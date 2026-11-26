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Kayseri'de polis ekipleri tarafından 2 ay süren planlı çalışmalarda, torbacı olarak tabir edilen 20 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 19'u tutuklanırken, operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik 42 ekip ve 109 personelin katılımıyla operasyon düzenlendi. Dron destekli eş zamanlı operasyonlarda, 20 şahıs yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 20 şahıstan 19'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, şahısların evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda toplamda 1 kilo 983 gram uyuşturucu madde ve peçeteye emdirilmiş vaziyette 6 bin 780 içimlik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı