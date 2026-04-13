Ablukanın başlamasıyla iki tanker Hürmüz Boğazı'ndan geri döndü

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatmasının ardından iki tanker Boğaz yakınlarında rota değiştirerek geri döndü.

ABD'NİN HÜRMÜZ BOĞAZI ABLUKASI BAŞLADI

ABD'nin İran limanlarına giren ve çıkan tüm deniz trafiğine yönelik ablukası bugün Türkiye saatiyle 17.00'de başladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, söz konusu deniz ablukasının, Basra Körfezi ve Umman Körfezi'ndekiler dahil tüm İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren veya buradan ayrılan bütün ülkelerin gemilerine karşı "tarafsız şekilde" uygulanacağı vurgulandı.

İKİ TANKER HÜRMÜZ BOĞAZI'NA İLERKERKEN GERİ DÖNDÜ

Anlık gemi takip şirketi MarineTraffic verilerine göre, ablukanın başlamasının ardından iki tanker Hürmüz Boğazı'na doğru ilerlerken rota değiştirerek geri döndü.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Basra Körfezi'nde yer alan Şarika demirleme sahasından yüklü şekilde hareket eden Malavi bayraklı 188 metre uzunluğundaki petrol/kimyasal ürün tankeri Rich Starry isimli tanker, Boğaz'a yaklaşmasının ardından dakikalar içinde geri dönüş yaptı. Gemi Şarika demirleme sahasından bugün ayrılmıştı ve varış noktası olarak Çin'i bildiriyordu.

Botswana bayraklı 175 metre uzunluğundaki Ostria isimli ikinci tanker de Boğaz'a yaklaştıktan sonra rota değiştirerek geri dönüşe geçti.

PETROL AKIŞI “DAMLA SEVİYESİNE” GERİLEDİ

Öte yandan abluka, enerji akışını doğrudan etkiledi. CNBC’nin analizine göre Hürmüz Boğazı’nda petrol akışı son bir ayda “damla seviyesine” kadar düştü. Savaş öncesinde küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği bu kritik hat, şimdi ciddi bir kesinti riskiyle karşı karşıya.

PETROLDE 150 DOLAR UYARISI

Uzmanlar, krizin daha da derinleşebileceği uyarısında bulunuyor. Quincy Institute Başkan Yardımcısı Trita Parsi, petrol fiyatlarının varil başına 150 dolara kadar çıkabileceğini belirtti.

Fed Watch Advisors’tan Ben Emons ise gübre ve helyum gibi kritik emtia fiyatlarındaki artışın küresel enflasyonu hızlandırabileceğini ifade etti.

TRUMP: İRAN NÜKLEERDEN VAZGEÇMEZSE ANLAŞMA OLMAZ

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi ablukasının başlamasının ardından İran’a yönelik tehditlerini sürdürdü. Trump, yaptığı açıklamada İran'ın nükleer programına asla izin vermeyeceklerini vurgulayarak, "Bunu bir kenara yazın; İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak. Aksi takdirde bir anlaşma masasına oturmayacağız," ifadelerini kullandı.

Trump, İran’ın kendilerini aradığını belirterek, "Anlaşma yapmayı çok istiyorlar" dedi. Trump sözlerini şu şekilde sürdürdü: Bir ablukamız var. Hiçbir iş yapamıyorlar. İran hiçbir şekilde iş yapamıyor ve bunu böyle tutacağız. Şu anda herhangi bir çatışma yok. Dün Hürmüz Boğazı’ndan 34 gemi geçti."

"GEMİLER ABLUKAYA YAKLAŞIRSA ORTADAN KALDIRILACAK"

Öte yandan Trump bir önceki açıklamasında, "Bu gemilerden herhangi biri ablukamıza yaklaşırsa, denizde teknelerle uyuşturucu kaçakçılarına karşı kullandığımız aynı imha sistemiyle derhal ortadan kaldırılacaklardır. Hızlı ve acımasızdır." dedi.

İRAN: DİĞER KARTLARIMIZI ORTAYA KOYARIZ

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alma girişimine ilişkin, "Belki diğer kartlarımızı ortaya koyarız" dedi. Azizi, yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alacaklarına yönelik ifadelerinin "gerçeklikten uzak ve bir blöf" olduğunu savundu.

ABLUKADA ABD NE YAPACAK?

ABD ordusu ablukanın başlamasından kısa bir süre önce bölgedeki denizcilere bir not gönderdi. Notta, "Abluka altındaki bölgeye izinsiz giren veya çıkan herhangi bir gemi, durdurulmaya, yönlendirilmeye ve ele geçirilmeye tabidir" denildi.

Açıklamada, Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki Arap Denizi'nde abluka uygulanacağı, abluka altındaki bölgeye izinsiz giren veya bu bölgeden ayrılan her türlü gemi; durdurma, rota değiştirme ve alıkoyma işlemlerine tabi olacağı duyuruldu.

Ablukanın bayrak ayrımı gözetmeksizin tüm gemi trafiği için geçerli olacağı açıklanırken Hürmüz Boğazı üzerinden İran dışındaki varış noktalarına giden veya bu noktalardan gelen tarafsız transit geçişlerin engellemeyeceği vurgulandı.

Tarafsız gemilerin, kaçak kargo bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla “ziyaret ve arama” yani denetlemeye tabi tutulabileceği, gıda, tıbbi malzeme ve diğer temel ihtiyaçları içeren insani yardımlara, denetime tabi tutulmak kaydıyla izin verileceği açıklandı.