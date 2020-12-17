İki çocuğun şırıngalı çikolata yüzünden ölmesiyle ilgili davalarda farklı kararlar

Diyarbakır'daki olay, geçen yıl 25 Kasım günü yaşandı. Yenişehir ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde Miraç Umut Bilgi, okul çıkışı bakkaldan şırıngalı çikolata aldı. Ancak şırınganın kapağı küçük çocuğun boğazına kaçtı. Ambulansla Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Miraç Umut Bilgi, 9 gün süren yaşam mücadelesini 5 Aralık 2019 tarihinde kaybetti.

Bilgi'nin ölümüyle ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 'üretici firmanın ürünü paketlemesi, üretilmesinin mevzuata uygun olup olmadığının belirlenmesi, maktulün ölümünde üretici firma ve satıcısının kusuru bulunup bulunmadığının tespiti ile ambalaj tasarımının insan sağlığı yönünden tehlike oluşturup oluşturmadığının belirlenmesi' yönünde bilirkişi raporu istedi.

Miraç Umut Bilgi

2 FİRMA YETKİLİSİ TUTUKLANDI

Görevlendirilen uzman bilirkişi heyeti, raporunu tamamlayıp savcılığa sundu. Raporda firmanın 5 yetkilisinin asli kusurlu olduğu bildirildi. Bu gelişme doğrultusunda savcılık, asli kusurlu bulunan 5 kişinin 'taksirle öldürmek' suçundan ifadelerine başvurdu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Miraç Umut Bilgi'nin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda asli kusurlu bulunan 5 firma yetkilisinin ifade işlemleri tamamlandı. Savcılık sorguları tamamlanan 5 firma yetkilisi nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan firma yetkililerden S.Y. ve U.Y. 'taksirle öldürmek' suçundan tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

"DİĞER ÇOCUĞUN AİLESİNE ÇOK ÜZÜLDÜK"

Miraç Umut'un annesi Gülşen Bilgi, konuyla ilgili kendilerine henüz bir bilgi gelmediğini belirterek "Bu kişiler fabrika üretiminde çalışanlar ise sevindiricidir. Çünkü diğer çocuğun ailesine çok üzüldük. Bilirkişi raporunda o çocuğu kusurlu bulmuşlardı. Ben de korktum acaba bizim de öyle olur mu diye. Çok sevindim. Bu sevindirici bir haber oldu" dedi.

Mert Yağız Köksal

MERT YAĞIZ KÖKSAL'IN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ YARGILAMA BAŞLADI

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal, 10 Aralık 2019'da okul kantininden aldığı şırınga şeklinde çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetti.

Soruşturma sonunda kantin işletmecisi Neşe Yavuz ile ürünün dağıtımını yapan firma sahibi Yunus Taycı hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Aralarında okul müdürünün de bulunduğu dosyası ayrılan diğer şüphelilerle ilgili soruşturma ise sürüyor.

İLK DURUŞMA YAPILDI

Ankara 17'nci Asliye Mahkemesi'nde tutuksuz sanıklar Neşe Yavuz ile Yunus Taycı'nın yargılanmasına başlandı. Duruşmada sanıklardan Neşe Yavuz ile Mert Yağız'ın babası Faruk, annesi Şükran Köksal ile taraf avukatları hazır bulundu.

Neşe Yavuz savunmasında, olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirterek şunları söyledi: Kantinde bu ürünü satıyoruz. Ancak olay günü Mert Yağız Köksal'a satmadık. Ürünün kantinde satılmasının uygun olup olmadığıyla ilgili bir uyarı yapılmadı. Çikolata ürünlerinde kalori değerlerine göre satışının uygun olup olmadığının belirlendiğini biliyordum. Ancak bu ürünün şeklinden dolayı satışının yasak olduğunu bilmiyordum. Denetimler yapıldığı sırada bu çikolatalar buradaydı.

Mert Yağız'ın ailesinin avukatı Elçin Özge Şimşek Çağlayan ise sanığın savcılık aşamasında verdiği ifadesinde ürünü satmadığını söylediğini hatırlattı. Sanık Yavuz ise böyle bir ifadesi olmadığını, ürünü Mert Yağız Köksal'a satmadıklarını söylediğini iddia etti. Ankara dışında yaşayan ve pandemi koşulları nedeniyle duruşmaya katılamayan Yunus Taycı'nın ise savunması alınamadı.

10 TANIK DİNLENDİ

Duruşmada aralarında okul müdürü, müdür yardımcısı, iki nöbetçi öğretmen, kantin çalışanlarının da bulunduğu 10 tanığı dinledi. Tanık olarak dinlenen kantin çalışanları da Mert Yağız Köksal'a ürünü satmadıklarını, dışarıdan bir marketten almış olabileceğini söyledi.

GÖREVSİZLİK TALEBİ KABUL EDİLMEDİ

Tanık ifadelerinin ardından söz alan Avukat Elçin Özge Şimşek Çağlayan, sanık ve tanık ifadelerinin çeliştiğini, bunun da uygun olmamasına rağmen sanığın, çocukların hayatlarını hiçe sayarak ürünü bilerek sattığını ortaya koyduğunu dile getirdi.

Avukat Çağlayan, davanın taksirle ölüme neden olmak suçundan açıldığını, ancak olayın olası kastla adam öldürmek kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, mahkemeden görevsizlik kararı vererek, dosyayı ağır ceza mahkemesine göndermesini talep etti.

TALİMATLA İFADESİ ALINACAK

Ara kararını açıklayan mahkeme, duruşmaya katılmayan sanık Yunus Taycı'nın talimatla savunmasının alınmasına karar verdi. Köksal ailesinin avukatının görevsizlik talebini kabul etmeyen mahkeme, dinlenmeyen diğer tanıkların da dinlenmesine ve dosyada bulunan eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

DURUŞMA SONRASI ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Adliye önünde açıklama yapan Avukat Çağlayan, çocuğun ürünü kantinden almadığını iddia etmeye çalıştıklarını belirterek "Ama dosyadaki deliller, tüm tanık beyanları bu ürünün kantinde satıldığını işaret ediyor. Artık Nisan ayındaki ikinci duruşmayı bekliyoruz" diye konuştu.

Sanık Neşe Yavuz'un, duruşmada yaptığı savunmasında bu ürünü kantinde sattığını söylediğini ifade eden Çağlayan, "Bu ürünün kantinlerde satılmasının yasak olduğunu da bilmelerine rağmen satışın yapıldığını beyan etti. Tanık olarak dinlenen diğer dosyada şüpheli sıfatıyla soruşturmaları devam eden okul idarecileri ve öğretmenler, bu ürünün satışından hiçbir şekilde haberdar olmadıklarını söylediler. Dosyada ciddi anlamda çelişkiler var" diye konuştu.

MERT YAĞIZ KÖKSAL'IN ASLİ KUSURLU KABUL EDİLMESİNE TEPKİ

Adli Tıp Uzmanlığından alınan bilirkişi raporunda Mert Yağız Köksal'ın asli kusurlu kabul edilmesine de tepki gösteren Çağlayan, "Bu akla, mantığa, vicdana sığar bir rapor değil. 6 yaşında bir çocuk kendi ölümünden sorumlu tutulamaz. Kapağın el yordamıyla açılmasının imkanı yok" ifadelerini kullandı.

"ADALETİN YERİNİ BULACAĞINA İNANIYORUM"

Mert Yağız Köksal'ın annesi Şükran Köksal, "Herkesten her şeyi tekrar dinlemek bize olayı yaşattı; ama bu acıya Mert Yağız için dayanacağız. Çocuğumun hakkı yerde kalmasın diye bunları dinleyeceğiz. Küçücük omuzlarına bu yükü yüklediler; ama buradan haklı çıkamayacaklar. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.