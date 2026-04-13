Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'unda oynanan mücadeleyi Çaykur Rizespor, 2-1'lik skorla kazandı.

BURAK YILMAZ İSTİFA ETTİ

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulunarak istifa ettiğini duyurdu.

''MHK BAŞKANINA NİYE DOKUNULMUYOR?''

Sitem dolu açıklamalarda bulunan 40 yaşındaki çalıştırıcı, "MHK Başkanı Ali Kıran Baş kesen gibi keyfi yerinde. Kim koruyorsa onu? Büyükler koruyor tabii. Çok rahatlar. TFF ile sıkıntılı bir durum yaşadım. Ondan dolayı Gaziantep'e yapıyorlar. TFF'de bazı insanlar sürekli tehditvari konuşuyorlar. Ben de birazdan konuşacağım. Ben bugüne kadar başkana söz verdiğim için gitmedim. Ben takımıma para atmadım. Çocukların maaşlarını, primlerini yatırttırdım. Kendim para almıyorum. Çok cüzzi. Bana çok fazla terbisizlik yapıldı. Görmezden geldim. Başkanımıza söz verdim. Bu TFF, bu hakemler, TFF'nin içindeki olaylar, hakemlerin rahat rahat doğraması... Bu MHK Başkanına niye dokunulmuyor? Türk futbolunun kalitesi yerlerde." sözlerini sarf etti.

''BU HAKEMLERLE OLMAZ!''

Hakemlerini tepkisini gösteren Burak Yılmaz, "Bu hakemlerle olmaz. 1 gün önce Galatasaray'ın Konya'da attığı gol iptal ediliyor. 1 gün sonra Trabzonspor aynı golü bana atıyor. Elinizi vicdanınıza koyun. Bakın ben düzeni söylüyorum. Kimseyi savunmak için değil. Bu düzen, düzelmez!" ifadelerini kullandı.

GÖREVİNİ İKİNCİ KEZ BIRAKTI

Genç teknik adam Burak Yılmaz, bu sezon ikinci kez Gaziantep FK’dan istifa etmiş oldu. Yılmaz, ilk istifası sunmasının ardından iki gün sonrasında kulübe yeniden geri dönmüştü.

GAZİANTEP FK'NIN PERFORMANSI

Süper Lig'de 29. hafta sonunda 10 galibiyet alarak 34 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, ligin bitimine 5 hafta kala 11. sırada yer aldı.