANETİ İTİRAF ETTİ

Prens Charles 1994 yılında TV kameraları karşısında eşi Prense Diana'ya ihanet ettiğini itiraf etmişti. Sonradan babası Prens Philip'in "Oğullarım kendi özel sorunlarını neden halkın karşısında tartışıyorlar" dediği bu röportaj o dönemde büyük olay olmuştu. O röportajda Prenses Diana'ya ihanet ettiğini anlamıştı Charles. Zaten Prenses Diana da daha sonra "Bu evlilikte üç kişiydik" diyerek kocasının itirafının doğru olduğunu gözler önüne sermişti.

SONUNDA EVLENDİLER

Kendisi de evli olduğu halde Charles'tan bir türlü vazgeçmeyen Camlilla büyük aşkına yıllar sonra kavuştu. Buckingnam Sarayı'na yasak aşk kahramanı boşanmış bir gelin olarak adım attı.

O DÖNEMDE ÇOK KONUŞULDU

Ailede özel hayatıyla kamuyu uzun süre meşgul edenlerden biri de Prenses Margaret oldu. Aslında onun hayatı yeğenlerinden çok daha önceleri basının ve kamuoyunun merceği altındaydı. Ailenin uçarı, başına buyruk kızıydı Prenses Margaret. Prens Charles'ın skandal itirafından neredeyse 20 yıl önce Kraliçe Elizabeth'in kız kardeşi Prenses Margaret yaşadığı çalkantılı özel hayatla hep gündemdeydi. Prenses Margaret'in gençlik yıllarındaki çılgın hayatı, ünlüler dünyasından seçtiği arkadaşları hep basının gündeminde ilk sıralarda oldu.

EVLİLİK KISA SÜRDÜ

Günümüzde aile üyesi prensler boşanmış ve mavi kan taşımayan kişilerle evlenebilse de 1950'lerde durum pek öyle değildi. O yıllarda boşanmış Yüzbaşı Peter Townsend'a aşık oldu Prenses Margaret. Daha doğrusu Prenses ile kendisinden 20 yaş daha büyük olan Yüzbaşı birbirlerine aşık oldular. O sırada Townsend evliydi. Ancak bu aşk nedeniyle karısından boşanmaya karar verdi. Fakat bu onu Margaret'e yaklaştırmak yerine tamamen uzaklaştırdı. Çünkü o dönemde kraliyet ailesinden birinin boşanmış biriyle evlenmesi tek kelimeyle imkansızdı. Aslında kraliyet ailesi bu skandal aşkı uzun süre sakladı. ya da sakladığını sandı. Ama halk arasında da söylentiler çoktan doruğa çıkmıştı bile.

BİR EVLİLİK YAPTI

Sonunda 1953'te Kraliçe Elizabeth'in taç giyme töreni sırasında Prenses Margaret'in yaptığı küçücük bir hareket artık aşkı gözler önüne serdi. Prenses Margaret, tören sırasında Peter Townsend'ın üniformasının üzerine düşen bir tüyü eliyle alıp attı. İşte bu küçücük hareket artık aşkı saklanamaz hale getirdi. Prenses Margaret ile aşkı Peter Townsend bir türlü kavuşamadılar. Aslında Prenses Margaret'e eğer isterse bütün aile gelirlerinden vazgeçerek ülke dışında evlenebileceği söylendi. Ama Margaret bunu kabul etmedi. Gerekçe olarak da İngiltere Kilisesi'nin Hıristiyan geleneklerine ve halka karşı sorumlumlukarına gönderme yaptı. Prenses, 1960 yılında Antony Armstrong-Jones ile evlendi. Fakat evlilikleri 1976 yılında bitti.

EN HAŞARI ÜYE

Gelelim ailenin Prens Andrew'dan sonraki en hareketli üyesine... Yani Prens Harry'ye. Siz bakmayın Prens'in bugün öyle eşine aşık, iyİ aile babası portresi çizdiğine. Onun da geçmişinde epey hareketli anlar ve skandallar var. Prens henüz 17 yaşındayken uyuşturucu bağımlısı olduğunu itiraf etmişti. Hatta bundan pişmanlık duyduğunu belirtip rehabilitasyon süreci yaşadı. Prens Harry'nin Las Vegas'ta olimpik yüzücü Ryan Lochtle ile verdiği çılgın partideki çırılçıplak görüntüleri de basına yansımıştı. Aile bu skandalın üzerini örtmek için de uzun süre uğraştı. Prens Harry'nin Hırvatistan'da bir partide elbiseleriyle havuza atlayıp sonra da çıkıp çılgın figürlerle dans etmesi de hala hafızalardan silinmedi. Bir partide giydiği Nazi amblemi taşıyan kıyafeti yüzünden de yerden yere vuruldu Prens. Bu durum da aileyi zorda bıraktı.

ABLASININ ESKİ SEVGİLİSİYLE EVLENDİ

Prenses Diana, sonradan evlendiği Prens Charles ile henüz 16 yaşındayken tanışmıştı. Prens Charles daha önce Diana Sencer'ın ablası Lady Sarah Spencer ile flört etmişti. Yani Prens Charles ile kardeşi ile evlenmeden önce 1977 yılında Lady Sarah Spencer ile çıkmıştı.

GAZETE TARAFINDAN YAYINLANDI

Şimdi bu kadar sakin bir hayat sürse de Kontes Sophie, 2001 yılında büyük bir skandala imza atmıştı. Evlendikten sonra da halkla ilişkiler uzmanı olarak çalışan Sophie Wessex, potansiyel müşteri zannettiği Arap şeyhi kılığına girmiş bir gazeteciyle sohbet etmiş. Tüm konuşma da News of The World gazetesi tarafından yayınlanmıştı. Konuşulmaması gereken şeyleri konuştuğu için büyük gürültü koparan Sophie Wessex, özür dileyip işinden ayrıldı. Ancak bu olayın ardından Kraliçe 2. Elizabeth, ailenin çalışan üyeleri için yeni ve katı kurallar koydu.

BİR SKANDAL SONUCU KRALİÇE OLDU

Şimdi de yıllar öncesine gidelim ve aslında Kraliçe 2. Elizabeth'in bugün tahtta oturmasını sağlayan skandalı hatırlayalım. Sonrami nesiller İngiliz kraliyet ailesi hakkında biraz önce anlattığımız skandalları biliyor ama aslına bakılırsa ailenin geçmişi bazıları gerçekten üstü örtülemeyen, hatta unutulmayan skandallarla dolu. Belki de aile tarihinin en sarsıcı olayı Kral Edward'ın, aşkı Wallis Simpson uğruna tahtını bırakmasıydı.

BAŞKALARI OLACAKTI

Bu olayın bu kadar büyümesinin nedeni sadece Simpson'ın halktan biri olması değildi. Simpson aynı zamanda dul bir kadındı. Kral Elbette o zaman şimdiki gibi boşanmış bir kadının saraya gelin gitmesi düşünülemezdi bile! Edward tahttan feragat edince yerine Kraliçe Elizabeth'in babası geçti. Belki Kral Edward; aşkı uğruna tahtını bırakmasaydı, İngiliz kraliyet ailesi şu anda bambaşka simalarla temsil ediliyor olacaktı.

Kaynak: Hürriyet