Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu tokalaşma haberini görünce şaşırdı

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk’un cenaze töreninde, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun halefi Özgür Özel’in elini sıkmaması siyaset gündemine damga vurdu. Sosyal medyada "soğuk rüzgarlar" olarak yorumlanan görüntülerde, Kılıçdaroğlu’nun yanındaki Gürsel Tekin ile sohbet ettiği ve Özel ile temas kurmadığı görüldü.

GÜRSEL TEKİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Bu anlar, CHP’deki genel başkanlık değişimi sonrası iki isim arasındaki gerilimin devam ettiği şeklinde yorumlandı. Tartışmalar üzerine açıklama yapan Gürsel Tekin, olayın tamamen bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu savundu.

"BİZ DE GÖRMEDİK"

Tekin, "Camiye Kılıçdaroğlu ile beraber geldik. Camii çok kalabalıktı. Özgür Özel'i görmedik. Kılıçdaroğlu, tokalaşmadı haberini görünce şaşırdı ve 'Niye söylemediniz?' dedi, 'Valla biz de görmedik' dedik."" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com