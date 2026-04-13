Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Amedspor'a büyük şok
Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında Amedspor, sahasında ağırladığı Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı. İkinci sıradaki Amedspor'un üçüncü sıradaki Esenler Erokspor ile arasındaki puan farkı 2'ye düştü.
AMEDSPOR'A KENDİ SAHASINDA ŞOK SKOR
Amedspor'un gollerini 27. dakikada Mehmet Yeşil ve 90+3. dakikada Mbaye Diagne kaydetti. Ümraniyespor'un golleri ise 22. dakikada Batuhan Çelik ve 69. dakikada Bardhi'den geldi.
PUAN FARKI İKİYE DÜŞTÜ
Bu sonuçla birlikte Amedspor'un puanı 72 oldu. Amedspor'un puan kaybı ve Esenler Erokspor'un kazanması sonrası iki takım arasındaki puan farkı 2'ye düştü. Ümraniyespor'un puanı ise 43'e çıktı. Ligin bir sonraki maç haftasında Amedspor, Bandırmaspor deplasmanına gidecek. Ümraniyespor, sahasında Vanspor'u konuk edecek.