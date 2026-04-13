İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı

Görev yaptığı camide imamlık yapan bir din görevlisi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla mesleğini bıraktığını duyurdu. Kararı, influencer eşiyle birlikte aldığını belirten imam, yeni hedeflere yönelmek istediklerini ifade etti.

“BU MESLEK HAYATIMA ÇOK ŞEY KATTI”

Yaklaşık 4 yıldır imamlık yaptığını belirten din görevlisi, mesleğini isteyerek sürdürdüğünü vurguladı. Açıklamasında, “Bu meslek benim hayatıma çok şey kattı. 4 senedir istek ve arzuyla yaptığım bir meslek” ifadelerine yer verdi.

“FARKLI HEDEFLERİMİZ VAR”

İmam, kariyerinde yeni bir sayfa açma kararı aldığını belirterek, “Artık daha farklı hedeflerimiz olduğu için imamlığı bırakma kararı aldık” dedi.

"BİR YANIM BURUK"

İmam sözlerinin devamında, "Beni tanıyanlar mesleği bıraktığım için çok üzülecektir. Benim de bir yanım buruk ama hedeflerimiz için bazı şeylerden vazgeçmemiz gerekir." dedi.