Haberler

16 yaşındaki çocuk, sokak ortasında demir sopalarla darbedildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Bayrampaşa'da 16 yaşındaki bir çocuk, sokak ortasında demir sopalarla feci şekilde darbedildi. Aldığı darbelerin ardından beyin kanaması geçiren çocuğun kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenilirken olayla ilgili 2 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

SEBEP: YAN BAKMA

Olay, dün Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden ‘yan bakma’ nedeniyle aralarında husumet bulunan E.C.B. (20) ve K.T.S. (17) ile M.M. (16) yolda karşılaştı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. E.C.B. ve K.T.S.'nin demir sopalarla darbettiği M.M. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce M.M. hastaneye kaldırılırken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIŞLAR

Öte yandan gençlerin 16 yaşındaki çocuğu darbettikleri anları sosyal medya hesaplarından paylaştıkları ortaya çıktı.

CEZAEVİNİ BOYL A DILAR

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak

Trump, yine tehditler savurdu: Bunu yazın, asla sahip olamayacaklar
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı

Ve dünyanın gözünü çevirdiği savaşta korkulan oluyor

Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıİDO BEY:

Büyük cezaların gelmesi lazım yoksa bu hep böyle gider caydırıcı olmalı.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnes:

Kim bilir kacinciya serbest kalmışlardır cesaretleri bu yüzden

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünür:

Mkkk hrts sorunu

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı

İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı
İstanbul'da kaydedildi: izleyenleri ikiye bölen görüntü

İstanbul'da kaydedildi: izleyenleri ikiye bölen görüntü
İslam Memiş, altın yatırımcısını uyardı! Bunu yapan büyük kazanç sağlayacak

Altın yatırımcısını uyardı! Bunu yapan büyük kazanacak

Venedik düğünü hala akıllarda! 56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı

56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı

İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! Savaş uçakları peş peşe havalandı

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! Savaş uçakları peş peşe havalandı