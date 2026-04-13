İstanbul Bayrampaşa'da 16 yaşındaki çocuk sokak ortasında demir sopalarla darbedildi.

SEBEP: YAN BAKMA

Olay, dün Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden ‘yan bakma’ nedeniyle aralarında husumet bulunan E.C.B. (20) ve K.T.S. (17) ile M.M. (16) yolda karşılaştı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. E.C.B. ve K.T.S.'nin demir sopalarla darbettiği M.M. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce M.M. hastaneye kaldırılırken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIŞLAR

Öte yandan gençlerin 16 yaşındaki çocuğu darbettikleri anları sosyal medya hesaplarından paylaştıkları ortaya çıktı.

CEZAEVİNİ BOYL A DILAR

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı