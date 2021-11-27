İbrahim Tatlıses, oyuncu Simay Barlas'a övgü yağdırdı: Diğer kadınlar onu örnek alsın

Başrollerini Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas'ın paylaştığı Aziz dizisi senaryosu ve oyunculuk performanslarıyla adından söz ettirmeye başladı. Dizide Efnan karakterini canlandıran Barlas ise İbrahim Tatlıses'ten tam not aldı.

"İNŞALLAH BAŞKALARININ LAFINA UYMAZ VE BÖYLE TEMİZ KALIR"

1,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Simay Barlas'ın diziden bir karesini paylaşan İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses, "Vay benim Aziz kardeşim. Bitirdin beni be bitirdin arkadaş. Diğer dizilerde oynayan kadın oyunculardan ricamdır; Aziz'de oynayan Efnan kızımı örnek alsınlar, oralarıyla buralarıyla oynamasınlar. Bakın yüzüne neredeyse makyaj bile yok. tertemiz duru bir yüze sahip. İnşallah Efnan kızım başkalarının lafına uymaz, estetik yaptırmaz. Böyle sade ve temiz kalır. Bütün ekibi yürekten tebrik ediyor ve alkışlıyorum" dedi.

SİMAY BARLAS KİMDİR?

Simay Barlas 17 Mayıs 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünde tamamladı. Oyunculuk kariyerine adımını Paramparça dizisinde canlandırdığı Öykü karakteri ile atan Simay Barlas; Adı Efsane, Hayat Bazen Tatlıdır gibi dizilerde rol aldı.

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan "Zalim İstanbul" dizisinde Damla karakterine hayat veren Simay Barlas, şimdilerde Show TV'de yayınlanan Aziz dizisinde Efnan karakterine hayat veriyor.

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