İbo Show konuğu MFÖ Mazhar Alanson kimdir? MFÖ Mazhar Alanson kaç yaşında, nereli? MFÖ Mazhar Alanson hayatı ve biyografisi nedir?

Ekranların sevilen programı İbo Show 2021 yılında konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Bu haftaki programına konuk olan MFÖ Mazhar Alanson eğlencenin coşkusunu bir kat daha artıracak. Peki, İbo Show konuğu MFÖ Mazhar Alanson kimdir? Mazhar Alanson kaç yaşında, nereli? Mazhar Alanson hayatı ve biyografisi nedir?

Efsane TV programı, İbo Show bu haftaki konuklarıyla izleyenleri ekrana bağlayacak. Özel konukları ile izleyenlere eğlenceli anlar yaşatacak olan Show'un özel konuklarından biri de MFÖMazhar Alanson eğlencenin coşkusunu bir kat daha artıracak. Peki, İbo Show konuğu MFÖMazhar Alanson kimdir? MFÖMazhar Alanson kaç yaşında, nereli? MFÖMazhar Alanson hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

İBO SHOW'UN KONUĞU MFÖ MAZHAR ALANSON KİMDİR?

Mahmut Mazhar Alanson (d. 13 Şubat 1950, Ankara), Türk şarkıcı, gitarist, söz yazarı ve oyuncu. Mazhar-Fuat-Özkan grubunun vokalisti olarak tanınır.

ÇOCUKLUĞU

Babası Ferruh Alanson, annesi Melek Alanson'dur. Ayla Alanson ailenin ilk kız çocuğudur. Daha sonra Aynur Alanson doğmuştur. En sonunda Ferruh Alanson'un 3. çocuğu Mazhar Alanson dünyaya gelmiştir.

Babası Ferruh Alanson, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda baş trompetçiydi, annesi Melek Alanson ise ilkokul öğretmeniydi. Teyzesi Neriman Esi Senfoni Orkestrasında ve birçok operada oynadı ve Türk operasının önemli isimlerinden biri oldu. Eniştesi Muammer Esi ise Devlet Tiyatroları'nda uzun dönem hizmet vermiş bir aktördür.

Çocukluğunu Ankara'nın Cebeci semtinde geçiren Mazhar Alanson, müzikle hep iç içe oldu. Ortaokulu TED Ankara Koleji'nde bitirdi. Lise öğrenimini ise Kadıköy Maarif Koleji'nde okudu. Fakat mezun olamadan son sınıfta bu liseden atıldı.

GENÇLİK DÖNEMİ

Lise yıllarında gitar çalmaya başlayan Mazhar Alanson, aileden gelen bir yetenekle birçok müzik aletine de ilgi duydu. 1966 Yılında İstanbul Fenerbahçe Kalamış sahilinde Fuat Güner ile Mazhar'ın aldığı The Beatles'ın yeni çıkan albümü sayesinde arkadaşlıkları başlamış oldu. Daha sonra Fuat Güner'le birlikte Kaygısızlar grubunu kurarak konserler vermeye başladılar. Bu dönemde o zamanlar meşhur olan Crosby, Stills & Nash (and Young) ve Rolling Stones parçalarını seslendirdiler. Daha sonra önce Barış Manço ile, sonra da solo olarak, plaklar yaptılar. Mazhar Alanson, bu dönemde yabancı şarkılara Türkçe sözler yazarak söz yazarlığına adım attı. 1971 plağındaki "Diloy" şarkısı ise tamamen kendisine aittir. 1971'de Kızıltoprak'ta Özkan Uğur'la tanıştılar. Kaygısızlar'dan sonra bir süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.[1] 1974'te Fuat Güner ile Mazhar - Fuat ikilisini kurup Türküz Türkü Çağırırız albümünü kaydettiler. Bu albümde de Yunus Emre, Aşık Veysel gibi halk ozanlarının şiirlerini bestelemesinin yanında daha sonra "Bu Ne Biçim hikâye Böyle" olarak "Nerde Hani" ve "Güllerin İçinden" şarkılarının tek başına yazar.

1974'te Özkan Uğur, Galip Boransu ve Ayhan Sicimoğlu'nun gruba katılmasıyla İpucu Beşlisi adını aldılar. Birlikte "Heyecanlı" isminde ilk 45'likleri piyasaya çıktı. Şarkı, İzzet Öz'ün çektiği kliple sevildi. Daha sonra çeşitli nedenlerden dolayı İpucu Beşlisi dağıldı. Bu dönemde İzzet Öz'ün TRT'deki programında Mazhar'ın, "Zam", "Ondan şikayet bundan şikayet", "Bozup yeniden yapmaktır işim" şarkıları yayınlandı.

Mazhar Fuat ve Özkan, daha sonra bir dönem Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Seyyal Taner gibi ünlü müzisyenlerle birlikte çalıştı. Bu dönemde Mazhar Alanson, Ferhan Şensoy'un "Şahları da vururlar" adlı müzikal oyununda rol aldı. Böylece özlediği tiyatroculuk mesleğine kısa bir dönüş yapan Mazhar Alanson, kısa zaman sonra çok büyük bir albüme imza atmaya hazırlanıyordu. Bu albüm "Şahları da vururlar" müzikalinin bestelerinin yeni sözlerinden oluşacak "Ele güne karşı" albümü oldu.

MAZHAR FUAT ÖZKAN

1984'te büyük zorluklarla "Ele güne karşı" albümünü çıkaran grup, bu albümle bir yıl boyunca zirvede kalmayı başardı. Plak şirketlerinin satmaz diye düşündükleri bu albüm hafızalara güçlü bir şekilde kazınmayı başarmıştı. "Ele güne karşı" albümünden sonra 1985'te "Peki peki anladık", 1986'da "Vak The Rock", 1987'de "No Problem", 1989'da "The Best Of MFÖ", 1990'da "Geldiler", 1992'de "Agannaga Rüşvet" ve Dönmem Yolumdan, 1995'te M.V.A.B, 2003'te MFÖ single ve Collection, 2006'da da AGU albümleri piyasaya çıkmıştır.

EUROVİSİON ŞARKI YARIŞMASI VE MFÖ

MFÖ olarak Türkiye'yi yurtdışında iki kere temsil etmişlerdir. Türkiye'yi Erovizyon şarkı yarışmasında ilk temsil ettiği 1985 senesinde sunucunun Mazhar Fuat Özkan ismini okuyamadığından gruba kısaca "MFÖ" olarak hitap etmesiyle 1985'ten sonra grup MFÖ adıyla da tanınmaya başlamıştır.

İsveç'in Göteborg şehrinde Didai Didai Dai adlı parçayı seslendiren grup, bu yarışmada 14. olmuş, 1988'de İrlanda'nın Dublin şehrinde yapılan yarışma da ise 15. olmayı başarmıştır. Turgut Özal, o dönemde bunu şu sözlerle medyaya duyurmuştur: "Artık Erovizyon şarkı yarışmasının taraflı olduğunu öğrenmiş olduk".

SOLO KARİYERİ

Mazhar Alanson, Türkiye'nin en önemli şarkı yazarlarından biri olarak gösterilmektedir. MFÖ öncesi daha folk rock tarzı besteler yaptı. MFÖ'nün neredeyse her şarkısında imzası olan Mazhar Alanson, "Bu sabah yağmur var İstanbul'da", "Güllerin içinden", "Bodrum", "Peki peki anladık", "Gözyaşlarımızı bitti mi sandın", "Sen ve ben", "Sarı Laleler" gibi besteleri tek başına yazıp bestelemiştir. "Buselik makamına", "Uç oldum", "Adımız miskindir bizim" ve "Yandım" gibi şarkılarında tasavvufî etkiler görülür.

SİNEMA KARİYERİ

1988'de ilk filmi Arkadaşım Şeytan'da başrol oynadı. Atıf Yılmaz'ın fantastik filminde Alanson'un oynadığı Fatih karakteri müzisyenlikte başarılı olamamış, ünlü olmak için ruhunu şeytana satan biridir. Ali Poyrazoğlu ve Yaprak Özdemiroğlu ile başrolü paylaştığı bu film, başarılı olmuş ve Alanson'un sinema kariyerini açmıştır. Filme ayrıca "Doldum Doldum" ve "Hep Böyle Sev" gibi daha önce yayınlanmamış şarkıları grubuyla bestelemiştir.

On sene sonra yönetmenliğini Ömer Vargı'nın yaptığı "Her Şey Çok Güzel Olacak" filminde Mazhar Alanson, başrolü Cem Yılmaz ve Ceyda Düvenci'yle paylaşmış, filmin müziklerini de yapmıştır. Bu film, Türk sinemasında seyirci rekoru kırmıştır. Film, Türk sinemasının en başarılı eserlerinden biri olarak gösterilmektedir.

2006'da yine Cem Yılmaz'la, bu sefer onun babası rolünde Hokkabaz filminde oynadı ve film yine seyirci rekorları kırdı. 2009'da da Erdal Murat Aktaş'ın yönettiği Sulhi Dölek'in yazdığı Kirpi filminde Güven Kıraç ile oynadı.

REKLAMLAR

Mazhar Alanson birçok reklamda rol almıştır. Bunlar arasında "Alo Garanti" cingılını yaptığı Garanti Bankası reklamı, "Şapkasız çıkmam abi" sloganıyla tanınan BP reklamı, "Hamak" şarkısını değiştirerek kullandığı bir başka Garanti Bankası reklamı, "Hindistan" şarkısını değiştirerek kullandığı Shop & Miles reklamı, eşi Biricik Suden ile oynadığı TTNet reklamları, Fuat Güner ile oynadığı Anadolu Hayat reklamı sayılabilir.

ÖZEL HAYATI

AİLESİ

İlk eşi Hale Alanson'la 1970'te devlet konservatuvarında tanıştıktan sonra 1972'de evlendi. Türküz Türkü Çağırırız albümünde 2 şarkının vokallerinde yer aldı. Çiftin ilk çocuğu Eda Alanson oldu. Eda Alanson, gazetecilik ve metin yazarlığı yapmaktadır. İkinci çocukları ise Hilmi Alanson oldu.

Mazhar Alanson, daha önceden tanıştığı Biricik Suden ile 2002'de çıkan solo albümü zamanında arkadaşlıklarını ilerlettiler. Aynı yıl Mazhar ve Hale Alanson çifti ayrıldı. Bir sene sonra da Mazhar Alanson ve Biricik Suden evlendi.

TARTIŞMALAR

Mazhar Alanson rahatlığı, aklına geleni hemen söylemesi ile birçok kez tartışma konusu olmuştu. Bir iddiaya göre şarkıcı Çelik'in her albümünde Atatürk ile ilgili şarkılar koyduğu dönemde, onunla karşılaşınca "Naber Çelik, Atatürk nasıl?" diye sormuştur. 2005'te Türkiye'yi Eurovision'da temsil edecek Gülseren için yaptığı "Bu kadın, dünyadaki en iyi, en büyük şarkıyı söylese de, o fizikle, o kalçalarla, o Shakira gibi taktığı şeylerle bir şey yapamaz." yorumu da tepki topladı. 2006'da da katıldığı Beyaz Show'da telefonla bağlanan bir izleyiciye "kaşar" benzetmesi yaptı, sonra özür diledi.

2004'teki Rock'n Coke konserinde sahneyi paylaştıkları Iggy Pop ile önceden konuşup, birbirlerine iltifat ettikten sonra, konser sırasında Iggy Pop'un grubu susturmak için yüksek sesli şarkılar açması nedeniyle Mazhar Alanson kuliste inip onun kapısını tekmeleyip ikili küfürleşmişti.

İNANIŞLARI

Mazhar Alanson şarkı sözlerine de yansıttığı gibi değişik inanç sistemlerine ilgisiyle de bilinmektedir. Bunlardan biri Budizm'dir. Cem Yılmaz ile yaptığı bir Hindistan gezisi ve Fuat Güner ile yaptığı Çin gezisinden sonra Budizmi araştırmaya başladı. Solo albümünde yer alan "Hindistan" şarkısı ile de görüşlerini aktarmaktadır.

Asıl merakı tasavvuf olarak Mazhar Alanson kendisini "tasavvuf hayranı" olarak tanımlamıştır. 1994'te ilk kez umreye giden Alanson, şu ana kadar 5 kez umreye gitmiştir ve bundan manevi lezzet aldığını belirtmiştir. "Yandım" şarkısını da Mekke'de yazdığını açıklamıştır. Gazeteci Ahmet Hakan Coşkun ise Mazhar Alanson'u bazen başka yönlerini kapamak için maneviyatını kullanması ile eleştirmiştir ve ikili arasında bir polemik çıkmıştır.

DİSKOGRAFİ

Solo albümleri

Türk Lokumuyla Tatlı Rüyalar (2002)

Yazan Aşık (2019)

Diğer albümleri

Her Şey Çok Güzel Olacak (1997) - Her Şey Çok Güzel Olacak film müzikleri

Söz Müzik Mazhar Alanson (2010) - Mazhar Olmak kitabıyla yayınlanan albüm

Katkıda bulunduğu albümler

Komser Şekspir Orijinal Film Müzikleri (2001) - Ömer Özgür (Bir Sonsuz Yağmur Yağsa)

Nil Kıyısında (2009) - Nil Karaibrahimgil (İlla)

Altüst (2014) - Athena (Adımız Miskindir Bizim)

MFÖ ile stüdyo albümleri

Ele Güne Karşı (1984)

Vak the Rock (1986)

Peki Peki Anladık (1985)

No Problem (1987)

The Best of MFÖ (1989)

Geldiler (1990)

Agannaga Rüşvet (1992)

Dönmem Yolumdan (1992)

M.V.A.B. (1995)

Collection (2003)

AGU (2006)

Ve MFÖ (2011)

Kendi Kendine (2017)

FİLMOGRAFİ

Arkadaşım Şeytan (1988)

Her Şey Çok Güzel Olacak (1998)

Hokkabaz (2006)

Kirpi (2008)

Pek Yakında (2014, cameo)

Televizyon dizileri

Çekirdek Aile (2002)

Ekmek Teknesi (2002) (Medet karakteri)

İkinci Bahar

Küçük Hesaplar (2012)

Osmanlı Tokadı (2013)

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Çavuş Musgrave'ın Davası : John Arden - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1979

Güneşin Çocukları : Maksim Gorki - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1978

Erkek Satı : Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1976

Düşüş (oyun) : Nahit Sırrı Örik - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1975

Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı : Siegfried Lenz - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1974

Müfettiş(oyun) : Nikolay Gogol - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1973

Karaların Memetleri) : Cahit Atay - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1973

Öğretmen (oyun) : Tuncer Cücenoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1972

Evhami : Feraizcizade Mehmet Şakir - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1972

Bir Tafsiye Mektubu : Ephraim Kishon - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1972

Alaatinin Sihirli Lambası : Ferdi Merter - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1972

Ne Güzel Şey : İsmet Kür - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1971