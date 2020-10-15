İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye Görev Gücü Değerlendirme Çalıştayı'nda konuştu
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye Görev Gücü Değerlendirme Çalıştayı'nda konuştu

15.10.2020 11:26 | Son Güncelleme: 15.10.2020 13:04

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen Suriye Görev Gücü Değerlendirme Çalıştayı'na katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen Suriye Görev Gücü Değerlendirme Çalıştayı'na katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye Görev Gücü Değerlendirme Çalıştayı'nda konuştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye Görev Gücü Değerlendirme Çalıştayı'nda konuştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye Görev Gücü Değerlendirme Çalıştayı'nda konuştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye Görev Gücü Değerlendirme Çalıştayı'nda konuştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye Görev Gücü Değerlendirme Çalıştayı'nda konuştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye Görev Gücü Değerlendirme Çalıştayı'nda konuştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye Görev Gücü Değerlendirme Çalıştayı'nda konuştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye Görev Gücü Değerlendirme Çalıştayı'nda konuştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye Görev Gücü Değerlendirme Çalıştayı'nda konuştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye Görev Gücü Değerlendirme Çalıştayı'nda konuştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye Görev Gücü Değerlendirme Çalıştayı'nda konuştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye Görev Gücü Değerlendirme Çalıştayı'nda konuştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye Görev Gücü Değerlendirme Çalıştayı'nda konuştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye Görev Gücü Değerlendirme Çalıştayı'nda konuştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye Görev Gücü Değerlendirme Çalıştayı'nda konuştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye Görev Gücü Değerlendirme Çalıştayı'nda konuştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye Görev Gücü Değerlendirme Çalıştayı'nda konuştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye Görev Gücü Değerlendirme Çalıştayı'nda konuştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye Görev Gücü Değerlendirme Çalıştayı'nda konuştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye Görev Gücü Değerlendirme Çalıştayı'nda konuştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye Görev Gücü Değerlendirme Çalıştayı'nda konuştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye Görev Gücü Değerlendirme Çalıştayı'nda konuştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye Görev Gücü Değerlendirme Çalıştayı'nda konuştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye Görev Gücü Değerlendirme Çalıştayı'nda konuştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye Görev Gücü Değerlendirme Çalıştayı'nda konuştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye Görev Gücü Değerlendirme Çalıştayı'nda konuştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye Görev Gücü Değerlendirme Çalıştayı'nda konuştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

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