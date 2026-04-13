16 yaşındaki çocuk, sokak ortasında demir sopalarla darbedildi
İstanbul Bayrampaşa'da 16 yaşındaki bir çocuk, sokak ortasında demir sopalarla feci şekilde darbedildi. Aldığı darbelerin ardından beyin kanaması geçiren çocuğun kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenilirken olayla ilgili 2 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.
SEBEP: YAN BAKMA
Olay, dün Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden ‘yan bakma’ nedeniyle aralarında husumet bulunan E.C.B. (20) ve K.T.S. (17) ile M.M. (16) yolda karşılaştı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. E.C.B. ve K.T.S.'nin demir sopalarla darbettiği M.M. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce M.M. hastaneye kaldırılırken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIŞLAR
Öte yandan gençlerin 16 yaşındaki çocuğu darbettikleri anları sosyal medya hesaplarından paylaştıkları ortaya çıktı.
CEZAEVİNİ BOYL A DILAR
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.