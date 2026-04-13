Kayınvalidesinin evinin önünde aracını yakıp, havaya ateş açtı

Ankara’nın Mamak ilçesinde eşiyle boşanma aşamasında olan ve kayınvalidesinin evinin önünde önce aracını yakıp, ardından pompalı tüfekle havaya ateş açan şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına aldı.

DEFALARCA ARADI, AÇAN OLMAYINCA BENZİN DÖKÜP YAKTI

Olay, saat 21.00 sıralarında Mamak ilçesine bağlı Ekin Mahallesi’nde meydana geldi. H.Ş., isimli kişi boşanma aşamasındaki eşi S.Ş.'nin annesinin evine gitti. Evin önünde eşini ve kayınvalidesini defalarca arayan H.Ş., telefonlarına cevap gelmemesi üzerine sinirlenip, kendi aracının üzerine benzin döküp, ateşe verdi.

YETMEDİ ATEŞ AÇTI

Öfkesi geçmeyen H.Ş., daha sonra elinde bulunan pompalı tüfek ile havaya ateş açtı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri, ambulans ve itfaiye ekipleri geldi.

EN SONUNDA GÖZALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu araçta çıkan yangın söndürüldü. Şüpheli ise polis ekiplerinin çalışması sonucu olayda kullanılan pompalı tüfekle birlikte yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
