Gülistan Doku olayıyla ilgili 7 ilde 13 gözaltı kararı
Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolduktan sonra bir daha alınamayan Gülistan Doku olayı ile ilgili, 7 ilde düğmeye basıldı. Cinayet şüphesiyle 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında önemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve Doku'nun sevgilisi Zeinal Abakarov da yer alıyor.
Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku ile ilgili, 7 ilde 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. 7 ayrı ilde belirlenen adreslere baskın yapıldı. Aralarında dönemin bazı kamu görevlilerinin yakınlarının da bulunduğu toplam 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak: Haberler.com