İspanya Başbakanı Sanchez'in eşinin başı dertte! Dört ayrı suçtan iddianame hazırlandı
İran'a saldırıları nedeniyle ABD'ye sert tepki gösteren İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez, ülkesindeki suçlamalar nedeniyle başı derde girdi. Begona Gomez hakkında zimmete para geçirme, nüfuz ticareti, ticari yolsuzluk, fonları kötüye kullanma nedeniyle dört ayrı suçtan iddianame hazırlandı.
GOMEZ, DÖRT AYRI SUÇLAMAYLA KARŞI KARŞIYA
Bloomberg'de yer alan habere Madrid’deki mahkeme tarafından yürütülen soruşturmada, Begona Gomez’in Başbakanlık makamının gücünü kullanarak özel şirketlere ve kendisine haksız kazanç sağladığı iddia ediliyor.
Başbakan Sanchez ise suçlamaların siyasi amaçlı olduğunu savundu. Özellikle Sanchez'in son dönemde ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına gösterdiği sert tepki ile bu davanın zamanlaması, İspanyol kamuoyunda büyük bir siyasi tartışma başlattı.