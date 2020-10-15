İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye Görev Gücü Değerlendirme Çalıştayı'nda konuştu
15.10.2020 11:26 | Son Güncelleme: 15.10.2020 13:04
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen Suriye Görev Gücü Değerlendirme Çalıştayı'na katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen Suriye Görev Gücü Değerlendirme Çalıştayı'na katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN