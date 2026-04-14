Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soney'in oğlu da gözaltına alındı

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "Güçlüye dokunulmuyor algısını yıkacağız" sözleri yargıyı harekete geçirdi.

DÖNEMİN TUNCELİ VALİSİNİN OĞLU DAHİL 13 GÖZALTI

Tunceli'de 2020 yılında kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında, cinayet şüphesiyle 7 ilde düğmeye basıldı, 13 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

Hakkında gözaltı talimatı verilen şüpheliler arasında dönemin Tunceli Valisi ve halen İçişleri Bakanlığı müfettişliği yapan Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu öğrenildi. Sonel'in, emniyet ekipleri tarafından İstanbul’da gözaltına alındığı aktarıldı.

Tuncay Sonel

NE OLMUŞTU?

Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinde kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun akıbeti, aradan geçen yıllara rağmen aydınlatılamadı. Genç kızın ailesinin olaydan bir gün sonra yaptığı kayıp müracaatıyla başlayan geniş çaplı soruşturmada, teknik incelemeler neticesinde Doku’nun cep telefonunun son olarak Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarı Saltuk Viyadüğü’nde sinyal verdiği saptandı.

Baraj gölünde seferber edilen su altı arama robotları, radar cihazları ve profesyonel dalgıç ekipleriyle aylar süren yoğun bir çalışma yürütüldü. Ancak su altı ve su üstünde sürdürülen aramalarda Gülistan Doku’ya dair hiçbir ize rastlanamaması üzerine saha çalışmaları sonlandırıldı. Soruşturma derinleştikçe, genç kızın kaybolmadan önceki rotasına dair kamera kayıtları mercek altına alındı. KGYS kameralarından elde edilen görüntülerde Doku’nun, olay günü öğle saatlerinde valilik yakınındaki bir kafede eski erkek arkadaşı Zeinal A. ile bir araya geldiği, ardından yolun karşısına geçerek şehir içi minibüse bindiği belirlendi.

Soruşturma dosyasındaki en büyük boşluklardan biri ise genç kızın minibüsten nerede indiğinin tespit edilememesi oldu. Kritik bir öneme sahip olan ve sinyalin son alındığı viyadüğü doğrudan gören üniversiteye ait güvenlik kamerasının arızalı olması nedeniyle o anlara dair kayıtlar incelenemedi. Bölgeyi uzaktan gören bir başka kameradan elde edilen 3,5 saatlik düşük kaliteli görüntülerin ise Ulusal Kriminal Büro’ya gönderilmesine rağmen teknik imkanlarla netleştirilemediği öğrenildi.

Öte yandan, Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki gece eski erkek arkadaşı Zeinal A.’nın evine girdiği anlar güvenlik kameralarına yansırken, ertesi gün kameranın görüş açısının değişmiş olması nedeniyle evin kapısının izlenemediği tutanaklarda yer aldı. Süreç içerisinde gözaltına alınan şüpheli Zeinal A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Faili meçhul kalan dosyada teknik yetersizlikler ve cevap bekleyen sorular güncelliğini koruyor.

