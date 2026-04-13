Haberler

ABD ve İran yeniden masaya oturabilir! Türkiye detayı çarpıcı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan'daki görüşmelerde bir sonuca varamayan ABD ve İsrail'in yeniden masaya oturma ihtimali arttı. CNN'de yer alan haberlere göre, Türkiye'nin yoğun diplomatik çabalar yürüttüğü, ABD ve İran'ın İslamabad veya Cenevre'de ateşkes sona ermeden önce bir kez daha görüşmeyi değerlendiği belirtildi. İkinci tur görüşmelerin perşembe günü yapılabileceği kaydedildi.

  • ABD ve İran'ın ateşkes süresi dolmadan önce yeniden bir araya gelme kararı aldığı iddia edildi.
  • Tarafların perşembe günü gerçekleşmesi beklenen ikinci tur görüşmeler için İslamabad veya Cenevre seçeneklerini değerlendirdiği bildirildi.
  • ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran ile yapılan doğrudan müzakerelerin bir anlaşmaya varılamadan sona erdiğini açıkladı.

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılan ilk tur görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine gerilim tırmandı. ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda abluka kararı, savaş endişesini iyice artırırken, umut verici bir iddia gündeme geldi.

TÜRKİYE BİR KEZ DAHA DEVREDE, ABD VE İRAN GÖRÜŞEBİLİR

 ABD ve İran’ın ateşkes süresi dolmadan önce yeniden bir araya gelme kararı aldığı iddia edildi. CNN’in haberine göre, Türkiye’nin yürüttüğü yoğun diplomatik temaslar bu kararda etkili oldu. Tarafların perşembe günü gerçekleşmesi beklenen ikinci tur görüşmeler için İslamabad veya Cenevre seçeneklerini değerlendirdiği bildirildi.

Kritik zirve öncesinde Türkiye, bölgedeki gerilimi düşürmek amacıyla arabuluculuk faaliyetlerini sürdürüyor. Ateşkesin sona ermesine sayılı günler kala yapılacak bu görüşme, bölgedeki askeri hareketliliğin durması açısından son şans olarak görülüyor. Diplomatik kaynaklar, perşembe günü yapılacak toplantının kalıcı bir barış zemini oluşturup oluşturmayacağına odaklanmış durumda.

MÜZAKEREDEN SONUÇ ÇIKMAMIŞTI

Washington ve Tahran yönetimleri, Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüştü.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran ile yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran medyasında, İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürülmüştü.

Turan Yiğittekin
Haberler.com
Yorumlar (1)

ihsanhan:

iyilik perileri art zekalılar karışmayın yesinler birbirlerini

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

